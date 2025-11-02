Chiến sự Ukraine đang bước vào giai đoạn quyết định (Ảnh minh họa: BBC).

Tổng Tư lệnh lực lượng Ukraine nói về tình hình Pokrovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Alexander Syrsky, sau chuyến thăm chiến trường, tuyên bố rằng, Pokrovsk và Mirnograd ở khu vực Donetsk không bị bao vây hay phong tỏa. Một chiến dịch toàn diện nhằm xóa sổ và đẩy lùi quân đội Nga đang diễn ra ở Pokrovsk, với sự tham gia của Lực lượng Đặc nhiệm, Cơ quan An ninh Ukraine và Tổng cục Tình báo quốc phòng.

Trên Facebook, ông phát biểu: "Tại khu vực tập trung Pokrovsk - Mirnograd, binh lính của chúng ta đang phải kiềm chế sức ép của một lực lượng đối phương hùng hậu lên tới hàng nghìn tay súng, những người đang tiếp tục tìm cách xâm nhập và cắt đứt huyết mạch tiếp tế của chúng ta. Tuy nhiên, khu đô thị không bị bao vây hay phong tỏa, chúng tôi đang làm mọi cách có thể để đảm bảo duy trì hậu cần".

"Một chiến dịch toàn diện nhằm loại bỏ và đẩy lùi đối phương khỏi Pokrovsk đang được tiến hành", ông nhấn mạnh.

Tướng Syrsky quả quyết, lực lượng Moscow ở Pokrovsk đang phải trả giá đắt nhất cho nỗ lực thực hiện mệnh lệnh từ Điện Kremlin nhằm kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass của Ukraine.

"Chúng tôi tiếp tục giành lại và dọn sạch lãnh thổ khỏi cuộc tấn công Dobropolye. Chúng tôi đang giữ vững Pokrovsk. Chúng tôi đang giữ vững Mirnograd", Tổng tư lệnh Syrsky lưu ý.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Có 50 trận chiến ở Pokrovsk trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 1/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, có 131 cuộc giao tranh, đặc biệt, trên hướng Pokrovsk, quân đội Nga thực hiện 49 cuộc tấn công".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản bẻ gãy hàng loạt nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Aleksandrovsk, Hulyaipole, Orekhov và Dnieper. Trên hướng Pokrovsk, Nga thực hiện 49 cuộc tấn công nhưng bất thành, tổn thất tới 84 người, trong đó có 33 người thiệt mạng.

Nga sắp gây bất ngờ lớn ở Kherson?

Kênh Military Summary đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky triệu tập họp với nhóm cố vấn thân cận và đưa ra một số tuyên bố quan trọng về tình hình ở Pokrovsk và Kupyansk.

Theo ông, tình hình hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát và quân đội Nga (RFAF) đang thất thế trên mọi mặt trận. Tuy nhiên, tình hình thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Lực lượng Moscow tiếp tục tấn công Pokrovsk và Kupyansk, đang tiến về hướng Zaporizhia, và dường như đang chuẩn bị một đòn bất ngờ lớn ở Kherson.

Sau những cuộc tấn công bất ngờ theo hướng Kherson, quân đội Nga giành thêm lãnh thổ tại khu vực này, đồng thời họ cũng cố gắng đưa lực lượng lớn hơn vào Tiểu khu số 5.

Lực lượng Moscow tiếp tục cuộc đột phá về phía Pokrovske và Huliaipole trên khu vực ngã ba biên giới hành chính giữa 2 tỉnh Zaporizhia và Dnipropettrovsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia và Dnipropetrovsk ngày 1/11. Moscow tiếp tục tấn công, chiếm lĩnh một số vị trí quan trọng. Lực lượng Kiev đang ra sức chống đỡ (Ảnh: Military Summary).

Kênh Suriyakmaps xác nhận, trên trục Pokrovske và Huliaipole, quân đội Nga tiếp tục mở rộng quyền kiểm soát bờ tây sông Yanchur với việc chiếm một loạt vị trí ở phía nam cũng như phía bắc Yehorivka và phía tây Zlahoda. Hơn nữa, họ tiếp tục tiến về phía tây và tây bắc Poltavka theo hướng Novouspenivske.

Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn xung quanh Pokrovsk. Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) tung lực lượng đặc nhiệm vào trung tâm bằng trực thăng vì huyết mạch duy nhất gần như không thể đi qua. Tuy nhiên, dường như nhóm binh sĩ tinh nhuệ này không hoàn thành nhiệm vụ và bị xóa sổ hoàn toàn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia và Dnipropetrovsk ngày 1/10. Moscow có bước tiến mới và tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Suriyakmaps).

Nga tung đòn quyết định ở Pokrovsk

Kênh Masno của Ukraine cho biết: "Trên hướng Pokrovsk - Mirnograd, đối phương đang chuẩn bị tiến về đầu cầu Vysotky. Vùng xám mở rộng về phía đó, không quân Nga ném bom FAB-3000 hạng nặng. Đây là sự chuẩn bị trực tiếp cho một cuộc tiến công quyết định. Lực lượng Moscow làm mềm chiến trường, gây nhiễu hệ thống quan sát và tập trung bộ binh".

"Ở phía nam, vấn đề vừa đơn giản vừa nguy hiểm - quân đội Ukraine sẽ phải tập hợp lại, rút lui về phía tây cũng không phải là một lựa chọn khả thi do mối đe dọa từ UAV Nga. Vì vậy, việc di chuyển về phía bắc và tập trung gần những điểm cao hơn là hợp lý", kênh này cho biết thêm.

"Ngoài ra, việc giữ vững Lysivka và Sukhy Yar không có lợi bởi đối phương sẽ sớm đột kích từ phía sau. Tốt hơn hết là Bộ chỉ huy Kiev rút binh sĩ khỏi đó", kênh Masno nhận định.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Mirnograd ngày 1/10. Moscow mở rộng vùng kiểm soát, trong đó, mũi thọc sâu từ phía đông rất nguy hiểm (Ảnh: Masno).

Theo kênh Suriyakmaps, tình hình khu vực Shakhovskoy trên mũi nhọn Dobropolye tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong 3 ngày qua, quân đội Ukraine tiếp tục tiến về phía nam Kucheriv Yar và phía tây Nove Shakhove, đặt đối phương ở phía đông Shakhove vào tình thế khó khăn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày1/11. Kiev phản công dữ dội, giành lại một số vị trí. Moscow phản kích quyết liệt (Ảnh: Suriyakmaps).

Trong khi đó, mặc dù đã chiếm Rodynske, quân đội Nga vẫn phải tiếp tục truy quét tàn binh Ukraine không thể rút khỏi thị trấn.

Tình hình mặt trận Mirnograd và Pokrovsk: Quân đội Nga tiếp tục tấn công về phía bắc và phía đông Mirnograd, giành quyền kiểm soát một số vị trí mới ở quận 8 và Novator.

Quân đội Ukraine tiếp tục rút khỏi Mirnograd do nguy cơ bị bao vây hoàn toàn. Hai mũi nhọn của Nga thu hẹp khoảng cách xuống còn chưa đầy 3km sau những bước tiến tiếp theo ở Pokrovsk.

Tại đây, lực lượng Moscow kiểm soát hoàn toàn một nửa quận Dinas và tiến vào quận Karakovsky sau khi chiếm phần lớn nhà máy gạch. Từ phía đông, họ cũng chiếm một nửa vùng ngoại ô làng Rih.

Trong khi đó, ở phía tây bắc, khu công nghiệp nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Moscow, cũng như phần lớn quận 8. Tính đến chiều tối 1/11, họ chiếm khoảng 70% Pokrovsk.

Đồng thời, quân đội Nga bắt đầu tiến về Hryshyne, phá sập một số hệ thống chiến hào. Bước tiến này cũng là nhờ vào thành công trong cuộc giao tranh dọc theo tuyến đường sắt, sau khi quân đội Ukraine bỏ lại. Về phía tây, RFAF chiếm trục thông gió cuối cùng ở phía bắc Kotlyne.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 1/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên màu cam. Lực lượng Kiev đang tháo chạy theo các mũi tên xanh (Ảnh: Suriyakmaps).

Tại Rodynske, tình hình trở nên rõ ràng hơn. Giống như trong cuộc phản công Sukhetske và Zatyshok, lực lượng Kiev xâm nhập thành công vào thị trấn để hỗ trợ nhóm AFU đang mắc kẹt trong vòng vây, không thể rút lui.

Phía nam Mirnograd, quân đội Ukraine bắt đầu rút khỏi khu vực phía bắc Lysivka dù địa bàn này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của họ. Cũng có báo cáo về việc AFU rút lui ở Sukhyi Yar lân cận, nơi quân đội Nga bắt đầu đột kích từ phía đông.

Tại Pokrovsk, quân đội Nga tiếp tục giành khu vực mới: tại quận 8, tiền tuyến đã tiệm cận đường Ivana Mazepy, trong khi ở Dinas, nhà máy gạch và bệnh viện vận tải đã bị RFAF chiếm giữ hoàn toàn, giao tranh chuyển sang khu cao tầng.

Phóng viên chiến trường Andrey Rudenko cho biết, những ngày tháng Krasnoarmeysk (Pokrovsk) nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine đang đếm ngược. Pháo đài này gần như đã nằm trong tay lực lượng Moscow, ngày toàn thắng đã rất gần.

Dĩ nhiên, việc mất Pokrovsk là một thảm họa và một đòn giáng mạnh vào Kiev, cá nhân Tổng thống Zelensky, và toàn bộ phương Tây với "sự hỗ trợ đáng kinh ngạc".

Chính vào lúc này, đặc nhiệm Ukraine đang đổ bộ từ trực thăng Mỹ nhưng thất bại ngay từ đầu.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 31/10. Lực lượng Kiev đổ bộ nhóm đặc nhiệm GUR nhưng bị UAV đối phương chặn đánh quyết liệt, dường như không còn ai sống sót (Ảnh: AMK Mapping).

Pokrovsk hay Kupyansk sẽ sụp đổ trước?

Kênh ZOV Military cho hay, quân đội Nga phát triển nhanh chóng ở bờ đông thành phố Kupyansk. Có vẻ như các đơn vị RFAF đang chạy đua cùng nhau xem ai giành quyền kiểm soát Pokrovsk và Kupyansk trước.

Xét theo tình hình thực tế, lợi thế đang nghiêng về cánh quân tại Pokrovsk khi Cụm tác chiến Trung tâm RFAF đã đánh bật lực lượng Kiev ra khỏi nhiều quận, đi kiểm tra từng nhà và sơ tán dân thường khỏi những khu vực nguy hiểm.

Kênh RVvoenkor xác nhận, lực lượng Moscow đang tiếp tục làm sạch Pokrovsk, truy quét tàn quân của đối phương. Tập đoàn quân 41 và Sư đoàn 27 RFAF tiếp tục mở rộng khu vực kiểm soát trong trung tâm, họ bắt đầu kiểm tra và xác minh giấy tờ của cư dân địa phương sau đó đưa họ tới nơi an toàn.