Thủ tướng Bỉ: Tịch thu tài sản Nga sẽ chệch hướng nỗ lực hòa bình Ukraine

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever (Ảnh: Xinhua).

Thủ tướng Bỉ De Wever đã viết thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, trong đó cảnh báo kế hoạch cho Ukraine vay tài sản bị đóng băng của Nga ở châu Âu là sai lầm lớn.

"Kế hoạch này - sử dụng các khoản tiền bị phong tỏa tại Euroclear có trụ sở tại Brussels làm tài sản thế chấp cho một khoản vay bồi thường - sẽ loại bỏ một công cụ mặc cả khỏi bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào với Moscow", ông cảnh báo.

"Theo quan điểm của tôi, kế hoạch cho vay bồi thường này về cơ bản là một sai lầm", ông De Wever nhấn mạnh trong thư.

Ông lập luận rằng trong lịch sử, chưa bao giờ tài sản bị phong tỏa được đem ra sử dụng khi chiến tranh chưa kết thúc. "Những tài sản như vậy thường chỉ được định đoạt trong các thỏa thuận hậu chiến, thông thường dưới hình thức bồi thường chiến tranh, do bên thua cuộc chi trả", ông nhấn mạnh.

Vì vậy, Thủ tướng Bỉ cho rằng việc vội vàng triển khai kế hoạch cho Ukraine vay từ tài sản Nga, được châu Âu gọi là kế hoạch "cho vay bồi thường", sẽ gây ra hệ quả ngoài ý muốn: Liên minh châu Âu (EU) tự tay cản trở khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình.

"Việc vội vàng thúc đẩy kế hoạch cho vay bồi thường sẽ gây ra hệ quả không mong muốn đó là chúng ta, với tư cách là EU, đang ngăn cản việc đạt được một thỏa thuận hòa bình cuối cùng", ông viết trong thư.

Thủ tướng De Wever nói thêm rằng nếu Nga sau đó phản đối động thái này, Bỉ có thể phải đối mặt với các yêu cầu bồi thường.

“Trong trường hợp nếu Nga cuối cùng không phải là bên thua kiện, họ sẽ… yêu cầu trả lại tài sản quốc gia một cách hợp pháp”, ông viết, lập luận rằng kế hoạch này cũng có thể gây ra sự hỗn loạn trên thị trường tài chính EU.

Giới phân tích cho rằng lập luận của Thủ tướng Bỉ phần nào mở cánh cửa để Nga lấy lại số tài sản bị tịch thu nếu Ukraine bị cho là "bên thua cuộc" khi chiến tranh kết thúc.

Trong số gần 300 tỷ tài sản Nga bị đóng băng trên thế giới, phần lớn do định chế tài chính Euroclear của Bỉ quản lý nên Brussels có tiếng nói mạnh mẽ trong vấn đề này.

Trong khi đó, theo Politico, một số quốc gia EU đã cáo buộc Bỉ xử lý sai nguồn thu thuế từ các tài sản bị đóng băng của Nga, cho rằng Brussels không hạch toán đầy đủ khoản thu nhập bất ngờ từ Euroclear. Các nhà ngoại giao nói với tờ báo rằng, họ nghi ngờ số tiền này đã được đưa vào ngân sách quốc gia của Bỉ mặc dù trước đó đã cam kết chuyển số tiền này một cách minh bạch cho Ukraine.

Các quan chức Bỉ bác bỏ những lời chỉ trích, nói rằng toàn bộ khoản thu nhập sẽ được chuyển cho Ukraine.

Nga đã nhiều lần lên án các động thái của phương Tây nhằm đóng băng các quỹ của mình là “hành vi trộm cắp”.

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo, kế hoạch sử dụng các quỹ để hỗ trợ Ukraine sẽ làm tổn hại đến uy tín của phương Tây, đồng thời cho biết thêm rằng Moscow đang chuẩn bị các biện pháp trả đũa nếu các kế hoạch như vậy được thực hiện.