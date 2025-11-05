Nga dồn dập khai hỏa vũ khí "đáng sợ nhất", Ukraine chật vật đối phó

Ukraine vẫn chưa tìm ra cách hiệu quả để đối phó với bom lượn của Nga (Ảnh: EP).

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, trong tháng 10, Nga đã thả số lượng bom dẫn đường trên không (KAB) cao chưa từng có xuống Ukraine trong năm nay. Trong suốt tháng, các máy bay Nga đã thả hơn 5.328 quả KAB, con số hàng tháng cao nhất kể từ đầu năm 2025. Bộ này cho biết trong vòng mười tháng qua, Nga đã thả khoảng 40.000 quả bom trên không, tương đương với tổng số bom được ghi nhận trong cả năm trước đó.

Bom dẫn đường là loại vũ khí mà nhiều quân nhân Ukraine trước đó thừa nhận là "đáng sợ nhất" từ phía Nga. Khả năng phá hủy trên diện rộng, mức độ chính xác tương đối và có thể được thả từ tầm xa hệ thống phòng không khiến những quả bom này rất khó để đánh chặn.

Nga thường tiến hành các đợt không kích bằng tên lửa, UAV vào các thành phố ở xa của Ukraine. Trong khi đó, do tầm bắn ngắn hơn, Nga sử dụng bom trên không chủ yếu để tập kích lực lượng Ukraine ngay sau tiền tuyến và gần các khu vực giao tranh.

Bom dẫn đường trên không, hay còn gọi là KAB, được trang bị các bề mặt khí động học và hệ thống dẫn đường để cải thiện độ chính xác khi tấn công các mục tiêu định sẵn. Việc Nga mở rộng sử dụng loại vũ khí này, kết hợp với các mô-đun UMPK mới, đã làm tăng đáng kể tầm bắn cũng như tần suất của các cuộc không kích bằng bom trên khắp Ukraine.

Giới chức Ukraine cho biết quy mô của các cuộc không kích bằng bom như vậy vẫn đang tiếp tục gia tăng.

Vào cuối tháng 10, lực lượng Nga đã không kích tỉnh Odesa bằng bom dẫn đường tầm xa lần đầu tiên. Cuộc tập kích gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự. Truyền thông Ukraine lưu ý rằng các loại bom này có tầm hoạt động xa hơn và có thể vươn sâu hơn vào khu vực, mở rộng phạm vi đe dọa dọc theo mặt trận phía nam.

Trước đó, trang Militarnyi đưa tin rằng các máy bay Su-34 của Nga đã được trang bị các mô-đun lượn và hiệu chỉnh đa năng (UMPK) cho loại bom FAB-500T. Các thiết bị này biến bom thường thành bom dẫn đường có khả năng lượn, có thể bay xa hơn 100km. Việc cải tiến này cho phép tiêm kích Su-34 tiến hành các cuộc tấn công từ bên ngoài phạm vi tác chiến của hệ thống phòng không Ukraine.

Tướng Mykola Malomuzh, cựu chỉ huy Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, đã cảnh báo về sự nguy hiểm của vũ khí này.

Nga đã tăng tầm tiến công của bom lượn thông minh lên một mức rất cao, khiến Ukraine báo động. Giờ đây, bất kỳ thành phố nào nằm trong phạm vi hàng trăm km từ khu vực phóng đều có thể bị đe dọa.

Theo tướng Malomuzh, một trong những biện pháp đối phó hiệu quả nhất với Ukraine là phá hủy các phương tiện phóng của Nga. Để làm được điều đó, Ukraine cần các vũ khí tầm xa, như UAV và tên lửa. Tuy nhiên, ông nói còn có một hướng tiếp cận khác.

Vị chuyên gia giải thích rằng tuyến phòng thủ chủ chốt chống lại các loại KAB mới này sẽ cần tới hệ thống tác chiến điện tử thế hệ 3-6 hiện đại của Mỹ và Đức.

Các hệ thống của Mỹ và Đức này tạo ra một “bầu trời điện tử”, có khả năng làm rối loạn hệ thống dẫn đường của UAV và tên lửa đối phương. Chúng có thể xâm nhập hệ thống điều khiển của mục tiêu và chuyển hướng chúng sang các mục tiêu khác, bao gồm cả các tài sản quân sự của đối phương.