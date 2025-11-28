Tổng thống Ukraine sẽ không ký bất cứ tài liệu nào về nhượng lãnh thổ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

“Chừng nào ông Volodymyr Zelensky còn là tổng thống thì không ai nên trông chờ chúng tôi từ bỏ lãnh thổ. Ông ấy sẽ không ký để từ bỏ lãnh thổ”, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, Andriy Yermak tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với The Atlantic ngày 27/11.

Ông cũng nhấn mạnh rằng hiến pháp Ukraine cấm những hành động như vậy.

“Không ai có thể làm điều đó trừ khi họ muốn chống lại hiến pháp Ukraine và người dân Ukraine”, ông nói thêm.

Ông Yermak lưu ý, ở giai đoạn đàm phán tiếp theo, Tổng thống Zelensky dự định vạch ra một lằn ranh đỏ rõ ràng về vấn đề nhượng lại bất kỳ lãnh thổ Ukraine nào đang bị Nga tạm thời kiểm soát.

“Ngay lúc này, chúng ta chỉ có thể thực tế nói về việc xác định đường tiếp xúc. Đây là điều chúng ta phải làm”, ông Yermak nói.

Các phái đoàn Ukraine và Mỹ sẽ tiếp tục đàm phán về kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất vào cuối tuần này. Mục tiêu là củng cố và bảo đảm những tiến triển đạt được ở Geneva.

Sau cuộc họp tại Geneva, hầu hết các điểm then chốt trong kế hoạch hòa bình đã được nhất trí. Đặc biệt, Ukraine đã thành công trong việc loại bỏ điều khoản gây tranh cãi.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm của Mỹ có thể đóng vai trò cơ sở cho các thỏa thuận trong tương lai, nhưng từ chối xem đó là một dự thảo hiệp ước hòa bình.

Ông nêu rõ, Nga hiện chưa thể ký kết do vướng vấn đề pháp lý trong đối thoại với Kiev.

“Chúng tôi hướng tới mục tiêu đạt được một thỏa thuận với Ukraine, nhưng hiện nay điều đó chưa thể thực hiện được về mặt pháp lý", ông Putin cho hay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối năm ngoái khẳng định, Nga không yêu cầu nhà lãnh đạo Ukraine phải từ chức như một điều kiện tiên quyết để bắt đầu các cuộc đàm phán song phương. Tuy nhiên, bất kỳ văn bản cuối cùng nào cũng phải được ký với nhà lãnh đạo hợp pháp của Ukraine.

Nhiệm kỳ của ông Zelensky đã kết thúc vào tháng 5 năm ngoái, song do Ukraine đang trong tình trạng thiết quân luật thời chiến nên kế hoạch bầu cử bị hoãn lại. Moscow khẳng định hiến pháp Ukraine cho phép ông Zelensky chuyển giao quyền lực tổng thống cho chủ tịch quốc hội Ukraine hiện tại.

Trả lời câu hỏi về các báo cáo cho rằng Mỹ sẵn sàng công nhận bán đảo Crimea và vùng Donbass thuộc Nga trên thực tế nhưng không được công nhận về mặt pháp lý, Tổng thống Putin cho biết, các vấn đề này nên trở thành trọng tâm trong đàm phán.

“Chính xác đó là điều phải trở thành chủ đề trong đàm phán của chúng tôi với phía Mỹ. Cảm ơn vì đã nêu lên điều này. Đây là một trong những điểm then chốt”, ông Putin nói với các phóng viên hôm 27/11.

Dự kiến đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff, sẽ đến Moscow vào tuần tới để thảo luận với Tổng thống Putin về kế hoạch hòa bình.