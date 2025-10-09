Lũ vượt lịch sử ở nhiều nơi, đã ghi nhận 76 sự cố đê điều

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, 3 ngày qua khu vực Bắc Bộ có mưa rất to, phổ biến 150-250mm; riêng các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Lạng Sơn mưa phổ biến 200-400mm (chủ yếu mưa ngày 7/10).

Một số trạm mưa lớn như Quyết Thắng (Lạng Sơn) 339mm, Hồng An (Cao Bằng) 312mm, Ghềnh Gà (Tuyên Quang) 266mm, Gia Bẩy (Thái Nguyên) 606mm, Hóa Thượng (Thái Nguyên) 601mm, Thái Nguyên (Thái Nguyên) 528mm, Bố Hạ (Bắc Ninh) 515mm, Xuân Hương (Bắc Ninh) 485mm, Sóc Sơn (Hà Nội) 300mm, Láng (Hà Nội) 271mm.

Dự báo ngày và đêm 9/10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 15-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Tỉnh Thái Nguyên có mưa lớn trên diện rộng, gây ngập lụt nhiều xã, phường (Ảnh: Thành Đông).

Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Mực nước lũ trên sông Cầu tại Gia Bẩy (Thái Nguyên) đã đạt đỉnh 29,90m ngày 8/10, vượt lũ lịch sử 1,09m; trên sông Thương tại Hữu Lũng (Lạng Sơn) đã đạt đỉnh 24,31m, vượt lũ lịch sử (22,54m) là 1,77m nhưng hiện đang xuống.

Mực nước lũ trên sông Thương tại Cầu Sơn (Bắc Ninh) đạt đỉnh lúc 2h ngày 9/10 là 18,37m, trên báo động 3 là 2,37m; tại Phủ Lạng Thương đạt đỉnh lúc 3h là 7,60m, vượt lũ lịch sử năm 1986 (7,52m) là 0,08m. Hiện lũ ở hạ lưu sông Cầu (Bắc Ninh) đang lên.

Mực nước tại một số trạm đo lúc 5h ngày 9/10 như sau: sông Cầu tại Gia Bẩy (Thái Nguyên) là 27,7m, trên báo động 3; tại Lương Phúc (Hà Nội) là 9,80m, trên báo động 3; tại Đáp Cầu (Bắc Ninh) là 7,24m, trên báo động 3.

Lực lượng công an, quân đội cùng người dân địa phương đắp bao cát để nâng cao tuyến đê bối bảo vệ khu phố Đẩu Hàn, Bắc Ninh (Ảnh: Anh Hùng).

Sông Thương tại Hữu Lũng (Lạng Sơn) là 23,75m, trên mức lũ lịch sử 1,21m; tại Phủ Lạng Thương (Bắc Ninh) là 7,6m, trên mức lũ lịch sử 0,08m.

Sông Cà Lồ (Hà Nội) tại trạm Mạnh Tân là 9,28m, trên báo động 3 là 1,28m. Sông Đáy (Ninh Bình) tại Phủ Lý là 3,94m, dưới báo động 3 là 0,06m.

Theo dự báo, trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thương tại Cầu Sơn và Phủ Lạng Thương, lũ trên sông Trung tại Hữu Lũng, lũ trên sông Cầu tại Gia Bẩy tiếp tục xuống. Lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu tiếp tục lên trên mức báo động 3 và có khả năng đạt đỉnh vào chiều 9/10.

Hàng loạt sự cố đê chống lũ

Thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho thấy, bão số 10 (Bualoi) và mưa lũ sau bão số 10, số 11 (Matmo) đã gây ra 76 sự cố đê điều tại các tỉnh, thành phố: Thái Nguyên 2 sự cố; Phú Thọ 2; Hà Nội 2; Bắc Ninh 22; Hưng Yên 2; Ninh Bình 21; Thanh Hóa 15; Nghệ An 4; Hà Tĩnh 4 và Quảng Trị 2 sự cố.

Trong đó có 23 sự cố do mưa lũ sau bão số 11 vừa qua (Thái Nguyên 2 sự cố; Bắc Ninh 20; Hà Nội có 1 sự cố).

Một số tuyến đê sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh đã phải tổ chức chống tràn.

Cụ thể, tuyến đê sông Cầu (thành phố Thái Nguyên cũ) dài 2,15km đã được địa phương huy động lực lượng, phương tiện đắp chống tràn cao hơn 1m, dài hơn 550m.

Tuyến đê Hà Châu đã xảy ra tràn đê tại hai vị trí (K0+350-K0+480 và K1+750-K2+050, xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên) với chiều dài 430m. Địa phương đã huy động lực lượng xử lý đắp chống tràn.

Lực lượng chức năng gia cố, đắp đê Hà Châu ở tỉnh Thái Nguyên đêm 8/10 (Ảnh: Trần Tuyên).

Tại tỉnh Bắc Ninh, đê hữu Thương xảy ra tràn đê tại 9 vị trí từ K0+000-K12+000 với chiều dài 2,5km. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xử lý đắp chống tràn.

Đê tả Cầu xảy ra tràn đê tại 5 vị trí thuộc đoạn đê K0+500-K10+200 với chiều dài 5,9km, đã được xử lý chống tràn.

Đê tả Cà Lồ xảy ra tràn đê K13+200-K13+500 với chiều dài 250m, đã được địa phương xử lý đắp chống tràn.