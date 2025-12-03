Đồng Nai gặp khó khi muốn xây metro nối TPHCM với sân bay Long Thành

Để triển khai dự án kéo dài Metro Bến Thành - Suối Tiên (TPHCM) đến trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành, UBND tỉnh Đồng Nai đã đề xuất Bộ Xây dựng bổ sung dự án vào danh mục tuyến metro được hưởng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188/2025 của Quốc hội.

Tuy nhiên, trong văn bản phản hồi mới đây, Bộ Xây dựng cho rằng, các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188/2025 chỉ áp dụng cho tuyến đường sắt đô thị ở Hà Nội và TPHCM, không áp dụng với địa phương khác.

UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất dự án kéo dài Metro Bến Thành - Suối Tiên, đi qua trung tâm hành chính tỉnh và kết nối với sân bay Long Thành (Đồ họa: Ngọc Tân).

Bộ Xây dựng cũng dẫn các quy định để cho thấy nếu không có Nghị quyết 188/2025, tỉnh Đồng Nai vẫn có cơ chế triển khai dự án metro trên địa bàn.

Cụ thể, các nội dung chủ yếu của Nghị quyết 188/2025 đã được Bộ Xây dựng lồng ghép vào Luật Đường sắt 2025. Luật số 90/2025/QH15 cũng quy định các dự án đường sắt địa phương, dự án đường sắt theo mô hình TOD đã nằm trong quy hoạch được duyệt thì không phải quyết định chủ trương đầu tư.

Ngoài ra, một số chính sách liên quan như cơ chế về mỏ vật liệu đã được Chính phủ cập nhật trong Nghị quyết 66.4/2025/NQ-CP. Nghị quyết 334/NQ-CP ngày 16/10 cũng cho phép áp dụng cơ chế của Luật Đường sắt 2025 đối với đầu tư tuyến đường sắt địa phương.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Đồng Nai nghiên cứu áp dụng các quy định hiện hành trong quá trình triển khai kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành.

Sau khi nhận phản hồi của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Đồng Nai vẫn chưa xác định được cơ chế tối ưu để triển khai dự án.

Chiều 3/12, trong cuộc làm việc với UBND TPHCM, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai mong muốn 2 địa phương phối hợp đề xuất cơ chế để triển khai các nhánh đường sắt kết nối trung tâm TPHCM với sân bay Long Thành.