Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn thiệt hại 5.450 tỷ đồng do lũ lụt

Thông tin vừa được Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đưa ra. Trong tổng số tiền 5.450 tỷ đồng, tỉnh Thái Nguyên thiệt hại ước khoảng 2.400 tỷ đồng, tỉnh Lạng Sơn 1.050 tỷ đồng và tỉnh Cao Bằng 2.000 tỷ đồng.

Người dân ở Thái Nguyên đi ra từ tầng 2, đứng lên mái tôn để nhận hàng cứu trợ (Ảnh: Hải Nam).

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đến nay, mưa lũ lớn sau bão số 11 (Matmo) đã làm 18 người chết và mất tích. Trong đó, tỉnh Thái Nguyên có 6 người chết, 1 người mất tích do lũ cuốn và 1 người chết do sạt lở đất. Cao Bằng có 1 người chết do sạt lở đất; Thanh Hóa có 2 người chết do sạt lở đất và 1 người mất tích do lũ cuốn. Bắc Ninh có 5 người chết do lũ cuốn, 1 người chết do sét đánh.

Cơ quan này cũng cho biết, bão và mưa lũ sau bão khiến gần 1.600 ngôi nhà bị thiệt hại, hư hỏng nặng. 230.200 ngôi nhà bị ngập nước, trong đó Thái Nguyên 200.000 nhà, Bắc Ninh hơn 11.000 nhà, Cao Bằng 7.500 nhà, Lạng Sơn 3.000 nhà, Hà Nội gần 8.200 nhà, Tuyên Quang 332 nhà và Sơn La 118 nhà, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai.

Tính đến 17h ngày 10/10 còn gần 66.700 nhà bị ngập nước, trong đó Lạng Sơn 359 nhà, Thái Nguyên 54.200 nhà, Bắc Ninh 6.340 nhà, Hà Nội 5.743 nhà.

Về nông nghiệp, thống kê cho thấy hơn 25.260ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 13.000 con gia súc, 690.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho hay, 49 sự cố đê điều đã xảy ra tại các tỉnh, thành phố Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội (Thái Nguyên 4 sự cố; Bắc Ninh 40 sự cố; Hà Nội 5 sự cố). Nhiều tuyến đê phải tổ chức chống tràn với phạm vi lớn, gồm các tuyến đê Chã, Hà Châu, đê thành phố Thái Nguyên (cũ); đê tả, đê hữu Cầu, hữu Thương, tả Thương - Dương Đức, hữu Cà Lồ đã đắp chống tràn với tổng chiều dài 20km.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, 20 vị trí trên quốc lộ bị ách tắc do sạt lở và ngập nước (giảm 46 vị trí so với chiều 9/10); dừng chạy tàu tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng (Lạng Sơn).

Mưa lũ gây thiệt hại cho tỉnh Lạng Sơn khoảng 1.050 tỷ đồng (Ảnh: Văn Toàn).

Mưa lũ gây mất điện gần 550.000 khách hàng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn và hiện đã khôi phục cho 421.300 khách hàng, còn 128.600 khách hàng tiếp tục khôi phục (Thái Nguyên 58.000 khách hàng, Bắc Ninh 45.600, Lạng Sơn 22.647 và Cao Bằng 2.450).

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết các địa phương đang tiếp tục rà soát và tổng hợp tình hình thiệt hại.

Lũ trên các sông đang xuống

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), sông Trung (Lạng Sơn) đã đạt đỉnh và có xu thế xuống dần. Dự báo trong 12 giờ tiếp theo lũ trên 3 sông này tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3.

Mực nước sông Cầu (Hà Nội) tại trạm Lương Phúc 9,90m, trên báo động 3 là 1,90m và đang xuống. Sông Cà Lồ (Hà Nội) tại trạm Mạnh Tân là 9,58m, trên báo động 3 và đang xuống.

Trong ngày 10/10, đoàn công tác của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đi kiểm tra và chỉ đạo khắc phục sự cố tại đê tả Cầu, tỉnh Bắc Ninh.

Lữ đoàn 971, Cục Xe máy - Vận tải (Bộ Quốc phòng) chuyển hỗ trợ 10.000 vỏ chăn, 10.000 màn tuyn, 2.000 bộ quần áo cho 4 tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh.

Tổ chức Samaritan’s Purse phối hợp với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai trao tặng hàng cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng tại tỉnh Lạng Sơn (4.000 thùng mì tôm, 4.000 thùng nước uống và 4.000 hộp xúc xích).

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cũng phối hợp với các thành viên đối tác quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai tổ chức đoàn đánh giá nhanh thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ tại các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn.