Nga đang tấn công mạnh trên hầu khắp các mặt trận và giành được những bước tiến mới trước lực lượng Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Ông Zelensky: Tuần tới sẽ có các cuộc đàm phán quan trọng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong bài phát biểu thường lệ tối 27/11, đã thông báo về các cuộc đàm phán quan trọng trong tuần tới.

Ông nói: "Tuần tới, sẽ có các cuộc đàm phán quan trọng..., và chúng tôi đang đặt nền móng vững chắc cho các cuộc đàm phán này. Ukraine sẽ đứng vững trên đôi chân của mình,... Cảm ơn tất cả những ai đã giúp đỡ chúng tôi! Cảm ơn tất cả những ai đã bảo vệ Ukraine như bảo vệ chính mình".

Nhà lãnh đạo Zelensky cho biết: "Phái đoàn Ukraine sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng và tập trung vào các công việc thực chất. Hiện chúng tôi đang liên lạc với phía Mỹ và các bạn bè châu Âu. Tôi cũng thông báo với các đối tác của chúng tôi ở các nơi khác trên thế giới, và tôi cảm ơn họ vì đã ủng hộ chủ quyền và nhà nước của chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi đang làm mọi cách có thể để đảm bảo Ukraine có đủ hỗ trợ quốc phòng".

Ukraine tuyên bố chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 27/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Đã xảy ra 231 trận giao tranh trong 24 giờ qua, riêng hướng Pokrovsk có 58 cuộc. Moscow tiến hành 25 cuộc không kích, thả 78 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn triển khai 1.727 UAV cảm tử và thực hiện 2.535 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi hầu hết nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsk, Huliaipole và Orekhov.

Nga đột phá mạnh, tình hình của Ukraine đang rất bấp bênh

Kênh Military Summary đưa tin, đoạn video định vị địa lý xác nhận sự hiện diện của quân đội Nga (RFAF) ở Grishino nằm ngay phía tây bắc Pokrovsk. Tại đây, pháo binh Ukraine đang tập kích vị trí của đối phương ở phía nam ngôi làng. Việc lực lượng Moscow chiếm được khu định cư này sẽ khiến tình hình của quân đội Ukraine (AFU) trở nên khó khăn hơn nhiều.

Đồng thời, tiền tuyến dường như cũng đang sụp đổ ở Huliaipole. Tuy nhiên, một số nguồn tin ủng hộ Kiev bác bỏ tuyên bố rằng tình hình ở đó rất nguy cấp. Ngược lại, các nguồn tin đáng tin cậy khác xác nhận sự hiện diện của binh sĩ Nga ở phía nam thành phố, bên kia sông, khiến tình hình càng thêm bấp bênh.

Ukraine dường như cũng đang thiếu quân xung quanh Vovchansk, nơi RFAF đã giành được vùng lãnh thổ tương đối lớn. Các thị trấn lân cận cũng đang trở thành mục tiêu.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/11. Lực lượng Moscow tiếp tục tấn công trên toàn bộ mặt trận (Ảnh: Military Summary).

Nga chọc thủng phòng tuyến của Ukraine gần Borova

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã phát động đột kích bất ngờ, đặt Lữ đoàn đổ bộ đường không độc lập số 77 AFU bên bờ vực bị bao vây.

Cụ thể, bằng đòn tấn công bất ngờ, Tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 RFAF tạo ra tình thế nguy cấp cho đối phương tại khu vực Borova trên hướng Krasnolimansk. Binh sĩ xung kích Nga đã chọc thủng phòng tuyến tiền phương của Lữ đoàn 77 AFU, đồng thời tiếp cận được ngoại ô làng Boguslavka và đánh úp khu định cư này.

Đơn vị Ukraine này thấy mình đang trên bờ vực bị cô lập tại chính Boguslavka, giáp với Novaya Kruglyakovka và các công sự dã chiến xung quanh. Lữ đoàn vẫn đang cố gắng duy trì liên lạc với các đơn vị lân cận thông qua khu rừng Prishib, giáp với hồ Oskol.

Mặc dù lính đổ bộ đường không Ukraine thất thủ, dẫn đến sự sụp đổ của khu vực phòng thủ, nhưng họ đã tránh được việc bị cô lập hoàn toàn và mắc kẹt bởi chướng ngại nước.

Tuy nhiên, tình hình của lực lượng Kiev tại khu vực này khá nguy cấp và đòi hỏi nỗ lực tối đa để cứu Lữ đoàn 77. Nếu bị cắt khỏi lực lượng chính, họ sẽ không thể bảo vệ Borova.

Rõ ràng là Bộ chỉ huy Kiev sẽ buộc phải tái triển khai lực lượng từ các khu vực lân cận. Ví dụ, Lữ đoàn xung kích đường không độc lập số 3, đang hoạt động như "lính cứu hỏa" ở khu vực phía bắc hướng Krasnolimansk và đang bảo vệ các tuyến đường tiếp cận làng Rubtsy và ga đường sắt Ovoshchnoy.

Khu vực này cực kỳ quan trọng đối với AFU, vì đây là hành lang đường bộ cuối cùng tiếp tế cho cụm lực lượng tại Borova. Việc buộc phải tái triển khai Lữ đoàn 3 có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nhưng quân đội Ukraine không có lực lượng nào khác để ứng phó khẩn cấp nhằm cứu Lữ đoàn 77.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Borova ngày 27/11. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát tại những khu vực màu đỏ (Ảnh: Readovka).

Sau 2 năm kiên cường phòng ngự, Ukraine có nguy cơ mất Vovchansk

Quân đội Nga được cho là có mọi cơ hội để phát triển sâu hơn ở khu vực Kharkov sau khi đột phá qua tuyến phòng thủ của đối phương gần Vovchansk, trang phân tích Anna News cho hay.

Các công sự kiên cố của lực lượng Kiev chạy dọc theo chuỗi các khu định cư, chủ yếu là Sinelnikovo, Vilcha và Liman.

Trong những ngày gần đây, mạng xã hội tràn ngập thông tin cập nhật về những thắng lợi mới của RFAF. Cùng với những bước tiến lớn ở Vovchansk, binh sĩ xung kích Nga đã bắt đầu đột kích các khu định cư Vilcha và Liman ở phía nam - tây nam thành phố.

Lực lượng Moscow đã xâm nhập được Liman nhờ đối phương không bận tâm chuẩn bị phòng thủ sau gần 2 năm chiến đấu tại Vovchansk. Nếu thành công trong việc giành quyền kiểm soát khu định cư này, RFAF sẽ có thể tiến về phía Semenovka và Grafskiy, mở ra khả năng vượt qua tuyến phòng thủ kiên cố của AFU và đẩy nhanh đáng kể cuộc đột phá.

Vilcha cũng không kém phần quan trọng. Từ lâu, lực lượng Kiev đã sử dụng nơi này làm trung tâm hậu cần chính cho cụm Volchansk. Nếu chiếm được nó, quân đội Nga sẽ có thể đột phá sâu vào khu vực kéo dài 12km từ Vilcha đến Bely Kolodez!

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Vovchansk ngày 27/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Anna News).

Chuyện gì đang xảy ra ở vùng Zaporizhia?

Kênh Tatarinov Rus đưa tin, quân đội Nga đã củng cố các vị trí ở ngoại ô và đang tiến về trung tâm Huliaipole. Hiện tại, lực lượng Kiev không thể ngăn chặn cuộc tấn công của đối phương.

Vài ngày trước, quân đội Ukraine nhận được viện binh và cố gắng thiết lập phòng thủ trên các cánh đồng, nhưng RFAF nhanh chóng đột phá và đẩy lùi họ khỏi các trang trại ở phía đông bắc Huliaipole. Các nhóm xung kích đầu tiên đã tiến tới đường Naberezhnaya ở ngoại ô.

Ở phía đông, lực lượng Moscow đã chiếm giữ các vị trí trên đường Velikaya và đang tiến về phía trung tâm.

Bước tiếp theo hợp lý sẽ là xâm nhập từ phía bắc, việc phát triển dọc theo trục đó sẽ cho phép quân đội Nga chiếm giữ toàn bộ phần phía đông thành phố.

Ở phía đông nam, AFU sẽ gặp khó khăn trong việc thiết lập bất kỳ hệ thống phòng thủ vững chắc nào do thiếu các tòa nhà nhiều tầng và trang trại, những nơi họ thường sử dụng làm cứ điểm kiên cố.

Về lý thuyết, Bộ chỉ huy Kiev chỉ có thể thiết lập hệ thống phòng thủ hiệu quả hơn ở trung tâm Huliaipole, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào việc phòng tuyến của họ có bị sụp đổ hoàn toàn vào thời điểm đó hay không.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 27/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Anna News).

Kênh DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) xác nhận tình hình của AFU đang ngày càng xấu đi ở Huliaipole. Lực lượng Moscow đã tiếp cận thành phố do lực lượng Kiev rút lui mà không phối hợp khiến mọi thứ ngay lập tức trở nên hỗn loạn.

Cụ thể, sau khi mất Poltavka và Uspenivka, các nỗ lực phản công của Kiev đã thất bại. Một tiểu đoàn Ukraine hoàn toàn mất kiểm soát, binh sĩ được cho là bị bỏ mặc cho số phận. Hai đại đội AFU, không còn chỉ huy, đã rút lui hàng loạt khỏi các vị trí. Trong tình trạng hỗn loạn, các đơn vị Ukraine nổ súng bắn nhầm vào nhau.

Kênh Suriyakmaps cung cấp thêm chi tiết tại mặt trận này: "Trong 3 ngày qua, quân đội Nga có những bước tiến mới tại khu vực rừng phía đông Orestopil. Họ cũng đã chiếm được nhiều vị trí giữa Vidradne và Danylivka. Hơn nữa, lực lượng tiếp tục tiến công ở phía bắc Dobropillya và chiếm được các vị trí còn lại ở phía đông khu vực này".

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 27/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được và tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Suriyakmaps).

Ukraine thừa nhận rút lui khỏi Huliaipole

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Miền Nam Ukraine Vladislav Voloshin nói với Interfax-Ukraine cho biết, gần Huliaipole, một đơn vị AFU rời bỏ vị trí mà không có sự phối hợp. Sau cuộc giao tranh, nhiều binh sĩ Ukraine đã được liệt kê là mất tích trong chiến đấu.

Ông Voloshin phát biểu: "Để bảo toàn nhân sự và bảo vệ Huliaipole hiệu quả hơn, lực lượng của chúng tôi đã tập hợp lại và tái bố trí đội hình phòng thủ. Tuy nhiên, có đơn vị đã rút khỏi vị trí mà không có sự phối hợp. Điều này làm lộ ra một bên sườn của đội hình tác chiến của chúng tôi trong khu vực, khiến quân nhân của đơn vị lân cận không có chỗ ẩn nấp. Lợi dụng tình hình này và điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đối phương đã tiến công thọc sườn".

"Thông tin về những gì thực sự đã xảy ra tại đó đang được làm rõ và xác minh", vị sĩ quan này cho biết.

"Lực lượng phòng vệ Ukraine, bất chấp mọi khó khăn, vẫn tiếp tục ngăn chặn đối phương và làm mọi cách để họ không phải xấu hổ vì những đồng đội đã ngã xuống hay phẩm giá của chính mình", ông nhấn mạnh.

Nga chỉ còn cách đại đô thị Sloviansk chưa đầy 16km

Theo kênh VoenkorKotenok, các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phương Tây RFAF tiếp tục tiến công mạnh mẽ về phía đông nam Liman. Mũi xung kích tiên phong của họ chỉ còn cách thành phố Sloviansk chưa đầy 16km.

Sau giao tranh ác liệt, quân đội Nga chiếm được cứ điểm thứ hai nằm bên kia con đường phía nam mỏ cát và đột phá vào ngoại ô Dibrova. Theo các báo cáo tác chiến, có thông tin RFAF đã xâm nhập khu định cư này.

Việc lực lượng Moscow tiếp tục phát triển từ khu vực Dibrova về phía Stary Karavan qua các khu rừng có nguy cơ cắt đứt con đường trực tiếp từ Liman đến Sloviansk.

Về phía đông, các đơn vị Nga đã tiến đến con đường giữa Ozerne và Dibrova và tiếp cận các vị trí phòng thủ của đối phương. Ozerne đóng vai trò là tuyến đường tiếp tế cho AFU tại khu vực giao lộ phía nam Yampol và xung quanh khu định cư này.

RFAF đã bao vây một số cụm quân của AFU ở trung tâm khu định cư, sát bờ hồ Tserkovnoye và hồ Solovyovo. Lực lượng Kiev cố gắng bơi sang bờ bên kia, nhưng không hề dễ dàng.

Phía bắc Zakatnoye, bên kia sông Seversky Donets, lực lượng Kiev vẫn hiện diện. Tuy nhiên, Tập đoàn quân 25 RFAF đã thu hẹp hành lang xuống chỉ còn hơn 3km.

Tuyến tiếp tế của AFU ở phía đông Yampol giờ đây như chỉ còn "thoi thóp", phụ thuộc vào con đường gần cây cầu bị phá hủy phía tây Zakatnoye trên bờ trái sông Seversky Donets. Lực lượng Moscow chỉ còn chưa đầy 500 mét nữa là có thể kiểm soát hoàn toàn tuyến đường này, nhưng vấn đề vẫn còn nằm ở các vị trí của đối phương bố trí trên vùng đất cao trên bờ phải phía nam Zakatnoye.

Các trận chiến ác liệt đang diễn ra để giành các cứ điểm tại khu vực giao lộ phía nam Yampol. Lực lượng Kiev đang phản công từ Ozerne.

Tính chất của cuộc giao tranh ở đây sẽ phụ thuộc phần lớn vào thời điểm và địa điểm RFAF chiếm được vùng đất cao phía nam Zakatnoye và phía tây Seversk. Nhiệm vụ này đang được các đơn vị Nga, vốn trước đây đã chiếm được khu vực Belaya Gora, phía đông Seversk, thực hiện.

Nếu lực lượng Moscow giành được những cao điểm này, họ sẽ có thể tiếp cận hậu phương của AFU, bảo vệ Seversk từ phía tây, và ít nhất sẽ dẫn đến việc bao vây thành phố. Bộ chỉ huy Kiev hoàn toàn hiểu rõ điều này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 27/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev phản kích theo mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Pokrovsk và Mirnograd đã bị bao vây hoàn toàn

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo tại Kyrgyzstan hôm 27/11 khẳng định các thành phố Pokrovsk và Mirnograd đã bị quân đội Nga bao vây hoàn toàn trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

"Chúng tôi sẽ bắt đầu từ khu vực do Trung tâm chỉ huy của chúng tôi phụ trách. Các hoạt động chính ở đó đang diễn ra theo hướng Krasnoarmeysk (Pokrovsk) và xung quanh thành phố Dimitrov (Mirnograd). Các khu vực này đã bị bao vây hoàn toàn, giống như Kupyansk trước đây", ông nói.

Kênh Rybar làm rõ hơn tình hình tại Pokrovsk - Mirnograd, cho biết, lính xung kích từ Cụm tác chiến Trung tâm RFAF đang tiến quân, trong khi UAV, pháo binh và không quân Nga đang tích cực hoạt động trên các tuyến đường tiếp tế cho nhóm binh sĩ Ukraine mắc kẹt trong thành phố.

Quân đội Ukraine vẫn tiếp tục giữ vững một phần Mirnograd. Ngay cả khi chịu tổn thất nặng nề từ UAV và bom lượn hạng nặng của Nga, Bộ chỉ huy Kiev vẫn tiếp tục tìm cách chuyển quân tiếp viện vào thành phố.

Vì lý do này, "nghĩa địa xe cộ" của AFU đang dần mở rộng, khi họ cố gắng luân chuyển và tiếp tế đạn dược cho nhóm binh sĩ cố thủ trong thành phố. Theo hình ảnh từ hiện trường, hầu hết các phương tiện đang bị UAV Nga phá hủy chỉ cách thành phố vài km.

Trong khi việc dọn dẹp Pokrovsk vẫn tiếp tục, lực lượng Moscow đã tiến đến một khu vực khác ở vùng ngoại ô phía bắc. Sự hiện diện của AFU trong thành phố vẫn còn ở phía đông bắc, ngay trên các lối vào hành lang mà họ xâm nhập hoặc rút khỏi Mirnograd.

Từ Pokrovsk, RFAF phát triển các cuộc đột kích về phía Grishino, cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của đối phương ở phía tây khu đô thị. Các nhóm bộ binh tiên phong đang đào hào ở ngoại ô ngôi làng. AFU đã biến khu định cư này thành một khu vực kiên cố thực sự.

Hơn nữa, toàn bộ tuyến đường từ Grishino đến Udachne đã trở nên bất ổn, bằng chứng về sự hiện diện của binh sĩ Nga tại các cứ điểm phía bắc Kotlino đã xuất hiện từ khu vực này.

Bộ chỉ huy Kiev tuyên bố không có chuyện gì khủng khiếp xảy ra ở Mirnograd, và AFU vẫn đang giữ Pokrovsk. Tuy nhiên, tình hình này gợi nhớ đến Bakhmut và Avdiivka, khi giới lãnh đạo Ukraine từ chối công nhận thất bại.

Xét đến tình hình thực tế trên chiến trường, quân đội Ukraine dường như sẽ sớm ngừng nhắc đến các thành phố đã mất trong báo cáo của họ.