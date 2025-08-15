Tổng thống Putin bắt đầu hành trình 7.000km đến Alaska

Tổng thống Nga Vladimir Putin trên chuyên cơ (Ảnh minh họa: RIA Novosti).

Hãng thông tấn TASS đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên đường đến Alaska (Mỹ) vào sáng nay 15/8 để hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Mặc dù Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov nói rằng Nga và Mỹ là hai nước láng giềng gần gũi và phái đoàn Nga chỉ cần bay qua eo biển Bering để đến Alaska, nhưng trên thực tế quãng đường khá dài.

Chuyến bay của chuyên cơ chở Tổng thống Nga sẽ vượt khoảng 7.000km, băng qua 11 múi giờ. Trên hành trình này, Tổng thống Putin đã dừng chân ở thăm một nhà máy, đặt hoa tại đài tưởng niệm các phi công anh hùng, và tổ chức cuộc gặp với người đứng đầu khu vực Sergey Nosov.

Hội nghị thượng đỉnh Alaska đánh dấu cuộc gặp đầu tiên giữa 2 nguyên thủ Nga và Mỹ kể từ năm 2021 và cũng là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Trump và ông Putin kể từ khi nhà lãnh đạo Mỹ trở lại Nhà Trắng hồi đầu năm nay.

Hội nghị thượng đỉnh được chuẩn bị trong thời gian ngắn chưa từng có, chưa đầy một tuần trôi qua kể từ khi ngày giờ và địa điểm được công bố. Trong khoảng thời gian đó, 2 bên đã phải giải quyết thủ tục cấp thị thực, lựa chọn địa điểm hội đàm, xử lý mọi vấn đề tổ chức và hậu cần, cũng như đảm bảo an ninh.

Theo kế hoạch, 2 nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau vào buổi sáng lúc 11h ngày 15/8 theo giờ địa phương (2h ngày 16/8 giờ Việt Nam). Họ sẽ bắt đầu trao đổi trực tiếp chỉ với sự hiện diện của phiên dịch. Sau đó, cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong bữa ăn kết hợp làm việc, lúc này các phái đoàn sẽ tham gia. Số lượng thành viên được bổ sung rất hạn chế, mỗi bên chỉ thêm 5 người, vì sẽ bàn về “những chủ đề rất quan trọng và nhạy cảm”.

Ngoài ông Putin, phía Nga còn có Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, Trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov và Đặc phái viên của Tổng thống về hợp tác đầu tư và kinh tế với nước ngoài Kirill Dmitriev. Một nhóm chuyên gia cũng sẽ luôn túc trực. Các thành viên phái đoàn, trong đó có Ngoại trưởng Lavrov, hiện đã có mặt ở Alaska.

Hội nghị thượng đỉnh này không bị ràng buộc thời gian. Theo ông Ushakov, thời điểm kết thúc phụ thuộc vào tiến triển của cuộc thảo luận. Sau các cuộc hội đàm, ông Trump và ông Putin sẽ tổ chức họp báo chung để thông báo kết quả.

Tất cả các phòng khách sạn ở Anchorage đã được đặt kín. Nước chủ nhà thậm chí còn bố trí một “khu tự do” dành cho phóng viên Kremlin tại một sân vận động.

“Cuộc đàm phán sẽ mang tính chất công việc. Và tất nhiên, tất cả chúng ta đều có thái độ nghiêm túc, trước hết và trên hết”, ông Ushakov trả lời khi được hỏi về tâm trạng của phái đoàn Nga. Ông nhấn mạnh chủ đề trung tâm của thượng đỉnh sẽ là giải quyết khủng hoảng Ukraine.

Ông cho biết thêm: “Tất nhiên, những nhiệm vụ rộng lớn hơn nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cấp bách nhất, sẽ được đề cập”.

Đặc biệt, 2 bên sẽ bàn về việc phát triển hơn nữa hợp tác song phương, bao gồm quan hệ thương mại và kinh tế, lĩnh vực hiện vẫn chưa được khai thác hết tiềm năng.