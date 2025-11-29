Nga ra tuyên bố quan trọng về đàm phán hòa bình Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

"Ở giai đoạn này, chúng tôi chỉ đàm phán (về vấn đề Ukraine) với phía Mỹ", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong một cuộc phỏng vấn với Channel One.

Theo ông, các nghị quyết của Nghị viện châu Âu cho rằng châu Âu phải được mời vào bàn đàm phán là không phù hợp vào thời điểm hiện tại. "Không, chắc chắn không cần xét đến chúng vào lúc này", ông Peskov tuyên bố.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh: "Vì hiện giờ chúng ta đang nói về sứ mệnh hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nên chúng tôi đang chuẩn bị chính xác cho những tiếp xúc này”.

Một ngày trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cũng nêu rõ, Nga không thấy bất kỳ vai trò nào cho châu Âu tại bàn đàm phán về vấn đề Ukraine.

"Tôi không thấy bất kỳ vai trò nào của khối này trong việc đàm phán hòa bình Ukraine", ông Grushko nói.

Nhà ngoại giao Nga lưu ý thêm: "Điều gì đã xảy ra trước cuộc đảo chính ở Ukraine? Đó là việc ký kết một thỏa thuận giữa ông Viktor Yanukovych và phe đối lập, trong đó quy định một giai đoạn chuyển tiếp, việc thành lập một chính phủ tin cậy và tổ chức bầu cử quốc hội và tổng thống sớm. Ai là người bảo đảm cho các thỏa thuận đó? Ba Lan, Đức và Pháp, do các ngoại trưởng của họ đại diện. Nhưng họ đã nói gì sau đó? Tình hình đã thay đổi; chúng ta đang sống trong một thực tế mới. Không ai ở Berlin, Warsaw hay Paris lên tiếng bảo vệ các thỏa thuận".

Ông bổ sung: "Điểm thứ hai là các thỏa thuận Minsk. Pháp và Đức là những bên bảo đảm chính cho các thỏa thuận Minsk. Nhưng EU đã làm mọi thứ có thể để ngăn cản việc thực thi các điều khoản của tiến trình hòa bình. Họ không chỉ cản trở việc thực thi mà còn tích cực tìm cách ngăn chặn nó”.

"Xét tất cả những điều đó, rất khó để coi châu Âu có một vị trí tại bàn đàm phán", ông Grushko kết luận.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh đàm phán hòa bình Ukraine đang bước vào giai đoạn quan trọng sau khi Mỹ đề xuất một kế hoạch hòa bình 28 điểm.

Kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất bị rò rỉ tuần trước buộc Ukraine đưa ra những nhượng bộ lớn, bao gồm việc hạn chế quy mô quân đội, từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO và chấp nhận việc Nga kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine.

Ukraine và một số đồng minh châu Âu đã đàm phán để điều chỉnh lại kế hoạch này theo hướng có lợi hơn cho Kiev. Các đồng minh châu Âu đưa ra một kế hoạch hòa bình chỉnh sửa dựa trên đề xuất ban đầu của Mỹ.

Hôm 23/11, phái đoàn Mỹ và Ukraine đã tiến hành tham vấn tại Geneva về kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mô tả cuộc họp là “hiệu quả nhất” cho đến nay kể từ khi xung đột bắt đầu. Hai bên nhất trí một dự thảo thỏa thuận hòa bình được cho là rút gọn từ 28 điểm xuống còn 22 điểm.

Kiev cho biết, đại diện của họ sẽ tới Washington cuối tuần này để hoàn tất kế hoạch hòa bình.

Điện Kremlin hôm qua cũng xác nhận Mỹ đã chuyển chi tiết kế hoạch hòa bình sau khi điều chỉnh cho Nga. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff dự kiến đến Moscow để trao đổi về bản kế hoạch này vào tuần tới.