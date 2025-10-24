Ukraine muốn dùng tài sản đóng băng của Nga để chế tạo tên lửa tầm xa

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Bỉ, Tổng thống Zelensky cho biết Kiev có kế hoạch sử dụng một phần khoản vay bồi thường từ tài sản Nga bị đóng băng để sản xuất vũ khí tầm xa với tầm bắn lên tới 3.000km ngay trên lãnh thổ Ukraine.

“Bây giờ tôi sẽ tiết lộ một điều mới. Chúng tôi đang sử dụng năng lực tầm xa của nền sản xuất quốc phòng trong nước. Và chúng tôi hy vọng rằng năng lực tầm xa của sản xuất Ukraine, từ 150km đến 3.000km, sẽ trở thành năng lực mới của chúng tôi", ông nói.

Ông Zelensky bổ sung rằng vấn đề đặt ra là làm sao để đảm bảo thêm nguồn tài chính cho việc sản xuất hàng loạt các loại vũ khí tầm xa này.

“Nhân tiện, vấn đề liên quan đến tài sản của Nga cũng rất quan trọng đối với chúng tôi để có thể sử dụng một phần trong số đó cho hoạt động sản xuất của Ukraine. Tất nhiên, cũng cho cả sản xuất của châu Âu, các đối tác của chúng tôi", ông nhấn mạnh.

Theo European Pravda, trong bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo EU tại hội nghị thượng đỉnh Hội đồng châu Âu ở Brussels ngày 23/10, ông Zelensky cho biết Ukraine kỳ vọng sẽ nhận được tên lửa tầm xa, bao gồm cả Tomahawk, từ các quốc gia châu Âu.

Trước thềm hội nghị, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã nêu ra 3 điều kiện để ông đồng ý với đề xuất dùng tài sản Nga để cấp “khoản vay bồi thường” cho Ukraine. Nhà lãnh đạo Bỉ cho rằng quyết định này nếu được thông qua thì sẽ chứa nhiều rủi ro tiềm tàng trong tương lai, vì vậy châu Âu vẫn đang bàn bạc phương án liên quan tới việc sử dụng số tiền trên để hỗ trợ cho Kiev.

Mặt khác, ông Zelensky khẳng định, Ukraine chưa bao giờ sử dụng vũ khí của Mỹ để tập kích các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

“Tôi không biết ai đang viết những gì, nhưng chúng tôi chưa bao giờ sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ để nhằm vào các mục tiêu quan trọng trên lãnh thổ Nga. Điều này rất quan trọng", ông nhấn mạnh.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đã sử dụng nhiều loại vũ khí “có khả năng tập kích tầm xa” trong khu vực giao tranh hoặc tại các khu vực nơi lực lượng Nga đang chuẩn bị tiến hành chiến dịch quân sự.

Ngày 17/10, ông Zelensky đã tới Nhà Trắng để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump sau 2 cuộc điện đàm liên tiếp. Cuộc gặp được lên kế hoạch để thảo luận các vấn đề nhạy cảm, bao gồm khả năng Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Theo Axios, Tổng thống Trump nói với Tổng thống Zelensky trong cuộc gặp ở Nhà Trắng rằng Mỹ hiện không có ý định cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Tổng thống Trump được cho đã nhấn mạnh rằng ưu tiên hiện tại của ông là ngoại giao, và việc cung cấp cho Ukraine những tên lửa như vậy có thể làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phản hồi bằng cách đưa ra cảnh báo rằng, việc sử dụng tên lửa Tomahawk mà không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ là bất khả thi. Ông cũng cảnh báo động thái này sẽ đánh dấu một "giai đoạn leo thang hoàn toàn mới", ảnh hưởng đến quan hệ Nga - Mỹ.