Cận cảnh drone xuyên tâm lũ Bắc Ninh tiếp tế đường không cho thôn cô lập

Tính đến 11/10, Bắc Ninh vẫn còn hơn 11.700 hộ dân bị cô lập sau đợt mưa lũ lịch sử. Riêng xã Mỹ Thái, là một trong những điểm ngập nặng nhất.

Các thôn như Cầu Đầm, Tiên Lục, Bố Hạ… vẫn mênh mông nước đục ngầu, giao thông tê liệt, nhiều hộ dân phải sống trên tầng hai hoặc đi sơ tán.

“Đây là vùng ngập đầu tiên của xã, giờ vẫn chưa thể rút. Nước dâng cao, bà con sống trong cảnh cô lập suốt 6 ngày qua”, ông Ngô Xuân Định, tổ trưởng tổ an ninh thôn Cầu Đầm cho hay.

Vừa cứu trợ xong ở một điểm ngập, đội tình nguyện cứu trợ bằng drone đã có mặt tại rốn ngập Mỹ Thái. Họ đến từ nhiều nơi trên cả nước từ Đà Nẵng, Nghệ An cho đến Ninh Bình, Hưng Yên… Tất cả đều chung một quyết tâm góp sức xoa dịu nỗi đau cho người dân vùng lũ.

Từ Đà Nẵng, anh Nguyễn Hữu Thiện Trí (SN1991) cùng các đồng nghiệp của mình mang theo drone nông nghiệp T50 vượt hàng trăm cây số đi cứu trợ lũ.

“Drone có thể chở tối đa 50kg, tầm bay 2–3km. Mỗi ngày, chúng tôi vận chuyển trung bình 150-200kg hàng gồm gạo, sữa, nước uống, thuốc men cho bà con vùng ngập”, anh Trí nói. Cũng theo anh chia sẻ, mỗi chiếc drone có giá trên 300 triệu đồng.

Sau khi trao đổi với người dân ở trong vùng ngập, đội di chuyển đến con đường liên xã Mỹ Thái - Tiên Lục. Con đường chỉ còn vẻn vẹn 50m ở nơi cao nhất là chưa bị nhấn chìm trong biển nước. Đây cũng là nơi nhiều đội thiện nguyện khác tập kết hàng cứu trợ.

“Từ vị trí này vào thôn Danh hoặc thôn Cầu Đầm chỉ khoảng 1km. Do đó, chúng tôi sẽ lựa chọn nơi đây để làm điểm cất cánh”, anh Trí thông tin.

Kíp bay cứu trợ hôm nay có 2 drone nông nghiệp T50 và 1 flycam có nhiệm vụ bay trinh sát. Mỗi drone T50 sẽ đi cùng 3 viên pin và 1 máy phát điện. Điều này cho phép drone hoạt động liên tục 24/24h.

Các thành viên trong đội đang thực hiện các bước thiết lập, chuẩn bị drone cho nhiệm vụ cứu trợ.

Trước mỗi chuyến bay, Đinh Tiến Đạt (SN2006, Hà Nội) - phụ trách bay trinh sát - dùng flycam để khảo sát địa hình, tìm vị trí hạ hàng an toàn.

Trước đó, khi nghe lời vận động trên nhóm flycam toàn quốc, Đạt quyết định lên đường ngay. Đây là điểm thứ 3 chàng trai tham gia hỗ trợ công tác cứu trợ lũ lụt.

“Anh Trí ơi có điểm đáp khả thi”, Đạt thông báo cho đồng đội khi tìm được sân cầu của thôn trống trải, không bị ngập, ít dây điện. Cả đội ngay lập tức hội ý về phương án bay tiếp tế.

“Chúng tôi sẽ bay ở độ cao 50-60m, tại điểm nhận hàng, máy bay sẽ hạ độ cao xuống khoảng 15m. Với chiều dài dây phù hợp, người dân ở dưới có thể lấy được hàng từ móc”, anh Trí chia sẻ.

Thông tin được trao đổi lại với trưởng thôn. Một nhóm các thanh niên nhanh nhẹn, khỏe mạnh được huy động nhanh về sân bóng để dọn các vật cản và chuẩn bị nhận hàng tiếp tế đường không.

Sau chuyến bay khảo sát địa điểm thả hàng thành công, những chuyến hàng đầu tiên được buộc vào dây móc, chuẩn bị đưa vào bên trong vùng ngập.

Hơn 15h, 4 cánh quạt của chiếc drone T50 bắt đầu quay đưa 3 phần hàng cứu trợ dần lên cao trước sự cổ vũ của người dân và các đoàn thiện nguyện.

Theo dẫn đường của flycam, chiếc T50 dần tiếp cận thôn Cầu Đầm. Trên màn hình điều khiển, cả thôn chìm trong biển nước, chỉ còn vài cụm nhà nhô lên ở điểm cao như những ốc đảo, chưa bị nước tràn vào.

Dù đã nhiều lần bay cứu hộ, cả nhóm không giấu được sự xót xa cho tình cảnh ngặt nghèo của người dân.

Anh Trí tập trung quan sát màn hình, tay chầm chậm đẩy cần điều khiển đưa chiếc drone hạ dần độ cao. “Đây là một trong những khâu khó nhất. Chúng tôi phải quan sát kỹ để tránh vật cản, cũng như hạ đúng độ cao phù hợp”, anh cho hay.

Sau khoảng 8 phút bay, drone đã ở ngay phía trên vị trí sân tập kết.

“Đến rồi, đến rồi”, tiếng cười nói rộn ràng của những người dân thôn Cầu Đầm ở sân cầu đang chờ nhận hàng tiếp tế vang lên.

Chuyến hàng đầu tiên được tiếp tế thành công cùng với cái thở phào của cả đội. Mất khoảng 6 phút để drone bay về điểm đáp.

Một thành viên của đội nhanh chóng thay pin, một người dân hỗ trợ móc 3 gói hàng. Chuyến bay tiếp theo được thực hiện chỉ sau 3 phút nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của cả nhóm.

Sau chuyến bay mở đường, nhóm thực hiện bay đôi cả 2 drone T50 cùng lúc, tăng gấp đôi tốc độ tiếp tế.

Đường nước tiếp cận thôn Cầu Đầm có nhiều lưới đánh cá và dây điện nên những ngày qua gây cản trở lớn cho việc tiếp tế bằng thuyền. Do đó, vận chuyển đường không trở thành một phương án tối ưu.

Những chuyến bay lúc chạng vạng cuối ngày, người dân dùng đèn pin nhấp nháy để định vị cho drone. Dù mất gấp đôi thời gian nhưng những chuyến hàng vẫn vượt nhiều thử thách giao an toàn đến rốn lũ.

Trong những ngày qua, nhiều đội bay drone như vậy đã tích cực tham gia công tác tiếp tế cho người dân bị cô lập bởi nước lũ ở Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội…

“Trước đây, drone chỉ phun thuốc, nay cứu người. Chúng tôi không nghĩ sẽ có ngày mình điều khiển nó làm nhiệm vụ đặc biệt thế này”, anh Trí chia sẻ, giọng lẫn trong tiếng động cơ máy phát.

Ảnh: Mạnh Quân