Mô hình “cà phê sáng” lan tỏa, chính quyền gần dân hơn

Cuối năm 2022, tại địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ), mô hình “Cà phê sáng với dân” bắt đầu được triển khai và nhanh chóng lan tỏa. Những buổi cà phê đầu tiên được tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo TP Thủ Dầu Một cùng đông đảo người dân địa phương.

Không gian tổ chức thường là các quán cà phê hoặc khu công viên yên tĩnh, tạo sự thoải mái, cởi mở, giúp người dân dễ dàng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như những ý kiến đóng góp xây dựng địa phương.

Lãnh đạo đối thoại cùng dân bên ly cà phê

Tại các buổi cà phê sáng, lãnh đạo địa phương trực tiếp lắng nghe phản ánh của người dân về nhiều lĩnh vực như môi trường, an ninh trật tự, hạ tầng đô thị, chế độ chính sách và thủ tục hành chính.

Những ý kiến xác đáng được tiếp thu, giải quyết ngay trong thẩm quyền hoặc chuyển đến các đơn vị chức năng xử lý kịp thời. Qua đó, mô hình không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều hành, quản lý mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện chất lượng đời sống nhân dân.

Từ những buổi gặp gỡ ban đầu, TP Thủ Dầu Một đã chủ động nhân rộng mô hình “Cà phê sáng với dân” đến các phường trên địa bàn và ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Hàng nghìn lượt người dân tham gia, hàng trăm ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề dân sinh được ghi nhận và giải quyết. Nhiều nội dung bức xúc tồn tại trong thời gian dài đã được tháo gỡ nhanh chóng, tạo sự đồng thuận và niềm tin của người dân đối với chính quyền cơ sở.

Ngoài ra, tại các buổi cà phê, tổ chuyển đổi số, công an địa phương còn hỗ trợ người dân trong việc tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và sử dụng phần mềm công dân số, ứng dụng VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt… góp phần thúc đẩy xây dựng công nghệ số, công dân số tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Đông uống cà phê sáng với dân khi còn giữ chức Bí thư phường Bình Dương (Ảnh: Phạm Diện).

Mô hình sau đó tiếp tục được triển khai tại các địa phương khác của tỉnh Bình Dương (cũ) như TP Bến Cát, TP Tân Uyên.

Ông Trần Đình Long (55 tuổi, ngụ phường Bình Dương) chia sẻ, trước đây khi còn là phường Phú Mỹ, ông thường xuyên tham gia các buổi cà phê sáng do phường tổ chức để phản ánh tình trạng đèn chiếu sáng hư hỏng, rác thải che kín miệng cống gây ngập úng khi mưa lớn. Những phản ánh này sau đó đều được Chủ tịch UBND phường chỉ đạo xử lý nhanh chóng.

“Sau sáp nhập, dù phường đổi tên, lãnh đạo phường cũng có sự thay đổi, nhưng lãnh đạo mới vẫn duy trì mô hình này, khiến người dân rất phấn khởi”, ông Long nói.

Theo ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư phường Dĩ An (nguyên Bí thư phường Bình Dương), mô hình “Cà phê sáng với dân” là dịp quan trọng để tăng cường sự gắn bó giữa lãnh đạo, chính quyền với nhân dân và các khu phố. Thông qua những buổi gặp gỡ thân mật, lãnh đạo có điều kiện nắm bắt sát hơn tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó kịp thời giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc ngay từ cơ sở. Đồng thời, mô hình còn góp phần tạo sự gần gũi, đoàn kết giữa các khu phố, xây dựng tinh thần cộng đồng ngày càng bền chặt.

Khi còn giữ cương vị Bí thư phường Bình Dương, ông Nguyễn Văn Đông nhiều lần ngồi lại với dân qua các buổi cà phê sáng để lắng nghe ý kiến, tâm tư. Theo ông Đông, thời gian tới ông sẽ nghiên cứu thực tế tình hình của phường Dĩ An, từ đó xem xét khả năng triển khai mô hình này ở địa bàn mới tiếp quản.

Tại Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2024” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, mô hình “Cà phê sáng với dân” của Đảng bộ TP Thủ Dầu Một cũ được tôn vinh là mô hình tiêu biểu toàn quốc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiều địa phương hưởng ứng

Sau sáp nhập địa giới hành chính, mô hình này vẫn tiếp tục được duy trì tại các địa phương thuộc tỉnh Bình Dương (cũ) như: Phường Thủ Dầu Một, phường Bình Dương, phường An Phú, phường Bến Cát, xã Phú Giáo...

Đồng thời, nhiều địa phương khác như phường Đông Hưng Thuận, xã Nhuận Đức (TPHCM) và các xã, phường của tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ cũng đã triển khai những hoạt động đối thoại tương tự, dù tên gọi và cách thức tổ chức có thể khác nhau nhưng cùng chung tinh thần đặt lãnh đạo gần dân để lắng nghe và chia sẻ.

Lãnh đạo phường Đông Hưng Thuận "Cà phê Xóm" với dân (Ảnh: N.T).

Sáng 27/1, chính quyền phường Đông Hưng Thuận lần đầu tổ chức mô hình “Cà phê Xóm”. Trong khoảng 1 giờ 30 phút, lãnh đạo phường đã tiếp nhận hơn 50 ý kiến của người dân liên quan đến các vấn đề như thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, lấn chiếm lối đi chung và các thủ tục hành chính như cấp căn cước, định danh điện tử, đăng ký tạm trú, tạm vắng. Các ý kiến đều được lãnh đạo phường ghi nhận và phản hồi trực tiếp trong phạm vi thẩm quyền.

Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận Trần Thị Huyền Thanh cho biết, mô hình lấy phương châm “Lắng nghe và hành động” làm kim chỉ nam. Buổi cà phê sáng có sự tham gia của lãnh đạo chủ chốt cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang địa phương, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, qua đó nâng cao hiệu quả điều hành và củng cố niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính trị.

Tại tỉnh Đồng Nai, xã Trị An và xã Dầu Giây cũng đã ra mắt mô hình “Cà phê sáng với dân”, tạo điều kiện để người dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng về quy hoạch đô thị, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự.

Tại tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo phường Long An và xã Thạnh Lợi cũng tổ chức các buổi gặp gỡ tương tự, giúp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, giảm áp lực cho các kênh tiếp xúc cử tri truyền thống.

Việc nhân rộng mô hình “Cà phê sáng với dân” không chỉ là sự đổi mới về hình thức tiếp xúc, đối thoại mà còn thể hiện sự chuyển biến trong tư duy quản lý của chính quyền cơ sở: từ hành chính hóa sang phục vụ, từ đối thoại hình thức sang lắng nghe thực chất.

Những buổi cà phê sáng giản dị nhưng giàu tính nhân văn đã và đang góp phần xây dựng môi trường dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, thắt chặt tình làng nghĩa xóm và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.