Thái Nguyên "mất trắng" 4.000 tỷ đồng sau trận lũ lụt lịch sử

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), lũ lụt lịch sử những ngày qua gây thiệt hại kinh tế cho 3 tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn ước khoảng 7.050 tỷ đồng (thống kê chiều 10/10 mới là 5.450 tỷ đồng).

Trong đó, Thái Nguyên thiệt hại 4.000 tỷ đồng (ngày 10/10 ước khoảng 2.400 tỷ đồng), tỉnh Cao Bằng 2.000 tỷ đồng và Lạng Sơn 1.050 tỷ đồng.

Nước lũ rút đi để lại cho người dân ở Thái Nguyên một "bãi chiến trường" và những thiệt hại nặng nề về tài sản (Ảnh: Hải Nam).

230.200 nhà bị ngập, chủ yếu ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Nội, Tuyên Quang, Sơn La. Thống kê đến 6h sáng nay còn trên 12.900 nhà bị ngập (giảm 53.740 nhà, chủ yếu tại tỉnh Thái Nguyên).

Về nông nghiệp, theo báo cáo, 36.380ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 13.000 con gia súc, 690.200 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Đập thủy điện Bắc Khê 1 (thuộc xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) dung tích 4 triệu m3, công suất 2MW bị vỡ do lưu lượng lũ về hồ tăng nhanh. Do được phát hiện kịp thời nên địa phương đã huy động lực lượng tổ chức sơ tán di dời 803 hộ dân đến nơi an toàn trước khi xảy ra sự cố.

Hình ảnh trận lụt lịch sử nhấn chìm nhiều tài sản ở Thái Nguyên (Ảnh: Hải Nam).

52 sự cố đê điều xảy ra tại các tỉnh, thành phố Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội. Nhiều tuyến đê phải tổ chức chống tràn với phạm vi lớn. Cụ thể, các tuyến đê Chã, Hà Châu, đê thành phố Thái Nguyên (cũ); đê tả, hữu Cầu, đê hữu Thương, đê tả Thương - Dương Đức, đê hữu Cà Lồ (Hà Nội) đã đắp chống tràn với tổng chiều dài khoảng 25km.

Ngoài ra, 20 vị trí quốc lộ qua địa bàn Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội bị ách tắc do sạt lở và ngập nước.

Tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng (Lạng Sơn) phải dừng chạy tàu. Nhiều tuyến giao thông nông thôn bị ngập sâu, chia cắt, gây ách tắc giao thông.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại do đợt lũ lụt lịch sử gây ra.