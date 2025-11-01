Chiến sự Ukraine đang diễn ra ác liệt trên nhiều mặt trận (Ảnh minh họa: Sky News).

Kiev chính thức bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Moscow

Kênh Military Summary đưa tin, Ukraine chính thức bác bỏ đề xuất của Tổng thống Nga Valdimir Putin về lệnh ngừng bắn kéo dài 6 giờ tại Pokrovsk và Kupyansk.

Các nhà báo quốc tế hiện không thể tiếp cận thực địa, đồng nghĩa với việc cơ hội thoát ra hoặc sống sót của lực lượng Kiev gần như bằng không.

Giao tranh được báo cáo đã bắt đầu tại Novopavlivka. Quân đội Nga (RFAF) đã tiến đến vùng ngoại ô phía nam Sievierodonetsk.

Tình hình ở Pokrovsk và Mirnograd đang trở nên nguy cấp đối với quân đội Ukraine (AFU). Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn phim cho thấy hàng chục binh sĩ Ukraine bị UAV tấn công dọc theo các cánh đồng khi họ đang tháo chạy.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 31/10. Moscow tấn công theo các mũi tên đỏ. Hai cánh quân của họ đóng sập "cửa tử", đồng thời giăng bẫy hỏa lực tại đây (Ảnh: Military Summary).

Tình hình tại Kupyansk cũng trở nên thảm khốc. Bộ binh RFAF đang tiến ngày càng xa về phía nam thành phố và đang chiếm giữ các vị trí phía đông sông Oskil. Petropavlivka và Kurylivka được cho là đã gần như sụp đổ hoàn toàn, điều này sẽ khiến tình hình của AFU trở nên tồi tệ hơn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 31/10. Moscow phát triển theo các mũi tên đỏ, chiếm lĩnh một số vị trí quan trọng. Lực lượng Kiev đang rút lui theo mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Ukraine tuyên bố chặn đứng 137 cuộc tấn công của đối phương

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 31/10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 137 cuộc giao tranh, trong đó có 46 cuộc diễn ra ở Pokrovsk. Quân đội Ukraine đang kiên quyết đẩy lùi các nỗ lực tiến sâu hơn vào lãnh thổ của chúng tôi, gây thiệt hại hỏa lực cho đối phương. Hôm nay, lực lượng Moscow đã thực hiện 50 cuộc không kích, thả 106 quả bom có điều khiển".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng Kiev cơ bản bẻ gãy các nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper.

Ukraine phản công, tái chiếm hoàn toàn Stepnohirsk ở Zaporizhia

Theo kênh Suriyakmaps, trong 3 ngày qua, ở Zaporizhia, quân đội Ukraine đã tái chiếm hoàn toàn Stepnohirsk, phía bắc kênh đào, hiện là tiền tuyến. Ngoài ra, họ đã tái chiếm một phần các nhà nghỉ ở phía nam Prymorske, trong khi lực lượng Moscow cũng phát triển tại đó.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 31/10. Kiev phản công dữ dội, giành lại một số khu vực. Moscow cũng có bước tiến mới (Ảnh: Suriyakmaps).

Tại mặt trận Kherson, một tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo bắt đầu chiến dịch trên Đảo Karantyny.

Trong chiến dịch này, RFAF đổ bộ từ các nhà nghỉ mới chiếm giữ trên Đảo Velyky Potyomkin và xông vào các chiến hào của kho dầu ở góc tây nam của Tiểu khu 5 (không rõ liệu họ có còn ở vị trí này hay không).

Các nhóm trinh sát cũng đã đổ bộ vào Tiểu khu 4 nhưng đã rút lui sau khi hoàn thành chiến dịch. Một số vị trí của quân đội Ukraine đã bị phá hủy ở phía nam quận Korabelnyi, và lực lượng Kiev đã bị trục xuất khỏi đảo Maly Vilkhovy, nơi được cho là vùng xám.

RFAF vẫn được triển khai trên đảo Karantyny và đã củng cố các vị trí xung quanh cảng và quận Korabelnyi. Trong khi đó, dân thường vẫn tiếp tục sơ tán khỏi đảo do các cuộc pháo kích gia tăng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kherson ngày 31/10. Moscow đổ bộ đánh chiếm các cù lao trên sông Dnieper, lực lượng Kiev rút chạy theo mũi tên xanh (Ảnh: Suriyakmaps).

Mọi nỗ lực giải cứu Pokrovsk của Ukraine đều thất bại

Kênh ZOV Military cho biết, giao tranh ác liệt tiếp diễn tại Pokrovsk (Krasnoarmeysk). AFU nỗ lực giải cứu nhóm binh sĩ bị mắc kẹt trong vòng vây nhưng bất thành.

Cụ thể, 2 trực thăng UH-60 của Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đã bí mật đổ bộ nhóm đặc nhiệm xuống vùng ngoại ô phía tây thành phố, gần cụm công nghiệp và các vị trí của lực lượng Moscow tại Pokrovsk. Nhưng thật không may, toàn bộ các tay súng đã bị RFAF loại khỏi vòng chiến.

Lực lượng Ukraine tháo chạy khỏi Pokrovsk nhưng bị UAV Nga chặn đánh, gây thương vong nặng nề (Video: Telegram).

Theo kênh AMK Mapping, dựa trên dữ liệu định vị địa lý thu thập được về các cuộc tấn công bằng UAV FPV của Nga vào nhóm đặc nhiệm GUR, cùng với việc phân tích thêm các cảnh quay, giờ đây có thể suy ra nơi những người lính Ukraine đã đột nhập sau khi được trực thăng thả xuống phía sau phòng tuyến đối phương.

Một nhóm 11 đặc nhiệm GUR được thả xuống và chia thành hai tốp. Trong đó, 5 người chạy về phía bìa rừng cạnh Quốc lộ O0525 rồi về phía trạm xăng ở rìa cụm công nghiệp. Ba người bị trúng UAV sau khi bị kẹt trong rừng, và 2 người sống sót đã cố gắng chạy đến trạm xăng nhưng bị 1 UAV khác bắn trúng khi băng qua cánh đồng.

Sáu người lính chạy về phía nam từ điểm hạ cánh và tách ra khi họ đến gần khu công nghiệp. Bốn người chạy về phía tây nam vào rừng hướng tới trạm biến áp, nhưng 3 người đã bị UAV loại bỏ. Người lính thứ tư đã trốn thoát trở lại bìa rừng trước khi cũng bị UAV tập kích khi đang trốn dưới gốc cây.

Về phần hai binh sĩ còn lại trong nhóm này, họ đã đột nhập được vào tòa nhà đầu tiên của cụm công nghiệp và trốn trong một căn phòng ở tầng trệt. Ba UAV sau đó bay vào qua cửa sổ, và hai chiếc đã trúng đích.

Vì vậy, với tất cả thông tin này, có vẻ như cả 11 lính đặc nhiệm đều đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc tập kích bằng UAV này. Việc sơ tán những người sống sót là rất khó xảy ra do họ hiện diện sau phòng tuyến của RFAF, và nhiều khả năng họ sẽ bị bắt giữ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 31/10. Lực lượng Kiev đổ bộ nhóm đặc nhiệm GUR nhưng bị UAV đối phương chặn đánh quyết liệt, dường như không còn ai sống sót (Ảnh: AMK Mapping).

Tình hình của AFU ở Pokovsk và Kupyansk thật thảm khốc, mọi nỗ lực giải cứu các đơn vị bị mắc kẹt đều thất bại, kênh Geroman nhận định.

Trong khi đó, RFAF đang tiến xa hơn ở Liman, Seversk, hướng tới Dnipropetrovsk, ở Volchansk, hầu như ở khắp mọi nơi. Chỉ có Kherson và Sumy là ít nhiều bình yên, cho đến lúc này.

Chiến lược hình thành một số "vạc dầu" và điểm nóng trên khắp chiến trường của Moscow đã được đền đáp.

Điều này đã dẫn đến căng thẳng đỉnh điểm khi những "vạc dầu" đó được nung nóng đồng thời, hàng nghìn nhát cắt của Nga, tuy nhỏ thôi nhưng đang bào mòn đối phương. Bộ chỉ huy Kiev không biết phải gửi lực lượng dự bị vốn đã cạn kiệt đi "vá lỗ thủng" ở đâu nữa.

Kiev cũng báo cáo có hàng trăm nghìn "binh sĩ đào ngũ" và ít nhất 100.000 thanh niên Ukraine đã rời khỏi đất nước gần đây khiến khả năng bổ sung lực lượng gặp vô vàn khó khăn. Một sự sụp đổ hoàn toàn là không thể tránh khỏi.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 31/10. Moscow tiếp tục siết chặt vòng vây, khiến lực lượng Kiev tháo chạy theo các mũi tên vàng (Ảnh: Geroman).

Thành phố Konstantinovka đã bị xâm nhập

Kênh Rybar cho biết, tại Konstantinovka, lực lượng Moscow tiếp tục càn quét và xóa sổ hàng loạt cứ điểm của AFU trên các tuyến tiếp cận thành phố cùng tên.

Ở trung tâm, Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 4 RFAF đã kiểm soát được mỏ Matrona Moskovskaya. Cơ sở công nghiệp lớn này là một điểm trung chuyển quan trọng của lực lượng Kiev trong trận Dzerzhinsk, và sau đó trở thành địa điểm triển khai UAV.

Xa hơn về phía bắc, RFAF đã đánh sập các cứ điểm của đối phương gần Nelepovka. Giao tranh giành thị trấn, cũng như Pleshcheyeyevka lân cận, vẫn đang tiếp diễn.

Đồng thời, lực lượng Moscow bắt đầu nỗ lực đột phá đến bờ phía bắc hồ chứa. Các nhóm bộ binh nhỏ đang tiến qua thảm thực vật gần hồ chứa, cố gắng tránh bị UAV Ukraine phát hiện.

Giao tranh cũng đang diễn ra tại khu vực tư nhân ở ngoại vi Konstantinovka, nơi các nhóm bộ binh nhỏ của RFAF trước đó đã tìm cách xâm nhập. Một số đơn vị đang tiến đến nhà ga, nơi có cây cầu lớn nhất thành phố bắc qua sông Krivoy Torets. Về phía đông thành phố, họ đã đẩy lùi AFU khỏi phần lớn Predtechino.

Tuy nhiên, RFAF vẫn chưa thể củng cố hoàn toàn vị trí của mình. Để làm được điều đó, họ phải san phẳng các tuyến đầu trên các lối vào thành phố và tổ chức các tuyến tiếp tế an toàn cho các đơn vị tiền phương.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 31/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Kupyansk bên bờ vực sụp đổ

Trên hướng Kupyansk, quân đội Nga đã có thể đột phá qua các vị trí đối phương ở phía nam thành phố và bắt đầu tiến xa hơn về phía nam dọc theo bờ tây sông Oskil, kênh AMK Mapping cho hay.

RFAF đã hoàn tất việc chiếm giữ hàng loạt tòa nhà cao tầng tại Yuvileynyi, cũng như các dãy nhà dân cư thấp tầng ở phía đông và phía tây, và tiến đến các con phố cực nam thành phố rồi nhanh chóng đột phá về phía nam, thiết lập quyền kiểm soát các cánh rừng, đồng thời tiến về phía tây nam theo hướng Blahodativka.

Một số nhóm xung kích đã cố gắng tiến xa hơn, thiết lập các vị trí trong và xung quanh Sadove và tiếp cận các lối vào phía bắc của Osynovo. Tuy nhiên, các vị trí ở đây bị xáo trộn, với lực lượng của hai bên nằm đan xen nhau.

Ngoài ra, một số binh sĩ Moscow vượt sông Oskil từ phía tây Kupyansk để một lần nữa và tiến vào các khu dân cư. Hiện tại vẫn chưa rõ liệu có bất kỳ sự củng cố nào hay không, nhưng rõ ràng họ đã có thêm 2,96km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 31/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và tiếp tục tiến công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Theo kênh Readovka, RFAF đang chuẩn bị ngăn chặn việc rút lui của đối phương đến bờ đông sông Oskol gần Kupyansk.

Cụ thể, Tập đoàn quân Cận vệ số 6 RFAF đã đạt được thành công đáng kể tại Kupyansk. Ngoài việc phong tỏa một phần lực lượng đồn trú của Ukraine trong trung tâm thành phố, họ còn gây nguy hiểm cho việc sơ tán nhóm lực lượng Kiev khỏi bờ đông sông Oskol.

Lính xung kích Moscow đã hoạt động gần làng Sadovoye, cách ngã tư đường sắt gần Kupyansk - Uzlovoye khoảng 4km. Đây là ngã tư mà các đơn vị Kiev sử dụng để tháo chạy qua sông Oskol. Họ không còn lựa chọn nào khác nếu muốn bảo toàn trang thiết bị và vũ khí hạng nặng.

Mối đe dọa trực tiếp đối với ngã tư đã buộc AFU phải ngay lập tức phản công lực lượng tiền phương của RFAF. Kiev đang nỗ lực ngăn chặn một thảm họa. Điều quan trọng cần lưu ý là việc lực lượng Moscow kiểm soát phần lớn Kurilovka ngăn cản khả năng đối phương rút qua sông, ngay cả khi bỏ lại tất cả vũ khí trang bị hạng nặng.

Lực lượng Kiev rút khỏi Petrovpavlivka, Kucherovka và cụm công nghiệp Kupyansk sẽ không thể vượt sông sang bờ tây Oskol nếu đồng đội của họ không thể đảm bảo an toàn cho ngã tư.

Điều đáng chú ý là quân đội Ukraine tại Kupyansk buộc phải dựa hoàn toàn vào năng lực hạn chế của mình khi giải quyết một loạt nhiệm vụ, bao gồm cả việc bảo vệ giao lộ trên cả hai bờ sông Oskol.

Hiện tại, Bộ chỉ huy Kiev đang tập trung hoàn toàn vào việc chuẩn bị phá vỡ vòng vây tại Pokrovsk và Mirnograd. Điều duy nhất mà họ có thể làm là rút các đơn vị của Lữ đoàn xung kích dù độc lập số 3 khỏi khu vực phía bắc theo hướng Krasnolimansk và cố gắng đẩy đối phương ra khỏi làng Sadovy và Rừng Kashtansky.

Tuy nhiên, việc chuyển lực lượng từ Krapovka và Redkodub đến Kupyansk sẽ khiến AFU có nguy cơ bị cô lập ở phía đông hồ chứa Oskol. Đây chính xác là lý do tại sao Kiev duy trì các đơn vị tấn công tinh nhuệ ở đó. Trong tình hình hiện tại, quân đội Ukraine buộc phải lựa chọn những gì họ sẽ hy sinh.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 31/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng thêm, trong đó, mũi thọc sâu từ phía đông rất nguy hiểm (Ảnh: Readovka).

Ukraine bị đẩy lùi đáng kể ở Liman

Theo kênh AMK Mapping, ở sườn đông Liman và sườn bắc Seversk, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công và đã đạt được những tiến triển đáng kể trên huyết mạch hậu cần chính của Ukraine.

Ở phía tây bắc, RFAF tiếp tục tiến qua các cánh rừng đến quận Masliakivka của Liman. Họ chiếm thêm các vị trí tại đây và tiến về phía nam của quận này đến phần chính của thành phố. Họ cũng chiếm được phần còn lại của các khu rừng phía đông quận Masliakivka, đẩy lùi hoàn toàn đối phương về phía rừng cây ở phía tây bắc.

Về phía nam, RFAF tiếp tục tiến về phía nam từ tuyến đường sắt. Sau khi cắt đứt cao tốc Liman - Seversk, họ đã tiếp cận 2 hồ chứa nước từ phía bắc và thiết lập quyền kiểm soát các cánh rừng tại đó. Họ cũng bỏ qua các hồ chứa nước từ phía đông, cắt đứt xa lộ tại một điểm mới. Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn tại ngã tư cao tốc ở phía đông nam tiếp cận Liman.

Về phía đông nam, lực lượng Moscow tiếp tục tiến qua Yampil và đã chiếm thêm các vị trí ở phía tây nam ngôi làng. Phần lớn quân đội Ukraine đã rút khỏi đây, nhưng những ngôi nhà ở cực tây nam vẫn nằm trong vùng xám.

Về phía đông, RFAF tiến quân từ phía bắc và phía đông, kiểm soát những phần còn lại của làng Dronivka. AFU rút lui về phía rừng cây xa hơn về phía nam. Như vậy, trong thời gian qua, lực lượng Moscow đã giành thêm được 10,63km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại đông Liman và bắc Seversk ngày 31/10. Moscow tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Trên sườn đông bắc Liman, lực lượng Moscow tiếp tục các hoạt động đột phá và đạt được những tiến triển đáng kể về phía biên giới hành chính giữa Donetsk và Kharkov.

Ở phía tây nam, RFAF đã tiến xa hơn khỏi vị trí của họ trong Công viên Quốc gia về phía làng Yarova, phát triển đến những cây cầu đã bị phá hủy và đến ngã tư nơi giao tranh đang diễn ra. Họ cũng chiếm thêm các vị trí ở 2 bên sườn phía đông và phía tây, liên kết với các nhóm xung kích ở phía đông của Công viên Quốc gia.

Về phía đông bắc, lực lượng Moscow tiếp tục các hoạt động tấn công ở phía tây Serednje. Họ tiến xa hơn dọc theo hàng cây ở rìa phía nam của khe núi và tiến vào các vườn cây ăn quả liền kề. Các nhóm khác đã tiến lên hàng cây về phía đông bắc, buộc những người lính Ukraine còn lại phải rút khỏi mũi nhọn, sau đó đã được Nga kiểm soát. Tổng cộng, có 13,48km² nghiêng về phía Moscow.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại đông bắc Liman ngày 31/10. Khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi Moscow mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Giao tranh ác liệt trên trục Dnipropetrovsk - Zaporizhia

Trang phân tích quân sự Anna News cho biết, lực lượng Moscowđang tiến về biên giới khu vực Dnipropetrovsk và Zaporizhia, tấn công Danilovka và đột phá 4,7km về phía Gai và Novoaleksandrovka.

Tại Yegorovka, RFAF tiến về phía tây và đến ngoại ô Danilovka. Việc giành được khu vực này sẽ cho phép cắt đứt tuyến cao tốc Pokrovske - Huliaipole và tiếp tục tiến về phía tây hướng tới Ostapivske và Andriivka. Sau đó, họ sẽ thiết lập một tuyến phòng thủ "bê tông" dọc theo tuyến cao tốc.

Về phía bắc, binh sĩ Moscow, sau khi đột phá 4,7km, đã đẩy lùi đối phương ra khỏi hầu hết làng Gai và đến ngoại ô Novoaleksandrovka. Việc kiểm soát 2 khu định cư này sẽ tạo ra một vùng "đệm" phía tây Vyshneve và đảm bảo nguồn tiếp tế cho các đơn vị Moscow đang tiến quân.

Về phía nam, sau khi chiếm Zlahoda, RFAF đã đẩy lùi AFU khỏi Rybne, thành trì cuối cùng của Kiev bên bờ sông Yanchur. Điều này sẽ hỗ trợ cho cuộc tiến công về phía nam và tây nam, hướng tới Uspenivka và các cánh đồng phía sau.