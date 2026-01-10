Các nhà báo Cuba đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam

Toàn cảnh buổi họp báo (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN).

Ngày 8/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã tổ chức buổi họp báo để thông tin tới các cơ quan báo chí và truyền thông Cuba về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25/1.

Tham dự họp báo có phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực của Cuba như Hãng thông tấn Mỹ Latinh Prensa Latina, Hãng thông tấn Cuba (ACN), Báo Granma - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, Báo Juventud Rebelde, Đài Truyền hình Quốc gia Cubavisión và Kênh truyền hình Canal Caribe.

Phát biểu tại buổi họp báo, Đại sứ Việt Nam Lê Quang Long nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa bước ngoặt đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, thể hiện tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đại sứ Lê Quang Long cho biết Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam tổng kết 40 năm công cuộc Đổi mới, hướng tới các dấu mốc lịch sử quan trọng là 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2030) và 100 năm thành lập nước (1945-2045). Đại hội có nhiệm vụ xác định phương hướng, mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có ngành công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội xác định các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Tổng kết những thành tựu phát triển của đất nước trong giai đoạn 2021-2025, Đại sứ Lê Quang Long chia sẻ trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giai đoạn 5 năm vừa qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt mức bình quân khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới; quy mô nền kinh tế năm 2025 vượt 510 tỷ USD; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng hiện đại; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ; khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh, trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế.

Cùng với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và con người Việt Nam tiếp tục được quan tâm toàn diện; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh còn khoảng 1,3% vào năm 2025; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,766, thuộc nhóm cao; hệ thống y tế, giáo dục tiếp tục được củng cố; quốc phòng - an ninh được tăng cường, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững.

Các nhà báo Cuba đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới Đại hội XIV và khẳng định sẽ thông tin đậm nét về sự kiện chính trị quan trọng này, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Cuba.