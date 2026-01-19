Hơn 700 sinh viên TPHCM tham dự Lễ chào cờ hướng về Đại hội XIV của Đảng

Sáng 19/1, gần 1.000 sinh viên từ các trường đại học, học viện, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn TPHCM đã tề tựu tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) để tham gia Lễ chào cờ trang trọng, hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tuổi trẻ TPHCM dự Lễ chào cờ hướng về Đại hội XIV của Đảng (Thúy Hường).

Đúng 7h, trong không khí trang nghiêm và thiêng liêng, tiếng Quốc ca và Quốc tế ca đã vang lên hùng tráng, thể hiện tinh thần đồng lòng của tuổi trẻ thành phố hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Đại hội XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ mở ra chặng đường phát triển mới, đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TPHCM, nhấn mạnh thông điệp: "Thông qua buổi chào cờ này, Hội Sinh viên TPHCM khẳng định niềm tin tưởng, sự đồng lòng và nỗ lực của sinh viên thành phố trong việc thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết mà Đại hội XIV của Đảng đề ra".

Bạn Trần Thị Kim Thoa, sinh viên năm 4 Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TPHCM, bày tỏ niềm vinh dự khi được tham dự sự kiện ý nghĩa này.

Kim Thoa kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những quốc sách, chiến lược mang tính đột phá, tạo động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Sau nghi lễ chào cờ, các đại biểu, cán bộ Hội và sinh viên đã tiếp tục dâng hoa tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với người lãnh đạo tiền bối của Đảng.

Hoạt động này không chỉ thể hiện tình cảm, niềm tin mà còn là tinh thần trách nhiệm của tổ chức Hội và đông đảo sinh viên TPHCM đối với Tổ quốc và Đảng. Tuổi trẻ thành phố quyết tâm phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.