TPHCM cần gần 18.000 nhân sự vận hành 10 tuyến metro

UBND TPHCM vừa ban hành Đề án đào tạo nhân lực phục vụ mạng lưới đường sắt đô thị thành phố giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo đề án này, thành phố đặt mục tiêu bổ sung nhân lực kỹ thuật và vận hành để phục vụ 7 tuyến metro vào năm 2035 và mạng lưới 10 tuyến vào năm 2045.

Số liệu của đề án cho thấy năm 2025, hệ thống metro cần khoảng 720 nhân sự vận hành, khai thác. Đến năm 2035, khi 7 tuyến metro đi vào vận hành, nhu cầu này tăng lên 11.840 người. Đến năm 2045, khi mạng lưới mở rộng lên 10 tuyến, thành phố cần khoảng 17.730 nhân sự vận hành, khai thác.

Nhân viên vận hành tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Ngoài lực lượng trực tiếp vận hành, thành phố cũng cần hàng nghìn kỹ sư, công nhân cho lĩnh vực thiết kế, xây dựng, bảo trì và quản lý dự án. Riêng nhóm kỹ sư và công nhân phục vụ thi công và lắp đặt hệ thống metro được ước tính lên tới hơn 21.000 người vào năm 2035 và hơn 20.000 người vào năm 2045.

Với đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước và quản lý dự án metro, đề án xác định nguồn nhân lực này còn rất thiếu và yếu. Phần lớn cán bộ được điều động, kiêm nhiệm từ các lĩnh vực có liên quan như giao thông, xây dựng, quy hoạch đô thị...

Do thiếu kiến thức, chưa được đào tạo bài bản về chuyên ngành metro, đội ngũ này gặp nhiều khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ

Thành phố vẫn đang phụ thuộc nhiều vào chuyên gia nước ngoài, đặc biệt trong khâu thiết kế, công nghiệp đường sắt, vận hành thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và giám sát khai thác.

TPHCM hợp tác với chuyên gia Nhật Bản trong việc thiết kế, thi công tuyến metro đầu tiên (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo đề án, sự thiếu hụt này không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng metro mà còn tiềm ẩn nguy cơ không làm chủ được hệ thống, kéo dài thời gian phụ thuộc vào đối tác nước ngoài, không phát huy hết hiệu quả đầu tư công và an toàn khai thác.

Do đó, từ nay đến năm 2045, TPHCM xác định đào tạo khoảng 60 cán bộ quản lý Nhà nước. Nhóm này phải được đào tạo chuyên sâu theo tiêu chuẩn quốc tế để đủ năng lực thẩm định quy hoạch, kiểm soát kỹ thuật - công nghệ, giám sát rủi ro và tham mưu chính sách liên quan metro.

Đối với khối quản lý dự án, nhân sự dự kiến tăng từ 160 người vào năm 2025 lên 310 người vào năm 2035 và 400 người vào năm 2045. Đây là lực lượng trực tiếp phụ trách lập kế hoạch, quản lý tiến độ, giám sát chất lượng và điều phối kỹ thuật dự án metro quy mô lớn và công nghệ phức tạp.

Hàng năm, thành phố đặt mục tiêu cử ít nhất 50% cán bộ chuyên ngành metro tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài nhằm tiếp cận mô hình vận hành, tiêu chuẩn an toàn và công nghệ mới nhất.