TPHCM tăng tốc loạt dự án metro, cần Trung ương hỗ trợ 221.000 tỷ đồng

Trong báo cáo gửi Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, thành phố đang đẩy mạnh triển khai các dự án metro tại khu vực trung tâm và kết nối liên vùng.

Trong đó, thành phố ưu tiên chuẩn bị khởi công Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương vào tháng 1/2026, đồng thời chuẩn bị đầu tư các tuyến kết nối sân bay Long Thành theo hình thức đối tác công tư.

Tuyến Metro số 1 đoạn Bến Thành - Suối Tiên (Ảnh: Nam Anh).

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương được triển khai theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 188/2025/QH15. Thành phố đang phối hợp với Bộ Xây dựng thống nhất tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng tại dự án.

Với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, sau khi Thủ tướng quyết định chuyển dự án thành đường sắt đô thị, TPHCM và Đồng Nai đang cập nhật quy hoạch và hoàn thiện thủ tục giao TPHCM làm cơ quan có thẩm quyền.

Hiện, Tập đoàn Trường Hải (Thaco) đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm và Thủ Thiêm - Long Thành theo hình thức PPP, hướng tới hoàn thành vào năm 2030.

Ngoài 7 tuyến metro thuộc danh mục được áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188/2025/QH15, TPHCM cũng đang chuẩn bị đầu tư các tuyến kết nối Bình Dương - Suối Tiên và Thủ Dầu Một - TPHCM.

UBND TPHCM đã giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn, phấn đấu khởi công các dự án trên trong giai đoạn 2026-2028, hoàn thành trước năm 2035.

Để có nguồn lực đầu tư mạng lưới metro sau sáp nhập, TPHCM kiến nghị Trung ương phân bổ 221.098 tỷ đồng vốn ngân sách giai đoạn 2026-2030. Thành phố cũng dự kiến bố trí 123.996 tỷ đồng vốn địa phương, đồng thời huy động thêm từ quỹ đất TOD, trái phiếu và nguồn lực tư nhân để triển khai các dự án.