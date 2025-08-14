Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu sắp thăm Việt Nam

Bộ Ngoại giao cho biết chuyến thăm của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.

Việt Nam và Bhutan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 19/1/2012.

Hai nước có quan hệ hữu nghị tốt đẹp. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường trao đổi điện nhân các dịp sự kiện. Tuy nhiên, quan hệ song phương còn nhiều hạn chế, ít có trao đổi đoàn.

Quan hệ kinh tế hai nước còn rất khiêm tốn. Kim ngạch thương mại song phương ở mức xấp xỉ 20.000 USD/năm.

Việt Nam có 2 dự án đầu tư tại Bhutan với tổng số vốn đăng ký là 937.000 USD. Hai nước có tiềm năng về du lịch, nhất là du lịch Phật giáo, tâm linh.

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp).

Theo thông tin của Chính phủ Bhutan, dự kiến từ năm 2025, Bhutan Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng giữa Việt Nam và Bhutan với 10 chuyến bay khứ hồi cố định, xuất phát từ TPHCM. Các chuyến bay được bố trí vào những thời điểm du lịch cao điểm.

Về giao lưu văn hóa - du lịch, ngày càng có nhiều khách du lịch Việt Nam quan tâm đến Bhutan - điểm đến nổi bật với hình ảnh "vương quốc hạnh phúc", thiên nhiên sạch và trải nghiệm thiền định.

Hai nước cũng đang hướng tới hợp tác trong các lĩnh vực tôn giáo, đặc biệt Phật giáo, giáo dục và trao đổi nhân lực.

Bhutan coi trọng hợp tác với Việt Nam trong việc trao đổi các đoàn học thuật, văn hóa và thúc đẩy giao lưu nhân dân tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Tại các cơ chế hợp tác đa phương, Bhutan là thành viên tích cực của BIMSTEC - cơ chế kết nối Nam Á và Đông Nam Á, nơi Việt Nam dù không là thành viên nhưng có vai trò kết nối quan trọng thông qua ASEAN.

Cả hai nước cùng tham gia các diễn đàn như ESCAP và Liên Hợp Quốc, cùng chia sẻ quan điểm về phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và thúc đẩy hợp tác Nam - Nam.

Hai nước thường phối hợp với nhau tại các diễn đàn đa phương.

Cộng đồng người Việt tại Bhutan còn khiêm tốn, khoảng 10 người, trong đó có 3 phụ nữ lấy chồng Bhutan.