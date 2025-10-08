Khẩn cấp chống tràn tuyến đê Hà Châu ở Thái Nguyên

Tối 8/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp có văn bản đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên triển khai chống tràn khẩn cấp tuyến đê Hà Châu nhằm ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu.

Lũ trên sông Cầu phía hạ lưu đang tiếp tục lên. Mực nước lúc 17h hôm nay trên sông Cầu tại Chã là 11,47m, tại một số vị trí mực nước lũ đã xấp xỉ mặt đê Hà Châu.

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên gia cố hàng trăm mét đê sông Cầu ở những vị trí xung yếu (Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên).

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Thái Nguyên chỉ đạo chính quyền địa phương, cơ quan liên quan huy động ngay mọi lực lượng, phương tiện, trang thiết bị khẩn cấp chống tràn tuyến đê Hà Châu tại những vị trí nguy cơ bị tràn, không để nước lũ tràn qua đê.

Thái Nguyên rà soát vật tư dự trữ phòng chống lụt bão, hộ đê để huy động xử lý các sự cố đê điều khi có tình huống xảy ra; thường trực kiểm tra, tuần tra, canh gác trên tuyến đê nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố.

Từ đêm 6/10 đến chiều 7/10, các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn có mưa to đến rất to. Lượng mưa trong 36 giờ (từ 7h ngày 6/10 đến 19h ngày 7/10) tại Thái Nguyên phổ biến 200-400mm, một số nơi lớn hơn như tại Đồng Hỷ 596mm, Nam Hòa 554mm, phường Phan Đình Phùng 514mm....

Mưa lớn gây ngập lụt nặng ở nhiều xã, phường của tỉnh Thái Nguyên, vượt lũ lịch sử.

Theo thống kê sơ bộ (đến sáng 8/10), trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 người bị thương; khoảng 200.000 hộ dân có nhà bị ngập; hơn 4.400ha cây trồng, thủy sản bị thiệt hại; hơn 300 trạm biến áp bị thiệt hại, gây mất điện trên diện rộng…

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo), trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa lớn trên diện rộng, gây ngập lụt nhiều xã, phường (Ảnh: Thành Đông).

Chính phủ đã quyết định hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên 50 tỷ đồng để hỗ trợ người dân và làm những việc trước mắt.

Tại cuộc làm việc chiều 8/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ cần đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống công trình đê điều, phòng, chống lũ lụt hai bên bờ sông Cầu đoạn qua trung tâm tỉnh Thái Nguyên.

Thủ tướng giao tỉnh Thái Nguyên xây dựng dự án đầu tư đường và đê hai bên sông Cầu (mỗi bên dài khoảng 17km), triển khai nhanh nhất có thể trong tình trạng khẩn cấp và phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2026.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu triển khai tổng thể, đồng bộ, kiên cố các công trình trên địa bàn các tỉnh hạ du như Bắc Ninh, Hà Nội… với tinh thần làm việc nào dứt việc đó.