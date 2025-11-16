Thủy điện ở Đà Nẵng đồng loạt hạ mực nước đón lũ trước ngày 17/11

Tối 15/11, các đơn vị quản lý hồ thủy điện Sông Bung 4, Avương và Sông Tranh 2 (tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc thành phố Đà Nẵng) đã phát đi thông báo về việc vận hành hạ dần mực nước hồ để đón lũ.

Tất cả các hồ thủy điện này đều đề ra mục tiêu trước 9h ngày 17/11, mực nước sẽ được hạ dần về cao trình đón lũ, để tăng cường khả năng giảm lũ cho vùng hạ du.

Đập thủy điện Sông Tranh 2 vận hành hạ dần mực nước hồ chứa vào trưa 15/11 (Ảnh: A Núi).

Theo Công ty thủy điện Sông Bung, mực nước hồ Sông Bung 4 lúc 19h ngày 15/11 ở cao trình hơn 216m, lưu lượng nước về hồ 247m3/s.

Đơn vị này sẽ tiếp tục điều tiết để hạ mực nước về 216m trước 9h ngày 17/11 với tổng lưu lượng điều tiết dự kiến 150-1.500m3/s.

Tại hồ Avương, mực nước lúc 19h cùng ngày đạt hơn 372m. Công ty cổ phần thủy điện Avương cho biết, sẽ hạ dần mực nước về cao trình đón lũ thấp nhất 370m.

Đối với thủy điện Sông Tranh 2, đơn vị vận hành cho biết hồ đang ở mực nước hơn 167m. Hồ sẽ được hạ dần về cao trình đón lũ hơn 165m, với tổng lưu lượng điều tiết dự kiến 220-1.500m3/s, tùy theo lượng nước về hồ.

Chiều 15/11, theo ghi nhận, đập dâng thủy điện Sông Tranh 2 (xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng) đang thực hiện hạ mức hồ chứa thuỷ điện tại 6 cửa tràn về hạ du.

Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự thành phố Đà Nẵng đã có văn bản về việc vận hành tại các hồ chứa thủy điện, nhằm hạ dần mực nước hồ chứa về cao trình mực nước đón lũ thấp nhất.

Dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ cho thấy, thời điểm hiện tại mực nước các sông vẫn dưới báo động I. Tuy nhiên, từ ngày 16 đến 20/11, biên độ lũ lên tại thượng lưu các sông là 6-9m, trung lưu là 3-6m và hạ lưu là 1-2m.

Đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn (tỉnh Quảng Nam cũ) được dự báo đạt mức báo động II đến báo động III, có nơi trên báo động III. Sông Hàn (thành phố Đà Nẵng cũ) và sông Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam cũ) có khả năng lên mức báo động II-III.

Tình trạng lũ trên các sông được cơ quan khí tượng dự báo có khả năng kéo dài nhiều ngày, nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng ven sông, ngập úng đô thị và lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Theo dự báo, từ đêm 15/11 đến ngày 17/11, vùng đồng bằng và trung du thành phố Đà Nẵng có mưa phổ biến 150-250mm; vùng núi phía nam có mưa phổ biến 150-300mm; vùng núi phía bắc có mưa phổ biến 80-150mm.