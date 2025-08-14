Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ NN&MT

Ngày 14/8, Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đại hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ Võ Thành Nam công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường gồm 31 người, Ban Thường vụ gồm 10 người.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Tùng Đinh).

Ông Trần Đức Thắng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ông Ngô Hồng Giang, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 được chỉ định giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Phát biểu tại đại hội, Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Đồng thời vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm quý đã được đúc kết và quyết tâm khắc phục khó khăn, sửa chữa khuyết điểm, yếu kém.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng (Ảnh: Tùng Đinh).

Ban Chấp hành Đảng bộ sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành kế hoạch và chương trình hành động, bảo đảm triển khai thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

“Mỗi Ủy viên Ban Chấp hành sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ và năng lực lãnh đạo, thực sự là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức và lối sống; được quần chúng tín nhiệm, góp phần củng cố mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân”, ông Thắng nhấn mạnh.

Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng sinh năm 1973, quê Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ). Ông là tiến sĩ Kinh tế, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông từng giữ các chức vụ Phó Cục trưởng, rồi Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính); tháng 10/2018 được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đến năm 2020 là Phó Chủ nhiệm Ủy ban.

Vào tháng 10/2022, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Thắng được Thủ tướng điều động giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ thường trực từ ngày 1/7, khi tỉnh Hải Dương sáp nhập với Hải Phòng để hình thành TP Hải Phòng mới.

Ngày 19/7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho ông Trần Đức Thắng.