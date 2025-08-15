Mật vụ Mỹ lên dây cót đảm bảo an ninh cho thượng đỉnh Mỹ - Nga

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ họp thượng đỉnh ở Alaska ngày 15/8 (Ảnh: New York Times).

Cuộc gọi tới ông Beau Disbrow hoàn toàn khác với bất kỳ cuộc gọi nào mà người môi giới bất động sản ở Anchorage này từng nhận được. Những căn hộ cho thuê ngắn hạn của ông thường phục vụ khách du lịch tới thăm các sông băng hoặc khách công tác ghé qua. Lần này, yêu cầu lại đến từ Mật vụ Mỹ.

“Phần lớn các căn cho thuê ngắn hạn của tôi đã kín khách, nhưng tôi vẫn xoay xở để dồn một số người vào chung một căn”, ông nói.

Đây chưa phải là lần liên hệ cuối cùng liên quan tới hội nghị thượng đỉnh được mong đợi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra ngày 15/8. Ngay sau cuộc gọi của Mật vụ, lãnh sự quán Nga tại New York cũng gọi cho ông Disbrow với cùng một yêu cầu. Do không còn chỗ trống, ông giới thiệu họ tới một người bạn có nhà đầy đủ tiện nghi nhưng đang bỏ không.

Khi ông Trump thông báo về cuộc gặp ở Alaska cách đây một tuần, nhân viên duy nhất được phân công cho văn phòng Mật vụ tại đây đã bắt đầu công tác chuẩn bị đón hàng trăm nhân lực tăng cường trong những ngày tới. Nhiệm vụ của cơ quan này đặc biệt phức tạp: bảo vệ cả Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga tại cùng một địa điểm, mỗi người đều được bao quanh bởi lực lượng an ninh vũ trang hùng hậu.

Bên trong căn cứ Elmendorf-Richardson ở Alaska, nơi sắp diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga (Ảnh: Defense One).

Bốn nguồn tin am hiểu công tác chuẩn bị cho biết chiến dịch này trở thành một cuộc chạy đua nước rút, chỉ gói gọn trong một tuần. Vì cuộc gặp diễn ra trên lãnh thổ Mỹ, Mật vụ có thể di chuyển thiết bị vũ trang, thiết bị liên lạc và y tế mà không gặp rào cản từ nước ngoài. Tuy nhiên, vị trí địa lý của Alaska lại kéo theo những trở ngại riêng.

Anchorage có số phòng khách sạn hạn chế và thị trường cho thuê xe nhỏ, nên phương tiện và các trang thiết bị khác đang được vận chuyển bằng máy bay hoặc lái từ các khu vực khác của bang tới. Các xe SUV dành cho đoàn xe hộ tống được đưa từ 48 bang lục địa bằng máy bay vận tải.

Hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson, cơ sở quân sự lớn nhất Alaska.

“Chúng tôi đang ở cao điểm mùa du lịch, nên khách sạn khan hiếm, xe cũng khan hiếm. Tổ chức ở căn cứ sẽ giải quyết được nhiều vấn đề”, Thống đốc Alaska Mike Dunleavy nói.

Ông Dunleavy cho biết, dù Anchorage từng đón Giáo hoàng và cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, nhưng hội nghị lần này là “một trong những sự kiện lớn nhất từng diễn ra” tại thành phố.

Nghi thức ngoại giao của Bộ Ngoại giao Mỹ đang định hình phần lớn kế hoạch đảm bảo an ninh của Mật vụ Mỹ. Trong một cuộc gặp song phương, các quan chức cho biết, nguyên tắc đối xứng đòi hỏi mọi sự ưu đãi dành cho một lãnh đạo phải được áp dụng tương tự cho lãnh đạo còn lại. Phía Nga sẽ đảm bảo an ninh cho các di chuyển trực tiếp của ông Putin, trong khi Mật vụ Mỹ giữ vòng bảo vệ bên ngoài.

Hai bên sẽ không mở cửa cho nhau hay ngồi trên xe của nhau. Nếu có 10 mật vụ Mỹ đứng ngoài phòng họp, sẽ có 10 nhân viên an ninh Nga đứng ở phía đối diện. Mọi thứ được đối xứng từng người, từng khẩu súng, một nguồn tin nói.

Sự đối xứng này sẽ kéo dài từ đoàn xe đón tiếp cho tới vị trí ngồi của phiên dịch trong phòng họp. Hai bên sẽ mang theo đội phiên dịch riêng. Ngay cả số lượng và kích thước các khu vực chờ an toàn cho mỗi lãnh đạo cũng đang được đàm phán.

Các nguồn tin cho biết, Mật vụ Mỹ vẫn đang chờ Nga chính thức phê duyệt toàn bộ kế hoạch an ninh.

“Sự an toàn của Tổng thống là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Để duy trì bí mật, Mật vụ không tiết lộ các phương thức và biện pháp cụ thể mà chúng tôi sử dụng trong các hoạt động bảo vệ”, Mật vụ Mỹ tuyên bố.

Việc triển khai tới Alaska diễn ra khi cơ quan này cũng đang bảo vệ Phó Tổng thống JD Vance ở thăm Vương quốc Anh và chuẩn bị cho cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York vào tháng 9, cũng như bảo vệ cho các cựu quan chức như cựu Tổng thống Barack Obama, Joe Biden, George W. Bush.

Tuần này, 20 đặc vụ và sĩ quan cũng được phân công hỗ trợ việc ông Trump tiếp quản liên bang đối với sở cảnh sát Washington DC.

Hiện hàng trăm đặc vụ đã đổ về Anchorage. Các khách sạn trung tâm thành phố kín chỗ. Bãi xe cho thuê đã được dọn trống phục vụ đoàn xe. Những đặc vụ mặc vest, đeo tai nghe được bố trí tại các ngã tư, trong khi những người khác mặc thường phục trà trộn vào quán cà phê và bãi đỗ xe. Cảnh sát bang Alaska và cảnh sát địa phương được lồng ghép vào.

Mọi di chuyển của xe chở 2 nhà lãnh đạo đều được sắp xếp để đảm bảo họ được bảo vệ tuyệt đối.