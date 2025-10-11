Đê ở Hà Nội, Thái Nguyên và Bắc Ninh nguy cơ tiếp tục sạt trượt

Chiều 11/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ký công điện đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh thành gồm Hà Nội, Thái Nguyên và Bắc Ninh, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn đê điều trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ.

Công điện nêu rõ, lũ trên 3 sông đã đạt đỉnh và đang xuống. Trong đó, mực nước sông Cầu đang xuống khá nhanh, mực nước sông Thương rút chậm và còn ở mức cao trên báo động 3.

Hệ thống đê đã xảy ra 52 sự cố, trong đó có nhiều sự cố sạt trượt nghiêm trọng gây mất an toàn chống lũ của đê xảy ra khi lũ bắt đầu rút. Các tuyến đê đã ngâm nước nhiều ngày, nguy cơ rất cao tiếp tục xảy ra sự cố sạt trượt, đùn sủi.

Hàng trăm người dân phối hợp với lực lượng chức năng ở tỉnh Bắc Ninh gia cố từng mét đê bối qua xã Mỹ Thái đêm 9/10 (Ảnh: Minh Nhật).

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh theo dõi, tuần tra canh gác trên các tuyến đê nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố xảy ra ngay từ đầu.

Địa phương hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn hệ thống đê do không thực hiện công tác tuần tra, canh gác theo quy định.

Cũng theo công điện, 3 địa phương phải duy trì lực lượng, sẵn sàng vật tư, phương tiện, máy móc để hộ đê khi có sự cố hoặc tình huống phát sinh. "Tuyệt đối không cho xe cơ giới đi vào các khu vực đê đang bị sự cố, trừ xe phục vụ công tác hộ đê và các xe ưu tiên khác", nội dung công điện nêu rõ.

Đường sắt Hà Thái đoạn đi qua thôn Thống Nhất, thôn Trung Kiên, thôn Đo thuộc xã Trung Giã (Hà Nội) xảy ra sự cố khiến nhiều khu vực xung quanh ngập sâu (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Thống kê sáng 11/10 của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy, mưa lũ lịch sử khiến 200.000 nhà ở tỉnh Thái Nguyên, 8.200 nhà ở Hà Nội và hơn 11.000 nhà ở Bắc Ninh, bị ngập nước.

Tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra 41 sự cố đê, ở Thái Nguyên xảy ra 5 sự cố và Hà Nội có 6 sự cố đê.

Lũ lụt lịch sử gây thiệt hại cho tỉnh Thái Nguyên khoảng 4.000 tỷ đồng; Hà Nội và Bắc Ninh chưa có thống kê thiệt hại gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.