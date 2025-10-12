Hơn 5.360 nhà ở Bắc Ninh và Hà Nội đang bị ngập nước

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, lũ trên các sông đang xuống. Sông Cầu tại Phúc Lộc Phương đo được trưa nay là 7,64m, dưới báo động 3 là 0,36m; tại Đáp Cầu 5,79m, dưới báo động 3 là 0,51m; tại Lương Phúc 7,87m, dưới báo động 3 là 0,13m.

Sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân đo được 8,07m, trên báo động 3 là 0,07m. Sông Thương tại Phủ Lạng Thương 6,62m, trên báo động 3 là 0,35m.

Tính đến 11h ngày 12/10 còn trên 5.360 nhà bị ngập (Bắc Ninh 4.100 nhà, Hà Nội 1.260 nhà ngập), giảm 2.286 nhà so với thống kê lúc 7h cùng ngày (Bắc Ninh giảm 1.492 nhà, Hà Nội giảm 794 nhà).

Nhiều khu vực ở tỉnh Bắc Ninh vẫn mênh mông nước đục ngầu, giao thông tê liệt, nhiều hộ dân phải sống trên tầng hai hoặc đi sơ tán (Ảnh: Mạnh Quân).

Báo cáo cho thấy đã xảy ra 59 sự cố đê tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội. Trong đó, tỉnh Thái Nguyên có 8 sự cố, tỉnh Bắc Ninh 42 sự cố và Hà Nội có 9 sự cố đê. Các địa phương đã xử lý ngay từ đầu, một số sự cố về thẩm lậu, rò rỉ nước đang được theo dõi chặt chẽ.

Hiện còn 3 vị trí trên quốc lộ bị ách tắc giao thông, dự kiến 15h hôm nay sẽ thông xe. Tuyến đường sắt Đông Anh - Quán Triều (km16+800-km17+500) dự kiến thông tuyến vào đêm 12/10.

Mưa lũ sau bão số 11 (Matmo) gây mất điện 550.800 khách hàng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn và đến nay đã khôi phục cho 502.636 khách hàng.

Còn gần 48.200 khách hàng tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng đang mất điện.

“Tại Hà Nội, thông tin liên lạc ở xã Trung Giã và Đa Phúc đã khôi phục, hoạt động bình thường. Các địa phương đang tiếp tục rà soát và tổng hợp công tác khắc phục”, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho hay.