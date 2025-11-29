Chiến sự Ukraine chưa có hồi kết (Ảnh minh họa: Skynews).

Tướng Syrsky: Ukraine đang giữ vững Kupyansk

Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky đã đến thăm khu vực Kharkov và báo cáo về tình hình tại khu vực Kupyansk.

Tướng Syrsky cho biết: "Trong chuyến đi đến các nhóm quân và đơn vị tại khu vực Kharkov, tôi đã nắm được tình hình tác chiến tại các khu vực họ phụ trách".

Ông nói rằng tại Kupyansk, việc xác định những binh sĩ Nga "xâm nhập qua chiến tuyến của chúng tôi" vẫn đang tiếp diễn.

Ông khẳng định: "Trên đường tiếp cận Kupyansk, các đơn vị của chúng tôi đang giữ vững một số phòng tuyến và tăng cường hỏa lực chống lại đối phương nhằm chặn đường tiếp tế của họ".

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng quân đội Nga đã chiếm hoàn toàn Kupyansk. Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã phủ nhận những tuyên bố này.

Ukraine tuyên bố bẻ gãy hầu hết nỗ lực xung phong của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 28/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, 289 cuộc giao tranh đã diễn ra, trong đó 65 trận đánh ở Pokrovsk. Moscow tiến hành 28 cuộc không kích, thả 86 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ triển khai 876 UAV cảm tử và thực hiện 2.264 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản chặn đứng các đợt xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsk, Huliaipole, Orekhov và Dnieper.

Tổng thống Nga Putin ra tối hậu thư cho Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, Tổng thống Nga Valdimir Putin đã đưa ra một loạt tuyên bố quan trọng và mạnh mẽ liên quan đến tình hình Ukraine.

Cũng trong bài phát biểu của mình, ông đã đưa ra tối hậu thư mới: hoặc lực lượng Kiev rút khỏi khu vực Donetsk, hoặc quân đội Nga (RFAF) sẽ kiểm soát lãnh thổ bằng vũ lực. Phản ứng của Ukraine không lâu sau đó là từ chối, tuyên bố rằng, sẽ không đầu hàng hoặc đổi lãnh thổ lấy hòa bình.

Trên thực địa, lực lượng Moscow tăng cường các cuộc tấn công ở phía bắc tỉnh Kharkov. Họ đang tiến công không chỉ ở Vovchansk mà còn cả các thị trấn lân cận, nơi hiện bị tập kích liên tục bằng bom lượn FAB.

Các nỗ lực bao vây Liman của RFAF cũng tiếp diễn nhưng theo thông tin mới nhất, các cuộc đột kích trực tiếp xuyên rừng vào thành phố không mấy thành công. Do đó, giao tranh gia tăng ở các thị trấn lân cận và khu vực rừng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman và Seversk ngày 28/11. Moscow tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ, tiến về phía thành phố Seversk (Ảnh: Military Summary).

Quân đội Nga tấn công Huliaipole

Theo kênh Readovka, quân đội Nga bắt đầu cuộc tấn công vào Huliaipole khiến trật tự trở nên hỗn loạn.

Cụ thể, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân Cận vệ số 5 RFAF đã đột nhập vào thành phố từ cả phía bắc và phía đông. Vì vậy, nhóm đồn trú của quân đội Ukraine (AFU) không thể tập trung lực lượng phòng thủ dọc theo bờ sông Gaichur, vì Huliaipole bị chia cắt bởi tuyến đường thủy này.

Lực lượng Kiev không thể ổn định mặt trận do không tận dụng được địa hình. Tình hình xấu đi nhanh chóng đã buộc Bộ chỉ huy Kiev phải khẩn trương triển khai quân tiếp viện đến thành phố và các vùng lân cận.

Sự xuất hiện của một đơn vị "cứu hỏa" từ Trung đoàn xung kích độc lập 225 AFU đã được xác nhận. Kiev đã giao nhiệm vụ cho họ ổn định tình hình. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã khiến Trung đoàn 225 rơi vào tình thế phải "dập tắt một đám cháy lớn" bằng một xô nước. Quân đội Ukraine đã ra quyết định chậm ít nhất một tuần, và lực lượng được phân bổ không đủ để ổn định mặt trận.

Ở phía bắc Huliaipole, quân đội Nga đang chuẩn bị đột phá tuyến phòng thủ chung của đối phương dọc theo sông Gaichur ở nam Donbas. Các lực lượng tiền phương của RFAF đã phát triển trên một mặt trận rộng lớn xóa sổ các vị trí phòng thủ của AFU dọc theo hầu hết chiều dài của con sông giữa Pokrovske và Huliaipole.

Một cuộc tổng tấn công dường như sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào. Sự ổn định của phòng tuyến Gaichur là yếu tố then chốt để bảo vệ bên sườn và hậu phương của cụm Tavria thuộc lực lượng Kiev khỏi những hậu quả nghiêm trọng cho toàn bộ mặt trận tại tỉnh Zaporizhia.

Phía bắc Orekhov, AFU đã tập hợp được một lực lượng nhất định, đủ sức chống lại các cuộc tấn công của RFAF vào tuyến phòng thủ của họ dọc theo sông Gaichur. Tuy nhiên, tình hình xấu đi nhanh chóng ở cả khu vực Orekhov và Huliaipole đặt ra câu hỏi về khả năng sử dụng lực lượng dự bị tác chiến theo kế hoạch của Bộ chỉ huy Kiev.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 28/11. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ (Ảnh: Readovka).

Nga tiến rất nhanh về phía Borova

Tại Borova, nằm giữa Kupyansk và thị trấn Oskol, giao tranh đang diễn ra quyết liệt, kênh ZOV Military cho hay.

Các đơn vị xung kích đổ bộ đường không Nga đang tiến sâu tới 5km về phía Borova và đang chiếm giữ các vị trí mới tại một cứ điểm gần ngôi làng dưới hỏa lực của đối phương.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Borova ngày 28/11. Moscow phát huy thế chủ động, tiến quân rất nhanh, áp sát khu định cư (Ảnh: ZOV Military).

Kênh VoenkorKotenok cho biết thêm, Cụm tác chiến phương Tây RFAF tiếp tục tiến về Borova. Sau khi chiếm giữ Zagryzovo, Kruglyakovka, Kolesnikovka và Borovskaya Andreevka, quân đội Nga đã mở rộng đột phá tuyến phòng thủ thứ hai của lực lượng Kiev và đẩy lùi đối phương khỏi một trong những cứ điểm gần Limanskaya Balka.

Các cuộc phản công dữ dội đang diễn ra ở khu vực Rubtsovsk: Các đơn vị Moscow đang tiến về ngoại ô Koroviy Yar. Lực lượng Kiev, đang nỗ lực hết sức để giữ Rubtsy, hiểu rằng việc RFAF chiếm được Rubtsy sẽ cắt đứt hoàn toàn nguồn tiếp tế của nhóm này. Các con đường bị RFAF kiểm soát hỏa lực, và cây cầu gần Gorokhovatka đã bị phá hủy từ lâu.

Việc tiến quân về phía Alexandrovka và Yarovaya vẫn tiếp tục, cũng như giao tranh dọc theo trục Petrovskoye (Grekovka) - Karpovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Borova ngày 28/11. Moscow giữ khu vực màu nâu và vàng nhạt, tiếp tục đột phá theo các mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev kháng cự quyết liệt theo các mũi tên xanh (Ảnh: VoenkorKotenok).

Giao tranh ác liệt ở Krasny Liman

Kênh Geroman đưa tin, tại Krasny Liman, tại khu vực Kirovsk (Zarechne), quân đội Nga tiến đến được trang trại, cơ sở này đã bị AFU chiếm giữ và thiết lập một tuyến phòng thủ. Phía tây và tây nam khu vực này được bao phủ bởi một khe núi với các khu rừng, cho phép lực lượng Kiev ẩn náu và gần như bất khả xâm phạm.

RFAF đẩy mạnh đột kích để giành các cứ điểm dọc theo con đường từ Kirovsk đến Krasny Liman.

Tại khu vực Varadero trên đường đến Dibrova, lực lượng Mosow đã mở rộng vùng kiểm soát và gần như đã đến được Dibrova, nhưng việc phát triển tại đây cũng gặp nhiều khó khăn do nơi đây có nhiều rừng rậm. Trước đó, khu định cư Varadero đã được RFAF chiếm giữ.

Từ Nikolaevka, gần ngoại ô phía đông của Sloviansk, lực lượng Kiev ngày càng khó sử dụng huyết mạch hậu cần qua cửa khẩu tại Dibrova, UAV Nga đã loại bỏ mọi phương tiện được phát hiện trong khu vực Starodubovka - Nikolaevka, các nỗ lực của AFU sử dụng một cửa khẩu khác gần Kryva Luka cũng đã được phát hiện, nơi quân đội Nga ngăn chặn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 28/11. Moscow giữ vùng màu nâu, tiếp tục đột phá theo các mũi tên đỏ (Ảnh: ZOV Military).

Gió đổi chiều ở bắc Pokrovsk

Kênh ZOV Military cho hay, trên khu vực phía bắc Pokrovsk, lính thủy đánh bộ Nga đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn Oktyabrskoye (Shakhovo). Trước đó, AFU phản công dữ dội nhằm cắt đứt mũi thọc sâu của đối phương và trên thực tế họ đã giành được những kết quả tích cực, chặn đứng đà phát triển của RFAF. Tuy nhiên, giờ đây gió đã đổi chiều, thế chủ động thuộc về lực lượng Moscow.

Sau một trong những trận đánh ác liệt nhất, RFAF đã chiếm được Shakhovo, nhưng lực lượng Kiev vẫn không bỏ cuộc, các cuộc phản công liên tiếp diễn ra, với pháo binh, UAV và súng cối, tất cả đều được huy động, tóm lại, đủ loại vũ khí.

Quân đội Nga tiến vào Sofiyivka từ phía nam, chiếm các công trình nông nghiệp ở ngoại ô. Khu định cư này đang bị AFU biến thành một thành trì.

Lực lượng Moscow cũng đang tiến về phía tây Oktyabrskoye, tiến tới Ivanivka và Novy Shakhovo. Họ đang cắt đứt tuyến phòng thủ của đối phương ở các khu vực bằng các nhóm tấn công nhỏ.

Tại Dorozhnoye, quyền kiểm soát các vị trí thay đổi gần như hàng ngày. Các đơn vị Moscow ngăn chặn bước tiến của đối phương, nhưng AFU vẫn phát động các cuộc phản công nhằm giành lại các vị trí đã mất.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Shakhovo, phía bắc Pokrovsk ngày 28/11. Moscow giữ phần màu nâu tím, tiếp tục đột phá theo các mũi tên đỏ (Ảnh: ZOV Military).

Theo kênh Rybar, bằng chứng mới cho thấy quân đội Nga đang phát triển về phía bắc Pokrovsk đã xuất hiện.

Sự hiện diện của quân đội Ukraine ở Pokrovsk rất ít, nhưng lực lượng đặc nhiệm Kiev đang tiến hành các cuộc đột kích đẫm máu ở vùng ngoại ô. Và tất cả những điều này dường như chỉ là để cho thấy rằng họ không dễ dàng đầu hàng, chứ không phải để giành kết quả tích cực.

"Nút cổ chai" gần Mirnograd, giờ đây đã bị bịt chặt. Mặc dù AFU đang cố gắng phá vây theo cả 2 phía, nhưng họ đang phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng UAV.

Từ trung tâm Mirnograd, ngày càng có nhiều báo cáo cho rằng khu vực phía nam thành phố đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Hoặc ít nhất, sự kháng cự có tổ chức của Kiev ở đó đã chấm dứt.

Ở phía bắc thành phố, AFU đang cố gắng tự vệ trong khu vực gần mỏ Trung tâm, nhưng việc tổ chức phòng thủ dưới các cuộc không kích trong một vòng vây không phải là nhiệm vụ dễ dàng.

Giao tranh cũng tiếp diễn ở hai bên sườn của hướng này. Quân đội Nga đang tấn công Rodinske và đẩy lùi các cuộc phản công của đối phương từ Belitske.

Từ Belitske, AFU đang cố gắng đột phá không chỉ về phía Suvorovo mà còn về phía trục Ivanovka - Dorozhne.

Những nỗ lực của Bộ chỉ huy Kiev nhằm chiếm lại hai bên sườn và "cắt đứt các mũi nhọn" sẽ không còn có thể ảnh hưởng đến kết quả của trận chiến giành khu vực Pokrovsk - Mirnograd.

Khi chiến dịch mùa thu sắp kết thúc, quân đội Nga đang hoàn tất việc dọn dẹp các tuyến phòng thủ quan trọng của đối phương ở phía nam Donbas và chuẩn bị một đầu cầu cho việc mở rộng vùng kiểm soát sau đó.