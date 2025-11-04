Tổng thống Ukraine lên tiếng về kế hoạch hòa bình 12 điểm

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Bloomberg).

“Điều quan trọng trong vấn đề này là liệu, tôi, với tư cách Tổng thống Ukraine, có được xem kế hoạch đó hay không. Tôi chưa. Tôi nghĩ vậy là đủ để trả lời tất cả câu hỏi. Đang có nhiều suy nghĩ và đề xuất của châu Âu liên quan đến việc giải quyết hoà bình”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng về thông tin cho rằng Kiev và châu Âu đã soạn thảo một kế hoạch hòa bình gồm 12 điểm.

Theo lời ông, cho đến lúc này chỉ tồn tại những ý tưởng và đề xuất rời rạc từ các nước châu Âu khác nhau.

Ông cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước các tuyên bố cho rằng Nga đang tham gia vào các cuộc đàm phán tiềm năng.

“Thật kỳ lạ khi nghe rằng Nga đang có mặt trên bàn đàm phán, vì hiện tại không một lãnh đạo châu Âu hay Tổng thống Mỹ nào có thể buộc họ làm điều đó”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông Zelensky khẳng định mọi sáng kiến hòa bình tiếp theo phải được thảo luận với sự tham gia của Mỹ, vì không thể chuyển sang giai đoạn ngoại giao nếu thiếu hỗ trợ chính trị và quân sự từ Washington.

“Lập trường của chúng tôi như sau: các cuộc tham vấn đang diễn ra giữa các cố vấn, có một số vòng thảo luận song song, nhưng chưa có kế hoạch hoàn chỉnh. Nếu châu Âu xây dựng được một đề xuất cụ thể, chúng tôi sẽ phối hợp với Mỹ vì họ có quan điểm riêng”, Tổng thống Zelensky nói thêm.

Trước đó, Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, Ukraine cùng các đối tác châu Âu đang xây dựng một sáng kiến hòa bình gồm 12 điểm then chốt.

Quá trình điều phối dự kiến sẽ do một ủy ban hòa bình được thành lập đặc biệt phụ trách, với Chủ tịch là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ sáng kiến này có nhận được sự ủng hộ chính thức từ Washington hay không.

Ông Zelensky cho biết, các cố vấn của Ukraine và các nước EU sẽ tổ chức một cuộc họp để thảo luận chi tiết về những cách chấm dứt cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Tiến triển trong việc hình thành một kế hoạch hòa bình cuối cùng cho Ukraine sẽ phụ thuộc lớn vào kết quả cuộc đối thoại giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 30/10 vừa qua.

Phát biểu sau cuộc gặp, ông Trump cho hay: “Chúng tôi đã nói chuyện khá lâu về Ukraine. Chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để đạt được một kết quả nào đó. Chúng tôi đều đồng ý rằng 2 bên đang rơi vào bế tắc. Và đôi khi, có lẽ, phải để họ tiếp tục chiến đấu. Nhưng ông ấy sẽ giúp chúng tôi, và chúng tôi sẽ hợp tác về vấn đề Ukraine”.

Trong khi đó, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, cho biết Ukraine và các đồng minh đang cùng nhau xây dựng một kế hoạch hòa bình dưới dạng một văn kiện duy nhất. Theo ông, không tồn tại “các kế hoạch” thay thế từ những quốc gia đơn lẻ.