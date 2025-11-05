Chiến sự Ukraine vẫn đang diễn ra ác liệt (Ảnh minh họa: Skynews).

Đặc nhiệm Ukraine tập kích 2 cơ sở lọc dầu chiến lược ở Nga

Ukrainska Pravda dẫn nguồn từ Cơ quan thông tấn quân sự thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine (SSO) đưa tin, đêm 4/11, các đơn vị đặc nhiệm đã tập kích 2 cơ sở lọc dầu chiến lược của Nga.

Cụ thể, nhà máy hóa dầu Sterlitamak tại Cộng hòa Bashkortostan (cách biên giới Ukraine hơn 1.300km) đã bị tập kích. Nhà máy này có tầm quan trọng chiến lược đối với ngành công nghiệp quốc phòng và ngân sách của Nga.

Chính quyền địa phương xác nhận các vụ nổ và hư hại.

Lực lượng SSO cũng cho biết thêm rằng, với sự hợp tác của Tổng cục Tình báo quốc phòng (GUR) và Cơ quan An ninh (SBU), họ đã tấn công Nizhny Novgorod, một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất ở Nga.

DeepState: Tình hình ở Pokrovsk vẫn rất nguy cấp

Dự án phân tích DeepState có liên hệ với GUR báo cáo rằng quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tập trung lực lượng ở Pokrovsk, và tình hình vẫn rất nguy cấp. Nếu thành phố thất thu, Mirnograd có nguy cơ bị cô lập hoàn toàn khỏi hậu phương.

Báo cáo có đoạn: "Đối phương tiếp tục tập trung trong thành phố, nơi họ liên tục bị giám sát và loại bỏ... Đồng thời, quá trình xâm nhập dần dần cũng đang diễn ra, nơi quân đội Nga đã kiểm soát, thiết lập vị trí và kiểm soát hậu cần để xâm nhập vào trung tâm".

DeepState xác nhận tình hình vẫn rất nguy cấp. Trong khi Pokrovsk đang bị tràn ngập, thì Mirnograd chỉ đơn giản là bị cắt đứt khỏi thế giới "bên ngoài", và việc sụp đổ sẽ thất bại đau đớn nhất đối với lực lượng Kiev. Tuy nhiên, nỗ lực dọn dẹp và xóa sổ RFAF bằng tất cả phương tiện hiện có đang diễn ra ở Pokrovsk, với UAV đóng vai trò chủ chốt. Đối phương cũng đang cố gắng kiểm soát khu vực giữa Pokrovsk và Grishino.

Các hoạt động dọn dẹp đang được tiếp tục tích cực trong khu vực này, vì đây là đầu mối hậu cần quan trọng cho Pokrovsk. Tuy nhiên, tất cả những điều này không giải quyết được vấn đề chính là ngăn đối phương đang ồ ạt tràn ngập từ ngoại ô phía nam vào trung tâm. Có thông tin cho rằng đối phương đã thiết lập vị trí ở đó và kiểm soát khu vực, DeepState viết.

Rộ tin Nga đã kiểm soát gần như hoàn toàn Pokrovsk

Kênh Military Summary đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng tiền tuyến đang nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng Kiev, đồng thời khẳng định không có bất kỳ sự bao vây nào đối với Pokrovsk hay Kupyansk, và ngược lại, quân đội Ukraine (AFU) đang hoàn tất hoạt động rà phá bom mìn tại tất cả những địa điểm này.

Tuy nhiên, cảnh quay kiểm soát khách quan lại cho thấy một câu chuyện khác. Hôm 4/11, lần đầu tiên quân đội Nga được phát hiện ở ngoại ô phía đông bắc của Pokrovsk, chỉ ra rằng có lẽ gần như toàn bộ thành phố đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 4/11. Moscow khép chặt vòng vây và đang truy quét tàn quân đối phương trong trung tâm thành phố. Lực lượng Kiev gần như đã thất thủ (Ảnh: Military Summary).

Lính xung kích Nga bắt giữ một binh sĩ Ukraine gần trạm xăng Multitop ở ngoại ô phía đông bắc Pokrovsk, kênh ZOV Military cho hay. Sự kiện này càng khẳng định chắc chắn rằng RFAF gần như kiểm soát hoàn toàn thành phố.

Trên thực tế, AFU vẫn đang kiểm soát một khu vực nhà dân nhỏ và một số tòa nhà cao tầng ở phía bắc, bên kia đường cao tốc T0504. Điều này có nghĩa là Pokrovsk hoàn toàn bị cô lập khỏi Mirnograd lân cận.

Về phần Mirnograd, binh sĩ Nga đã được phát hiện ở ngoại ô phía nam. Nhiều khả năng AFU chỉ đơn giản là từ bỏ ngay cả những vị trí thuận lợi như vậy và rút lui sâu hơn vào trung tâm, sau đó tháo chạy qua những cánh đồng trên hành lang hẹp vẫn còn tồn tại.

Lính xung kích Nga bắt sống 1 binh sĩ Ukraine gần trạm xăng Multitop ở ngoại ô đông bắc Pokrovsk. Diễn biến này cho thấy thành phố gần như đã thất thủ (Video: Telegram).

Rõ ràng, tình hình ở Pokrovsk không hề cải thiện đối với AFU. Bộ binh Nga tiếp tục tiến vào khu vực phía bắc, trong khi cuộc đột phá vào phía nam Mirnograd đã bắt đầu, với những dấu hiệu rõ ràng.

Các báo cáo sơ bộ đang xuất hiện cho thấy lực lượng Kiev đang tháo chạy khỏi Mirnograd. Trong khi đó, RFAF cố gắng khép chặt vòng vây bằng những cuộc tấn công dọc đại lộ Olimpiiska.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 4/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu vàng là nơi họ mới giành được. Lực lượng Kiev đã bị mắc kẹt trong "vạc dầu" (Ảnh: KalibratedMaps).

Trong khi đó, ở cực tây bắc thành phố, lực lượng Moscow tiến vào khu vực đông nam Grishino và xóa sổ một vòng vây nhỏ ở đó, theo kênh Geroman.

Kênh AMK Mapping xác nhận, trận chiến tại Pokrovsk đang dần đi đến hồi kết khi hầu hết thành phố nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow.

Ở phía bắc, RFAF giành được quyền kiểm soát nhiều vị trí mới tại cực bắc, hoàn toàn thiết lập căn cứ dọc theo bờ nam sông Grishino. Ngoài ra, họ còn phát triển từ khu vực Trường học số 14 và khu công nghiệp phía tây bắc đến những khu dân cư còn lại, giành được một số vị trí mới về phía ngoại ô phía bắc.

Ở phía đông bắc Pokrovsk, RFAF củng cố lực lượng ở phía nam khu nhà cao tầng và bao vây số đơn vị Kiev còn lại. Về phía đông nam, họ tiếp tục tiến vào các khu dân cư thấp tầng ở ngoại ô phía đông thành phố, giành quyền kiểm soát hầu hết những tòa nhà còn lại tại đó.

Tin tức quan trọng nhất đến từ "nút cổ chai" của vòng vây với Mirnograd. Sau khi xâm nhập khu vực nhà cao tầng và chiếm giữ làm vị trí nhằm hoàn toàn cắt đứt Mirnograd, binh sĩ Nga đã tiến xa hơn về phía đông bắc Pokrovsk, vượt qua nghĩa trang, và đến đường cao tốc. Từ đó, họ đột kích và kiểm soát được nhà máy nước giải khát rồi xâm nhập vào khu vực tây bắc Rivne.

Ở phía bắc của "nút cổ chai", RFAF tiến từ vị trí gần trang trại lợn và đến ngã tư nhà cao tầng, giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực này và những vị trí xung quanh. Sau đó, họ tiếp tục phát triển về phía tây dọc theo con đường, nơi họ đã đến khu phức hợp trang trại lợn tiếp theo.

Hiện tại, có một hành lang dài khoảng 1,3km gồm cánh đồng trống và một khu dân cư nhỏ, tách biệt bao gồm 2 con phố ngắn nối liền Mirnograd với hậu phương. Khu vực này hoàn toàn nằm trong "vùng xám", và việc di chuyển ra - vào "vạc dầu" gần như không thể thực hiện được. Phần lớn đội hình Kiev vẫn còn trong túi sẽ bị loại bỏ hoặc bị bắt sống.

Ngoài ra, ở phía bắc Pokrovsk, RFAF phản công ở phía bắc Rodinske. Họ nhanh chóng chiếm lại khu dân cư thấp tầng phía bắc và tập kích vào binh sĩ Ukraine đang cố thủ trong các tòa nhà 3 tầng.

Giao tranh cực kỳ ác liệt đang diễn ra tại đây, với cả hai bên đều sử dụng hỏa lực mạnh. Một số binh sĩ Ukraine đã bị bao vây, trong khi những người khác vẫn đang ẩn náu trong "vùng xám". Trong ngày qua, có thêm 4,57km2 nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 4/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới giành được và đang khép chặt vòng vây trên những mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Theo thống kê mới nhất của kênh ZOV Military, tại "vạc dầu" Pokrovsk - Mirnograd, hiện có hơn 10.000 binh sĩ Ukraine bị bao vây, tăng đáng kể so với con số 5.500 tay súng bị mắc kẹt mà Bộ Quốc phòng Nga công bố hồi tuần trước.

Ước tính sơ bộ cho thấy lực lượng Kiev trong vòng vây bao gồm 10 lữ đoàn và Lực lượng Phòng thủ Lãnh thổ, Lực lượng Đặc nhiệm, lính đánh thuê nước ngoài. Tổng số binh sĩ của nhóm này vượt quá 10.000 người.

Tình hình tại Pokrovsk đang diễn biến theo một kịch bản điển hình: thiếu sự phối hợp chỉ huy, hoảng loạn và nỗ lực phá vỡ vòng vây với cái giá phải trả đối với lực lượng Kiev là tổn thất nặng nề.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 4/11. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang khép chặt vòng vây trên các mũi tên đỏ (Ảnh: ZOV Military).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 49 trận đánh ở Pokrovsk trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 4/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Đã có 144 cuộc giao tranh, trong đó có 49 trận diễn ra ở Pokrovsk. Moscow phóng 6 tên lửa, tiến hành 35 cuộc không kích, thả 57 quả bom có điều khiển. Ngoài ra, họ cũng triển khai 3.029 UAV cảm tử và thực hiện 3.668 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU cơ bản bẻ gãy các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper.

Tình hình tại Serversk đang thay đổi nhanh chóng

Ở phía bắc tỉnh Donetsk, lực lượng Moscow được cho là đã bắt đầu tấn công Seversk. Theo nguồn tin từ Nga, những chiến thắng đầu tiên đã được ghi nhận ở phía nam thành phố, kênh Military Summary cho hay.

Kênh RVvoenkor xác nhận giao tranh nổ ra dữ dội ở cửa ngõ phía nam Seversk, nếu AFU mất vị trí này, thành phố sẽ bị đối phương tràn ngập.

Theo đó, quân đội Nga đã tiến đến rìa phía tây thành phố và đang giao tranh gần bờ kè đường sắt gần cửa sông Bakhmutka.

Khu vực này đang được theo dõi chặt chẽ. Cho đến khi có xác nhận về việc củng cố lực lượng, vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận sâu rộng về việc Nga đập tan cánh cửa thép để tiến vào trung tâm thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman và Seversk ngày 4/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ, kiểm soát một số vị trí quan trọng. Lực lượng Kiev đang kháng cự theo mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Ukraine phản công quyết liệt ở Kupyansk

Truyền thông ủng hộ Kiev, dẫn nguồn từ quân đội Ukraine, tuyên bố Kupyansk chưa thất thủ. Việc "thao túng" thông tin dựa trên ranh giới hành chính của khu vực Kupyansk, bao gồm thành phố chính, các khu vực Kupyansk-Uzlovoy, Kovsharovka và một số làng mạc phía nam, cho đến tận các khu định cư Senok và Pristin.

Vùng Kupyansk rộng lớn bao gồm thành phố và nhiều khu định cư, làng mạc xung quanh, trải dài xuống phía nam (Ảnh: ZOV Military).

Trong khi đó, kênh RVvoenkor xác nhận lực lượng Kiev đã phát động một "cuộc phản công" gần Kupyansk.

Theo lệnh của Tổng thống Zelensky, quân đội Ukraine đang thực hiện một loạt nỗ lực đột phá đến Kupyansk và sông Oskol để giải vây cho các đơn vị bạn.

Bộ binh và thiết bị của AFU ồ ạt xông lên theo từng đợt từ phía nam và phía tây kể từ đêm 3/11. Sư đoàn 68 và các đơn vị khác của Cụm tác chiến phương Tây RFAF đang đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương.

Đồng thời, Tập đoàn quân số 6 RFAF tiếp tục thắt chặt vòng vây đối với nhóm lực lượng Kiev, Bộ Quốc phòng xác nhận trong báo cáo tác chiến ngày 4/11.

Lực lượng Moscow đã bẻ gãy một cuộc phản công khác của Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 1 AFU gần Petrovka thuộc tỉnh Kharkov, nhằm đột phá đến sông Oskol và đảm bảo một lối thoát cho các đơn vị bạn bị bao vây.

Vòng vây từ phía đông bắc tiếp tục được thắt chặt gần làng Petrovpavlivka. Trong 24 giờ qua, gần thành phố Kupyansk, quân đội Nga đã phá hủy tới 40 xe bọc thép, 16 vũ khí và thiết bị quân sự của đối phương.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 4/11. Moscow giữ phần màu nâu, tiếp tục tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và khu vực khoanh bởi đường màu đỏ là nơi họ mới giành được. Lực lượng Kiev phản công quyết liệt theo các mũi tên xanh (Ảnh: RVvoenkor).

Binh sĩ Nga xâm nhập trung tâm Konstantinovka theo nhóm nhỏ

Kênh ZOV Military cho biết, lực lượng Moscow đang đột phá Konstantinovka bằng các nhóm nhỏ thay vì tấn công trực diện. "Vùng xám" gần đây dịch chuyển về phía ngoại ô thành phố, điều này đồng nghĩa với việc binh sĩ Nga có thể đã tiến vào trung tâm thành phố.

Các cuộc tấn công tích cực nhất là từ phía đông (Alexandro-Shultino) và phía nam.

Theo thông tin từ thực địa, làng Pleshcheyevka gần như đã bị xóa sổ hoàn toàn, và RFAF đang có những bước tiến về phía Ivanopol, rìa ngoài phía nam của thành phố.

Lực lượng Kiev đã vô hiệu hóa được hầu hết các cuộc đột phá bên trong thành phố, nhưng một số nhóm lính Nga riêng lẻ vẫn có thể xâm nhập. Dự kiến ​​sau Pokrovsk, các trận chiến tại Konstantinovka sẽ trở nên khốc liệt hơn, theo các kênh truyền thông Ukraine.