Mỹ chuyển chi tiết kế hoạch hòa bình cho Nga

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 11/4 (Ảnh: TASS).

“Các chi tiết then chốt đã được chuyển cho Nga, và các cuộc thảo luận sẽ được tổ chức tại Moscow vào tuần tới”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28/11 xác nhận việc Mỹ đã cung cấp cho Nga các chi tiết của kế hoạch hòa bình được chỉnh sửa.

Ông Peskov từ chối tiết lộ ngày chính xác mà Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, sẽ đến Moscow. Ông khẳng định, thông tin sẽ được công bố khi đến thời điểm thích hợp.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng nêu rõ, Nga sẵn sàng đàm phán về một giải pháp cho vấn đề Ukraine nhưng không có ý định thảo luận các điều khoản một cách công khai.

“Chúng tôi không muốn vội vàng và tiến hành các cuộc thảo luận một cách công khai, theo kiểu loa phóng thanh”, ông nói khi được hỏi về các điều khoản cụ thể của giải pháp cho Ukraine đang được thảo luận.

Kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất bị rò rỉ tuần trước buộc Ukraine đưa ra những nhượng bộ lớn, bao gồm việc hạn chế quy mô quân đội, từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO và chấp nhận việc Nga kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine.

Ukraine và một số đồng minh châu Âu đã đàm phán để điều chỉnh lại kế hoạch này theo hướng có lợi hơn cho Kiev.

Hôm 23/11, phái đoàn Mỹ và Ukraine đã tiến hành tham vấn tại Geneva về kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mô tả cuộc họp là “hiệu quả nhất” cho đến nay kể từ khi xung đột bắt đầu.

Các hãng truyền thông Ukraine đưa tin Washington và Kiev đã đạt đồng thuận về hầu hết các khía cạnh của kế hoạch, với việc Mỹ đồng ý đưa các vấn đề liên quan đến hội nhập EU và gia nhập NATO của Ukraine sang một kênh riêng.

Kế hoạch hòa bình được cho là đã được rút gọn từ 28 điểm xuống còn 22 điểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cũng tuyên bố kế hoạch của Mỹ có thể trở thành nền tảng cho các nỗ lực giải quyết xung đột ở Ukraine trong tương lai.

Tuy nhiên, ông nêu rõ, Nga và Ukraine chưa thể ký kết do vướng vấn đề pháp lý trong đối thoại với Kiev. Moscow đã đặt ra câu hỏi về tính chính danh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau khi nhiệm kỳ của ông lẽ ra kết thúc vào tháng 5 năm ngoái, song Ukraine chưa thể tổ chức bầu cử do tình trạng thiết quân luật thời chiến.

Ông Putin cũng nhắc lại lập trường lâu nay rằng một lệnh ngừng bắn vô điều kiện là điều không thể và Ukraine sẽ phải rút quân khỏi các khu vực thuộc lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga.

“Chúng tôi vẫn liên tục nhận được lời kêu gọi chấm dứt giao tranh ở chỗ này, chỗ kia. Quân đội Ukraine chỉ cần rút khỏi các vùng lãnh thổ họ đang kiểm soát, và khi đó chiến sự sẽ chấm dứt. Nếu họ không rút, chúng tôi sẽ buộc phải đạt được điều đó bằng biện pháp quân sự”, Tổng thống Putin nói, nhưng không nêu cụ thể các vùng lãnh thổ.