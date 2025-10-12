Các vùng ngập lụt ở Hà Nội và miền Bắc kéo dài đến ngày nào?

Sáng 12/10, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ đoạn qua Hà Nội đang xuống nhưng vẫn trên mức báo động 3. Dự báo trong 12-24 giờ tới, mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ tiếp tục xuống.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo mực nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang ở mức cao gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông với độ sâu ngập 0,2-1m, có nơi ngập sâu hơn 1m; thời gian ngập có thể kéo dài 1-3 ngày, có nơi ngập lâu hơn.

Bên cạnh đó, mực nước sông đang ở mức cao, cơ quan khí tượng thủy văn cũng cảnh báo cần đề phòng ảnh hưởng an toàn đến các tuyến đê xung yếu, các ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông một số xã ven sông Cầu, sông Cà Lồ.

Đường sắt Hà Thái đoạn đi qua thôn Thống Nhất, thôn Trung Kiên, thôn Đo thuộc xã Trung Giã xảy ra sự cố khiến nhiều khu vực xung quanh ngập sâu (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang xuống. Sáng sớm nay, mực nước trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu đã xuống dưới báo động 3, trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương vẫn trên mức báo động 3.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2, lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định ngập lụt tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội vẫn còn tiếp diễn ở các xã, phường ven sông, các khu vực trũng thấp và có thể kéo dài 1-2 ngày tới; nguy cơ xói lở ven sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở các khu vực trên vẫn tiềm ẩn.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ có nắng, nhưng có mưa rào và dông vài nơi. Từ đêm 13/10, nhiều nơi ở miền Bắc có mưa to.