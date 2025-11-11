Đề xuất vận hành đường sắt Bến Thành - Cần Giờ 85.650 tỷ đồng từ năm 2028

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ (TPHCM) vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công khai tham vấn cộng đồng.

Điểm đầu dự án tại khu vực ga Bến Thành (phường Bến Thành) và điểm cuối tại khu đất 39ha tiếp giáp dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ). Tổng mức đầu tư dự kiến trên 85.650 tỷ đồng.

Hình hài tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, TPHCM (Ảnh: ĐTM).

ĐTM cho thấy việc kết nối giao thông giữa Cần Giờ và TPHCM hiện nay thông qua duy nhất một tuyến đường bộ là đường Rừng Sác. Tuyến đường này cắt ngang qua khu dự trữ sinh quyển thế giới Cần Giờ.

Hiện tại lưu lượng giao thông qua tuyến đường còn thấp nên ít ảnh hưởng đến khu sinh quyển. Trong tương lai, khi khu đô thị lấn biển Cần Giờ, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ hoàn thành xây dựng thì quy mô dân số cũng như nhu cầu kết nối giao thông giữa Cần Giờ và trung tâm TPHCM ngày càng gia tăng.

Nếu vẫn sử dụng hệ thống đường bộ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sinh thái, tăng tính chia cắt đối với vùng lõi khu sinh quyển. Vì thế đòi hỏi phải phát triển loại hình giao thông xanh, giảm thiểu tác động và chia cắt đến tự nhiên, môi trường khu sinh quyển mà vẫn đảm bảo đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Cần Thơ, theo ĐTM.

Hiện dự án xây dựng cầu Cần Giờ thay thế cho bến phà Bình Khánh, kết nối Cần Giờ với trung tâm thành phố cũng như các khu lân cận đang được nghiên cứu và trình UBND TPHCM phê duyệt. Dự kiến sẽ thi công xây dựng từ nay tới năm 2028. Sau khi xây dựng cầu sẽ hình thành nên tuyến kết nối giao thông trực tiếp với khu vực phía Nam thành phố, hoàn chỉnh hệ thống giao thông khu vực.

Vị trí được đề xuất xây dựng cầu Cần Giờ (Ảnh: ĐTM).

Dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ được đề xuất thực hiện trên 317ha (bao gồm hành lang bảo vệ đường sắt), thuộc địa phận hành chính các phường Bến Thành, Xóm Chiều, Tân Thuận, Tân Mỹ, các xã Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ. Đất rừng phòng hộ trực tiếp bị ảnh hưởng 1,57ha, đất rừng phòng hộ phục hồi và bảo tồn hơn 123ha, gần 190.000m2 đất lúa cần chuyển đổi mục đích sử dụng.

Chủ đầu tư đề xuất xây dựng đường đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa với chiều dài tuyến chính gần 53km, tốc độ thiết kế 350km/h, tải trọng trục 17 tấn/trục.

Dự án gồm 2 ga trong giai đoạn 1 gồm ga Bến Thành và ga Cần Giờ; 4 ga giai đoạn 2 (khi có nhu cầu) bao gồm ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh; một depot (khu tập kết, bảo dưỡng, sửa chữa và lập tàu) dự kiến đặt tại xã Cần Giờ và một trung tâm điều hành vận tải (OCC) đặt tại xã Cần Giờ.

Đoàn tàu dự kiến gồm 8 toa, sức chứa 600 hành khách (ghế ngồi cố định, không có chỗ đứng). Tàu sẽ được tổ chức chạy quay vòng tại hai ga cuối tuyến TPHCM và Cần Giờ: Tàu đến ga cuối - trả khách - thực hiện quay đầu - đón khách mới và khởi hành chuyến kế tiếp.

“Trong điều kiện số liệu dự toán chưa phản ánh hết điều kiện phát triển trong tương lai, dự án đang giả thiết lưu lượng hành khách theo tần suất chạy tàu 20 phút/chuyến, áp dụng thống nhất cho cả khung giờ cao điểm và thấp điểm trong ngày. Thời gian khai thác 6-23h, tất cả các ngày trong tuần, tổng thời gian khai thác 17giờ/ngày”, ĐTM thông tin.

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có chiều dài 53km, tổng mức đầu tư trên 85.650 tỷ đồng, dự kiến đưa vào vận hành thương mại từ quý I/2028 (Ảnh: ĐTM).

Để đảm bảo vận hành đúng nhịp và duy trì biểu đồ chạy tàu cố định, theo ĐTM, cần bố trí 4 đoàn tàu hoạt động đồng thời trên tuyến. Số lượng cán bộ công nhân hoạt động thường xuyên tại khu vực depot trong thời điểm bắt đầu vận hành thương mại khoảng 400 người.

Chủ dự án cam kết thực hiện tất cả các quy định chung về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường và đảm bảo chất lượng môi trường theo quy định.

Theo quy định, dự án thuộc đối tượng phải lập ĐTM trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, phê duyệt. Dự kiến, tuyến đường sắt được vận hành thương mại vào quý I/2028.