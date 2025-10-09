Sáng 9/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công điện lệnh cho Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở một cửa xả đáy hồ thủy điện lúc 13h ngày 9/10, do mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 119,36m, mực nước hạ lưu 52,32m, lưu lượng về hồ 2.283m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 1.214m3/s.

Hồ thủy điện Tuyên Quang (Ảnh: VGP).

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND TP Hà Nội, tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, các bến đò ngang… biết thông tin xả lũ hồ thủy điện.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), 3 ngày qua khu vực Bắc Bộ có mưa rất to, phổ biến 150-250mm; riêng các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Lạng Sơn mưa phổ biến 200-400mm (chủ yếu mưa ngày 7/10).

Một số trạm mưa lớn như Quyết Thắng (Lạng Sơn) 339mm, Hồng An (Cao Bằng) 312mm, Ghềnh Gà (Tuyên Quang) 266mm, Gia Bảy (Thái Nguyên) 606mm, Hóa Thượng (Thái Nguyên) 601mm, Thái Nguyên (Thái Nguyên) 528mm, Bố Hạ (Bắc Ninh) 515mm, Xuân Hương (Bắc Ninh) 485mm, Sóc Sơn (Hà Nội) 300mm, Láng (Hà Nội) 271mm.

Nước lũ dâng cao đã khiến hàng loạt các xã ven sông Thương của tỉnh Bắc Ninh như Tiên Lục, Bố Hạ... bị ngập lụt nghiêm trọng (Ảnh: Mạnh Quân).

Mực nước lũ trên sông Thương tại Cầu Sơn (Bắc Ninh) đạt đỉnh lúc 2h ngày 9/10 là 18,37m, trên báo động 3 là 2,37m; tại Phủ Lạng Thương đạt đỉnh lúc 3h là 7,60m, vượt lũ lịch sử năm 1986 (7,52m) là 0,08m. Lũ ở hạ lưu sông Cầu (Bắc Ninh) đang lên.

Theo dự báo, trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thương tại Cầu Sơn và Phủ Lạng Thương, lũ trên sông Trung tại Hữu Lũng, lũ trên sông Cầu tại Gia Bẩy tiếp tục xuống. Lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu tiếp tục lên trên mức báo động 3 và có khả năng đạt đỉnh vào chiều 9/10.