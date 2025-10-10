Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh không được lơ là vì lũ vẫn ở mức rất cao

Theo công điện, do ảnh hưởng của mưa lớn sau bão số 11 (Matmo), trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ đã xảy ra lũ đặc biệt lớn, vượt lịch sử.

Cụ thể, đỉnh lũ trên sông Cầu tại Gia Bảy lúc 3h ngày 8/10 là 29,9m, vượt lịch sử năm 2024 khoảng 1,09m; tại Phúc Lộc Phương lúc 21h ngày 9/10 là 9,98m, vượt lịch sử năm 2024.

Sông Thương tại Hữu Lũng lúc 14h ngày 8/10 là 24,31m, vượt lịch sử năm 1986, tại Phủ Lạng Thương lúc 3h ngày 9/10 là 7,6m, vượt lịch sử năm 1986. Sông Cà Lồ tại Mạnh Tân lúc 4h ngày 10/10 đo được là 9,75m, vượt lịch sử năm 2024.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa người dân ở các xã thuộc huyện Sóc Sơn (cũ), Hà Nội ra khỏi khu vực bị cô lập (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Hệ thống đê đã xảy ra 43 sự cố uy hiếp đến an toàn chống lũ. Nhiều tuyến đê phải tổ chức chống tràn với phạm vi lớn. Đó là các tuyến đê Chã, Hà Châu (Thái Nguyên), đê TP Thái Nguyên; đê tả, hữu Cầu, hữu Thương, đê tả Thương - Dương Đức, đê hữu Cà Lồ đã đắp chống tràn với tổng chiều dài khoảng 20km.

“Lũ trên các sông vẫn đang duy trì ở mức rất cao (dao động ở mức đỉnh hoặc có rút nhưng rất chậm). Mực nước lúc 8h ngày 10/10 trên sông Cầu tại Phúc Lộc Phương là 9,91m, sông Thương tại Phủ Lạng Thương 7,5m, sông Cà Lồ tại Mạnh Tân 9,73m”, công điện thông tin.

Để đảm bảo an toàn đê điều, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Phải tiếp tục huy động các lực lượng tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và tuần tra canh gác trên các tuyến đê để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố xảy ra.

Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh cần duy trì lực lượng, sẵn sàng vật tư, phương tiện, máy móc, trang thiết bị để hộ đê.

“Chỉ vận hành bơm tiêu cưỡng bức ra sông theo quy trình vận hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời đảm bảo an toàn chống lũ của đê”, công điện nhấn mạnh.

Hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh thức trắng đêm 9/10, hối hả xúc đất, đóng bao tải, gia cố từng mét đê khi dòng lũ dữ đang lên nhanh (Ảnh: Minh Nhật).

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 10/10, lũ trên sông Cầu, sông Cà Lồ khiến nhiều xã ven sông bị ngập úng gồm Kim Anh, Nội Bài, Sóc Sơn, Tiến Thắng, Trung Giã.

Gần 3.300 hộ dân (hơn 10.500 người) bị ảnh hưởng bởi ngập nước. Các xã đã sơ tán gần 8.500 người dân, chủ yếu ở Trung Giã, Thư Lâm, Tiến Thắng, Đa Phúc.