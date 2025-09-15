31 tuổi hẹn hò qua mạng và đây là 5 kiểu đàn ông khiến tôi "chạy mất dép"

Tôi vốn là người hướng nội, có một mối tình khá dài và từng tính đến chuyện cưới hỏi. Nhưng sau khi chia tay, mãi đến năm 31 tuổi, tôi mới thấy mình ổn hơn và quyết định mở lòng qua app hẹn hò (ứng dụng hẹn hò).

Tôi đặt tiêu chí rõ ràng: Tìm một người hơn tuổi, độc thân, trưởng thành. Nhưng chỉ sau vài lần trò chuyện, tôi đã gom được nguyên bộ sưu tập “5 kiểu đàn ông thường gặp trên ứng dụng hẹn hò”.

Kiểu “mất hút rồi trách ngược”

Anh này ban đầu nhắn tin cũng vui vẻ. Nhưng tôi nhắn tin, 3 ngày sau anh mới trả lời. Đến dịp lễ, anh hỏi tôi đang làm gì? Tôi bảo đi cà phê một mình, anh lại trách: “Sao không rủ anh?”.

Tôi thầm nghĩ, người biến mất bặt tăm là anh cơ mà. Khi tôi gợi ý đi cà phê ở khu phố nổi tiếng gần trung tâm TPHCM, nơi có không gian đẹp, anh liền gạt đi, bảo đó là chỗ “mấy em gái đi tìm đại gia”. Nghe xong, tôi chỉ biết cười trừ, vì đồng nghiệp tôi còn dắt cả gia đình ra đó chụp ảnh ầm ầm.

Nhắn tin được 1-2 câu, anh ta đã cho tôi ra "chuồng gà".

Kiểu “khó tính như đi thi đại học”

Anh số hai khiến tôi nhớ mãi. Tôi hỏi thích kiểu quán nào để dễ chọn, anh bảo thích bờ sông. Tôi gợi ý, anh lại đổi sang quán khác vừa muỗi đốt, vừa mưa dột.

Tôi đổi sang quán cà phê mới mở, anh chê. Tôi rủ đi ăn vỉa hè, anh than: “Khổ quá, em nhây quá đi”.

Trời ạ, mới hẹn cà phê với đi ăn thôi mà anh đã kêu khổ. Cuối cùng, do trời mưa, chúng tôi chẳng gặp được. Thay vào đó, anh nhắn một đoạn dài mà đọc xong mà tôi không thể hiểu nổi tiếng Việt của anh.

Kết lại, anh bảo tôi “chưa biết yêu”. Vậy thì thôi, khỏi bàn.

Dù đưa ra nhiều sự lựa chọn, tôi vẫn không thể chiều lòng anh.

Kiểu “nóng vội đến mức đáng sợ”

Vừa match (tương hợp giữa hai người) buổi trưa, buổi tối anh hẹn đi uống bia lúc 22h. Chưa biết mặt, chưa biết tên mà hẹn giờ đó thì tôi thấy… khá run.

Hôm sau, anh còn rủ tôi đi Vũng Tàu bằng xe riêng. Tôi biết anh chỉ muốn có bạn đi chơi nhưng cách tiếp cận ấy khiến tôi thấy không an toàn, bèn né luôn.

Mới gặp lần đầu, anh đã rủ tôi đi... nhậu đêm.

Kiểu “quá chênh lệch tuổi tác”

Anh này hơn tôi 15 tuổi, tính tình điềm đạm, nói chuyện dễ chịu. Anh khuyên tôi: “Đừng kén quá, không thì lại như anh, kén 20 năm mà vẫn chưa lấy được ai”.

Tôi thấy anh ổn nhưng nghĩ đến chuyện anh nhỏ hơn mẹ tôi có 8 tuổi thì trong lòng lại ngập ngừng. Tôi đành xếp vào danh sách “không hợp” cho gọn.

Hẹn hò với người tuổi trung niên, tôi bị chê là kén chọn.

Kiểu “ổn áp nhưng lệch sóng”

Có một anh khác thoạt đầu nói chuyện ổn định, công việc tốt, tính cách cũng tử tế. Nhưng càng nhắn tin, tôi càng nhận ra mình và anh "lệch sóng".

Anh hay nói triết lý, còn tôi lại thích sự nhẹ nhàng, đơn giản. Thế là chả có gì tiêu cực, mối liên hệ cũng dần nguội lạnh.

Tưởng gặp được "định mệnh", ai ngờ tôi và anh lại "lệch sóng".

Sau tất cả, ngồi ngẫm lại, tôi đã hiểu vì sao mình "ế". Một phần vì tôi khó tính, kén chọn. Một phần vì tìm được người thực sự hợp chẳng dễ chút nào.

Tôi đã tính xóa ứng dụng hẹn hò. Nhưng ngay buổi tối hôm định rời đi, một cái tên quen xuất hiện. Đó là đồng nghiệp cũ, người từng nghỉ việc ở công ty tôi 3 năm trước. Hồi ấy, tôi coi anh như bạn, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình cảm.

Vậy mà giờ, chúng tôi nói chuyện lại thấy hợp đến lạ. Cả hai đều độc thân, đã trải qua những năm tháng “ế” trong im lặng. Chúng tôi hẹn gặp lại, không vội vã, chỉ đơn giản là tìm lại một nhịp chung.

Biết đâu, sau khi đi một vòng thật lớn, trải qua đủ “kiểu đàn ông” trên ứng dụng hẹn hò, tôi lại tìm thấy người phù hợp ngay từ chính mối quan hệ tưởng chừng đã cũ.

Tôi rất hy vọng vào mối quan hệ này, mọi người có thể gửi lời chúc đến tôi không?

