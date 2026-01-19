Đoàn xe đại biểu Đại hội XIV di chuyển trang nghiêm giữa lòng Hà Nội

Sáng sớm 19/1, các lực lượng an ninh và kiểm soát đã được triển khai dày đặc quanh khu vực Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, để đảm bảo an ninh trật tự và điều tiết giao thông, chuẩn bị đón đoàn xe chở các đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ 4h30, các lực lượng an ninh đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình để điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển, đảm bảo an ninh trật tự trước khi đoàn xe chở các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Mạnh Quân).

Đúng 5h30, xe dẫn đoàn hộ tống đoàn xe đại biểu đã xuất phát từ hướng Mỹ Đình, tiến về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Thành Đông).

Đoàn xe chở các đại biểu lần lượt đi qua gầm cầu vượt Liễu Giai, hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Dưới sự điều tiết chặt chẽ của lực lượng chức năng, các đoàn xe chở đại biểu di chuyển theo các tuyến đường đã được phân luồng một cách trật tự (Ảnh: Mạnh Quân).

Các đoàn xe tiếp tục hành trình qua đường Độc Lập, ngang qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tòa nhà Quốc hội trước khi tiến vào khu vực tổ chức lễ viếng (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau khi hoàn tất lễ viếng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn xe tiếp tục di chuyển trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ theo đúng kế hoạch đã định (Ảnh: Mạnh Quân).

Đoàn xe sau đó di chuyển qua đường Trần Phú về Kim Mã, hướng về Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19 đến 25/1, quy tụ 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trên cả nước (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Đến 7h20, đoàn xe của lãnh đạo cấp cao và các đại biểu đã di chuyển qua khu vực nút giao Đào Tấn - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Đoàn xe tiếp tục đi qua cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, với công tác an ninh được siết chặt hai bên đường. Dẫn đầu là đoàn xe của các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, di chuyển về Trung tâm Hội nghị Quốc gia để dự Đại hội XIV (Ảnh: Hải Long).

Lực lượng chức năng đã căng mình đảm bảo an ninh tối đa cho công tác Đại hội Đảng lần thứ XIV (Ảnh: Hải Long).

Hàng chục xe ô tô chở 1.586 đại biểu đã di chuyển trên đường Trần Duy Hưng, hướng về nơi tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XIV tại Hà Nội (Ảnh: Hải Long).

Khi đoàn xe chở các đại biểu đi qua, an ninh được siết chặt ở mức cao nhất, các phương tiện không được lưu thông. Nhiều tuyến đường đã được thông báo cấm từ 6h đến 8h30 để phục vụ cho Đại hội Đảng (Ảnh: Hải Long).

Vào lúc 7h30, xe dẫn đoàn cùng 1.586 đại biểu đã về tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia trên đường Đại lộ Thăng Long (Ảnh: Thành Đông).

Đoàn xe các đại biểu đã di chuyển về tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia, sẵn sàng cho lễ khai mạc Đại hội Đảng (Ảnh: Thành Đông).

Đại hội XIV của Đảng sẽ khai mạc trọng thể vào sáng 20/1, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) từ 8h. Lễ bế mạc cũng sẽ được truyền hình trực tiếp, thời gian theo thông báo của Ban tổ chức Đại hội (Ảnh: Thành Đông).