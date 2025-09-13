Yêu cô chủ quán phở kiếm tiền giỏi, tôi sụp đổ khi biết quá khứ chấn động

Tôi năm nay 30 tuổi, là cựu sinh viên của một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Bạn bè cùng trang lứa phần lớn đã yên bề gia thất, có người còn hai con, vậy mà tôi vẫn ngồi đây, gõ những dòng này với tâm trạng rối bời.

Người yêu tôi kém tôi hai tuổi. Chúng tôi quen nhau một cách tình cờ khi tôi ghé ăn ở quán phở bò mới mở gần nhà. Ban ngày cô ấy bán phở, bún, tối lại chuyển sang lẩu.

Tôi đi vài lần, nói chuyện thấy hợp rồi mạnh dạn xin số. Tôi còn nhớ như in, cô ấy bảo: “Nếu anh chưa có bạn gái, chưa vợ thì em mới cho số”. Đó là khởi đầu của mối tình kéo dài đến hôm nay.

Sau hơn một tháng tìm hiểu, chúng tôi chính thức yêu nhau. Hai năm qua, tình cảm yên bình, ít giận hờn. Mỗi lần cãi vã, tôi đều là người làm hòa trước. Cả hai bận rộn công việc, cãi nhau cũng chỉ vì những chuyện nhỏ rồi lại quên.

Về kinh tế, cô ấy khá giỏi. Quán ăn đông khách, thu nhập mỗi tháng 30-40 triệu đồng, mùa lạnh còn cao hơn. Sau vài năm tích góp, cô ấy mua được mảnh đất, còn ấp ủ mở thêm cơ sở.

Tôi đi làm công ty, lương 20 triệu đồng, cũng ổn nhưng so với bạn gái thì vẫn thua kém. Cô ấy năng động, tháo vát, lại cùng quê với tôi.

Mọi thứ tưởng chừng hoàn hảo để tiến tới hôn nhân. Hai bên gia đình cũng đã gật đầu. Tôi mừng thầm vì cuối cùng cũng tìm được người phụ nữ hợp với mình. Nhưng rồi… một bí mật khiến tôi rơi xuống vực.

Ngay khi chuẩn bị bàn chuyện cưới xin, một bí mật về quá khứ khiến tôi bàng hoàng.

Trước đây, cô ấy từng kể thời gian đi xuất khẩu lao động, gửi tiền về cho gia đình. Chính khoản tiền đó giúp cô ấy có vốn mở quán, mua đất. Tôi vẫn tin là vậy, cho đến khi tình cờ nghe được những lời không hay. Linh cảm mách bảo, tôi âm thầm tìm hiểu.

Sự thật khiến tôi choáng váng. Những năm đó, cô ấy không đi nước ngoài, mà làm "tay vịn" ở một tỉnh xa. Không chỉ ngồi rót rượu tiếp khách, mà còn làm… cả việc “bóc bánh trả tiền”.

Ban đầu, tôi không tin. Tôi còn tìm người quen xác minh và đau đớn thay, đó là sự thật. Cô ấy làm nghề trong một khoảng thời gian dài, thậm chí còn kiếm được hơn một tỷ đồng, chính là số tiền mở quán và mua đất. Gia đình cô ấy vẫn tự hào rằng, con gái đi làm xa có chí, mang về cho họ niềm hãnh diện.

Từ ngày biết chuyện, đầu óc tôi rối tung. Hình ảnh cô ấy từng phục vụ bao người đàn ông thực sự ám ảnh, khiến tôi vừa ghen tuông, vừa đau khổ. Tôi chưa dám nói ra, chỉ giữ kín trong lòng. Tôi lo nếu sau này, không phải tôi mà người khác phát hiện, cả hai gia đình sẽ sụp đổ.

Trong lúc còn giằng xé, tôi tình cờ nghe cô ấy trò chuyện điện thoại với người bạn cũ. Hóa ra, cô ấy đã biết tôi nghi ngờ. Cô ấy nói: “Anh ấy biết rồi nhưng anh ấy không dám hỏi thẳng. Em cũng chẳng muốn giấu nữa. Nếu anh ấy đủ yêu thì sẽ hiểu, còn nếu không thì coi như duyên số dừng lại ở đây”.

Tôi đứng sững. Không một giọt nước mắt, không lời biện minh, cũng chẳng có ý cầu xin. Những gì cô ấy nói chỉ gọn gàng như vậy.

Cô ấy không hề thấy mình sai vì quá khứ ấy đã nuôi sống cả gia đình, giúp cô ấy bước ra làm lại từ đầu. Còn tôi, tôi bị ám ảnh bởi sự “sạch sẽ” mà tôi cho rằng, một người phụ nữ cần phải có. Tôi bị nhấn chìm trong định kiến của chính mình.

Đến giờ, tôi vẫn chưa đủ can đảm nói trực tiếp với cô ấy rằng, mình đã biết sự thật. Trong lòng tôi luôn dằn vặt, hình ảnh người yêu từng qua tay nhiều người đàn ông như chiếc bóng không thể gỡ ra khỏi đầu.

Nó ám ảnh tôi từng đêm. Tôi tự hỏi: Liệu mình có đủ sức bỏ qua để tiếp tục bước tiếp cùng cô ấy, hay nên dừng lại khi mọi thứ vẫn còn kịp? Đó dẫu sao cũng là quá khứ nhưng lại là quá khứ quá nặng nề với tôi.

Tôi lo sợ nếu giữ kín, sau này một ai khác khơi lại, không chỉ tôi mà cả hai gia đình cũng sẽ mang tiếng, lúc ấy hậu quả còn khó lường hơn.

Một bên là quá khứ đầy vết xước, một bên là hiện tại tử tế và tương lai ổn định. Tôi biết mình phải lựa chọn. Nhưng chọn cái nào cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ mất đi thứ khác.

Nếu rơi vào trường hợp như tôi, mọi người sẽ chọn cách nào?