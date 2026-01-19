Đại hội XIV của Đảng bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị

Sáng 19/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Trước giờ khai mạc phiên trù bị, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trưởng đoàn đại biểu của các đảng bộ trực thuộc Trung ương dự Đại hội đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Toàn thể Đại hội đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Tại phiên trù bị sáng 19/1, Đại hội XIV của Đảng đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị, Đoàn Thư ký gồm 5 người (Ảnh: Tiến Tuấn).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước điều hành phiên họp trù bị. Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua chương trình phiên họp trù bị, quy chế làm việc, chương trình làm việc và quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị, Đoàn Thư ký gồm 5 người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 người.

Theo thông báo của ban tổ chức, Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình.

Tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội.

Chiều 19/1, các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại nơi ở của đoàn.

Các đại biểu biểu quyết tán thành, thông qua quy chế làm việc, chương trình làm việc và quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong các ngày 19-25/1 tại Thủ đô Hà Nội, có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trên cả nước.

Đại hội sẽ khai mạc trọng thể vào sáng 20/1, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) từ 8h.