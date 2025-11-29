Ukraine thay đổi thành phần đàm phán hòa bình ở thời khắc quyết định

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và cựu Chánh văn phòng Tổng thống Andrii Yermak (Ảnh: Reuters).

Trong video phát biểu hàng đêm hôm 28/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, phái đoàn đàm phán của Ukraine hiện gồm Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Andrii Hnatov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umierov, cùng các đại diện của Bộ Ngoại giao và cơ quan tình báo.

Ông cũng cho hay, các cuộc gặp với phía Mỹ vẫn sẽ diễn ra trong thời gian tới.

“Các đại diện của chúng ta sẽ sớm tham gia đàm phán. Họ sẽ gồm Tổng tham mưu trưởng, các đại diện của Bộ Ngoại giao, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, và cơ quan tình báo của chúng ta. Khi tất cả chúng ta phải đối mặt với một thách thức bên ngoài là cuộc xung đột, thì chúng ta phải giữ vững sức mạnh nội tại”, ông nói.

Ngày 28/11, ông Zelensky đã miễn nhiệm Chánh văn phòng tổng thống Andrii Yermak, một trợ lý thân cận của ông và là trưởng đoàn đàm phán hòa bình của Ukraine với các đối tác phương Tây và Nga. Ông cho biết, ông sẽ tiến hành tham vấn với những người có thể đảm nhiệm vị trí đứng đầu Văn phòng tổng thống thay ông Yermak.

Trước đó, cơ quan chống tham nhũng Ukraine đã khám xét nhà riêng của ông Yermak liên quan tới một cuộc điều tra chưa được tiết lộ.

Theo Kyiv Independent, ông Yermak có thể liên quan đến một cuộc điều tra quy mô lớn về cáo buộc hối lộ trị giá 100 triệu USD tại công ty năng lượng nguyên tử quốc gia.

Xáo trộn nhân sự trong phái đoàn đàm phán Ukraine diễn ra ở thời điểm quan trọng.

Theo kế hoạch ban đầu, ông Yermak dự kiến bay tới Miami vào cuối tuần này để thảo luận với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff và Jared Kushner một số chi tiết của kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất sau khi 2 bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ tại cuộc hội đàm ở Geneva hôm 23/11.

Mục tiêu cuộc họp là hoàn tất các dàn xếp giữa Ukraine và Mỹ trước khi ông Witkoff và Kushner tới Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, việc ông bị miễn nhiệm có vẻ đã làm chệch hướng kế hoạch đó. Một nguồn tin nói rằng, bất chấp việc ông Yermak mất chức, lập trường của Ukraine vẫn không thay đổi.

Theo báo Financial Times, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Quốc gia Rustem Umerov dường như sẽ thay ông Yermak đảm nhiệm vai trò đàm phán với phía Mỹ.

Washington hiện chưa bình luận về những xáo trộn hiện nay trên chính trường Ukraine. Trong khi đó, Ủy viên Tư pháp của Liên minh châu Âu (EU) Michael McGrath cho biết Ukraine phải truy tố và kết án những nhân vật cấp cao có dính líu đến các vụ tham nhũng thì mới có thể gia nhập EU.

“Ở mỗi nước ứng cử, phải có một hệ thống vững chắc để xử lý các cáo buộc tham nhũng cấp cao. Bạn cần có một hệ thống mạnh mẽ cho điều tra và cuối cùng là truy tố, kết án, đồng thời chứng minh được một hồ sơ hiệu quả trong lĩnh vực này”, ông McGrath nói.