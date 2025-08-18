Mỹ bác bỏ tin nhân viên quên tài liệu hội nghị với Nga ở khách sạn Alaska

Căn cứ Elmendorf-Richardson tại Anchorage, bang Alaska - nơi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh của lãnh đạo Nga - Mỹ (Ảnh: AFP).

Nhà Trắng đã phản hồi trước một bài báo của NPR nói rằng các tài liệu của chính phủ Mỹ liên quan đến hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 15/8 bị bỏ lại trên một máy in công cộng trong khách sạn tại Alaska.

Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly đã bác bỏ thông tin này, cho rằng nó không chính xác.

"Thật kỳ lạ khi NPR đăng tải một thực đơn bữa trưa dài nhiều trang rồi gọi đó là một lỗ hổng an ninh", bà nói. Theo bà, đây là lý do mà NPR bị ảnh hưởng đến uy tín và không còn nhận được ngân sách từ người nộp thuế tại Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cắt ngân sách liên bang cho Hệ thống Phát thanh Công cộng Mỹ (NPR) và PBS, theo một lệnh hành pháp ký hồi đầu tháng 5. Nhà Trắng khi đó cáo buộc 2 đài này đưa tin thiên lệch.

NPR đưa tin rằng, 8 trang tài liệu, trong đó có thông tin về các cuộc họp và địa điểm của hội nghị thượng đỉnh, cùng số một số nội dung khác.

Bữa trưa làm việc của phái đoàn hai nước đã không diễn ra vào 15/8, nhưng theo tài liệu của NPR, nó bao gồm ba món là salad, thăn bò phi lê và/hoặc cá halibut nướng kiểu Olympia.

Theo NPR, những tài liệu này có thể được soạn bởi Văn phòng Nghi lễ, một bộ phận thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, cơ quan có nhiệm vụ “thúc đẩy các mục tiêu chính sách đối ngoại của Mỹ bằng cách tạo ra môi trường cho ngoại giao thành công".