Nga đang tấn công mạnh trên hầu khắp các mặt trận và giành được những bước tiến mới trước lực lượng Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine đang đàm phán tích cực để mua tên lửa Tomahawk

Bloomberg đưa tin, Đại sứ Ukraine tại Mỹ, Olha Stefanishyna, tuyên bố rằng Kiev đang có các cuộc đàm phán "tích cực" với Washington về việc mua tên lửa Tomahawk và những loại vũ khí tầm xa khác.

Tuyên bố của bà Stefanishyna được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rõ rằng ông không cân nhắc việc gửi tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Nữ đại sứ nói: "Các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra, nhưng chúng tôi có nhiều phái đoàn đang nỗ lực tăng cường nguồn lực tài chính... Không chỉ là Tomahawk, mà còn nhiều loại tên lửa tầm xa và tầm ngắn khác, và tôi chỉ có thể nói rằng điều đó khá tích cực".

Trước đó, CNN đưa tin rằng Lầu Năm Góc đã bật đèn xanh về việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, mặc dù quyết định cuối cùng sẽ do Tổng thống Donald Trump đưa ra.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cũng tuyên bố rằng việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine vẫn đang được ông Trump "xem xét". Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết trong cuộc họp, ông Trump không nói "không" với khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk tầm xa, nhưng ông cũng không nói "có".

Ukraine tuyên bố Pavlovka chưa bị chiếm, giao tranh vẫn tiếp diễn

Đại diện Lực lượng Phòng vệ Miền Nam Ukraine, ông Vladislav Voloshin, nói với Ukrainska Pravda rằng, quân đội Nga đang tìm cách xâm nhập vào các khu định cư ở vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở Pavlovka, và một vùng xám đang được duy trì ở khu vực Plavni.

Ông nói: "Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn gần Pavlovka, nơi một trong những lữ đoàn anh hùng của chúng tôi đang giữ vững phòng tuyến. Giao tranh cũng đang diễn ra gần Plavni, nơi vùng xám đang được duy trì. Gần Primorskoye, đối phương đang tìm cách xâm nhập vào sườn của chúng tôi qua hồ chứa nước Kakhovka cũ, nơi có thảm thực vật tươi tốt và những đám lau sậy cao vài mét, nhưng lực lượng phòng vệ của chúng tôi đang chặn đứng họ".

Ông Voloshina, trong một bình luận khác, đã bác bỏ báo cáo của Dự án phân tích DeepState về việc Nga đã chiếm Pavlovka ở vùng Zaporizhia. "Pavlovka không bị chiếm", ông khẳng định.

Theo báo cáo, quân đội Nga cũng đã phá hủy một số vị trí bằng hỏa lực gần làng Uspenovka, buộc lực lượng phòng thủ Ukraine phải rút lui sâu hơn, nhưng giao tranh giành ngôi làng vẫn tiếp diễn.

Trước đó, DeepState báo cáo rằng lực lượng Moscow đã chiếm Pavlovka ở vùng Zaporizhia và cũng tiến gần đến 6 khu định cư.

Nga tiến nhanh ở Zaporizhia, Ukraine khẩn cấp ứng phó

Kênh Military Summary đưa tin, các kênh truyền thông Ukraine báo cáo về việc quân đội Nga (RFAF) tiếp tục giành được lãnh thổ tại Uspenovka, tỉnh Zaporizhia. Cùng lúc đó, theo các nguồn tin Nga, lực lượng Moscow được cho là đã chiếm được ngôi làng Solodke lân cận.

Tại Pokrovsk, giao tranh vẫn tiếp diễn ở phía bắc thành phố, trong khi Mirnograd dường như đã ổn định. Tuy nhiên, những đợt rút lui đầu tiên của quân đội Ukraine (AFU) khỏi Mirnograd được cho là đã diễn ra theo từng nhóm nhỏ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 6/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ, chiếm lĩnh một số vị trí quan trọng. Lực lượng Kiev đang phản kích theo mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Từ Kupyansk, chỉ huy Cụm tác chiến Zapad RFAF nhận định thành phố sẽ thất thủ vào tuần tới, trong khi Ukraine nói rằng thành phố sẽ sớm được tái chiếm.

Kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đưa tin, quân đội Nga đang vượt qua các công sự chính của đối phương và tiến sâu vào tỉnh Zaporizhia. Bộ chỉ huy AFU đã tỉnh ngộ và nhận thấy sự phát triển nhanh chóng của RFAF tại ngã ba biên giới hành chính giữa 2 tỉnh Zaporizhia và Dnipropetrovsk.

"Trong khi chúng ta (AFU) đang tập trung vào Pokrovsk, Nga nhanh chóng đột phá qua tỉnh Dnipropetrovsk, tiến dọc theo sườn phải, thọc sâu vào tỉnh Zaporizhia, bỏ qua toàn bộ tuyến phòng thủ ở phía nam", quân nhân Ukraine có biệt danh Bunyatov viết.

Nữ nghị sĩ Ukraine, bà Maryana Bezuglaya cũng nhất trí quan điểm này, đồng thời cho biết thêm rằng tại tỉnh Dnipropetrovsk, "chưa có gì được chuẩn bị cả".

"Người đứng đầu cơ quan quân quản, Lysak, do những vấn đề trong chỉ huy quân sự..., đã nhanh chóng bị điều chuyển đến Odessa. Để che giấu điều đó ư?" bà viết.

Trong khi đó, theo kênh RVvoenkor, diễn biến lớn đã xảy ra tại Dnipropetrovsk khi lực lượng Moscow giành quyền kiểm soát Solodke.

Các kênh truyền thông Ukraine xác nhận RFAF tiến được 3,5km và chiếm được khu định cư Solodke. Ngoài ra, AFU tháo chạy khỏi thành trì Uspenovka. Như vậy, con đường để quân đội Nga tiến đến thành phố Huliaipole đã rộng mở.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 6/11. Moscow giữ phần màu nâu, tiếp tục tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và khu vực khoanh bởi đường màu đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Kênh Petrenko của Ukraine cung cấp một số chi tiết mới: "Hướng Zaporizhia. Quân đội Nga đã cố thủ ở nam Prymorsk, trong khu vực các biệt thự ở ngoại ô đông nam khu định cư cũng như tại khu vực giao lộ vòng tròn ở ngoại ô phía tây Stepnohirsk trên tổng diện tích 2,6km2".

"Tại khu vực Huliaipole. Giao tranh vẫn tiếp diễn tại đầu cầu Uspenivka trên bờ tây sông Yanchur. Đối phương (Nga) đã chiếm lĩnh vị trí ở khu vực trung tâm Uspenovka trên diện tích 3,6km2 và đang tấn công vào ngoại ô phía bắc. Quân đội Nga cũng tiếp tục tấn công mạnh mẽ tại ngã ba của khu vực Zaporizhia và Dnipropetrovsk", báo cáo của Petrenko chỉ rõ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 6/11. Moscow giữ phần màu nâu, khu vực màu đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Nga mở rộng kiểm soát trong nội đô Konstantinovka

Các kênh Geroman và ZOV Military cho hay, cuộc đột kích của quân đội Nga vào Konstantinovka vẫn tiếp diễn khi họ mở rộng phạm vi kiểm soát các tòa nhà dân cư ở quận Staraya Derevnya, tiến 500m về phía trung tâm thành phố.

Vị trí tiền phương của RFAF trong khu vực tư nhân đang bị AFU tập kích.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 6/11. Moscow phát huy thế chủ động, tiếp tục tiến vào trung tâm thành phố một cách chậm rãi (Ảnh: ZOV Military).

Nga bắt đầu tung đòn quyết định tại Volchansk

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã bắt đầu chiến dịch đánh sập hoàn toàn các tuyến phòng thủ của đối phương tại Volchansk ở vùng Kharkov và lực lượng Ukraine đang rút khỏi thành phố này.

RFAF cũng đang tích cực ngăn chặn các đơn vị AFU rút khỏi bờ đông sông Oskol gần Kupyansk.

Cụ thể, Cụm tác chiến phương Bắc RFAF đang phát triển chậm nhưng chắc chắn, đẩy lùi đối phương khỏi phần còn lại của Volchansk ở phía nam. Tất cả các khu dân cư ở phía nam thành phố, đặc biệt là Rubezhansky và Proletarsky, đã bị đối phương bỏ hoang.

AFU chỉ phòng thủ khu vực tư nhân, chủ yếu dựa vào những tòa nhà kiên cố tại các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và công trình tiện ích khác. Khu vực tư nhân và các tòa nhà chung cư ở Volchansk đã bị phá hủy phần lớn do giao tranh chiến hào kéo dài.

Do đó, một số khu vực của thành phố chỉ còn là đống tro tàn và đổ nát, khiến binh sĩ Ukraine vô cùng khó khăn trong việc tự vệ, và họ đang muốn rút lui về phía làng Vovchanskie Khutor và các khu vực rừng rậm gần đó. Điều này có nghĩa là trong tương lai gần, Bộ Quốc phòng Nga sẽ báo cáo việc kiểm soát hoàn toàn Volchansk. AFU không có đủ phương tiện cũng như phương tiện để bảo vệ nó.

Kế hoạch tiếp theo của Bộ chỉ huy Kiev có thể bao gồm việc rút lui có hệ thống khỏi toàn bộ bờ bắc sông Vovchya, phía đông Volchansk. Nếu không có thành phố, vốn đóng vai trò là "thỏi nam châm" chính thu hút lực lượng Moscow trong khu vực, việc tiếp tục hiện diện ở các khu định cư biên giới sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Ngoài việc tránh những rủi ro không cần thiết, AFU đương nhiên đang rút ngắn tuyến đầu, thu hẹp vòng cung phòng thủ của mình. Rất có thể tuyến phòng thủ mới của họ ở khu vực phía đông Kharkov sẽ chạy dọc theo sông Polnaya, vốn đã trở nên đầy hơn do đập của hồ chứa Belgorod bị Ukraine phá vỡ.

Hơn nữa, tuyến phòng thủ này có thể mở rộng qua các làng Bely Kolodez, Prikolotnoye và Velykyi Burluk. Xét đến cả điều kiện thời tiết và thực tế là mọi sự chú ý đều tập trung vào một số khu vực khác, AFU có cơ hội trì hoãn việc rút lui về phía tây, vượt qua Seversky Donets.

Bằng cách rút ngắn tuyến đầu, quân đội Ukraine sẽ cố gắng đảm bảo rằng các quận Volchansk và Velikoburluksky không bị đưa vào danh sách thất thủ trong giai đoạn thu đông năm 2025.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Volchansk ngày 6/11. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Rộ tin 700 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng ở Pokrovsk

Kênh Lord Bebo cho biết, có khoảng 700 binh sĩ Ukraine, tương đương quân số của 2 tiểu đoàn, đã đầu hàng gần Pokrovsk trong 1 tháng qua. Đây là con số kỷ lục kể từ đầu năm 2025, theo một số phương tiện truyền thông. Phía Nga liên tục công bố video bắt giữ hàng loạt tù binh Ukraine tại mặt trận này.

Ngày càng ít đơn vị AFU cố gắng kháng cự ở Pokrovsk do hậu cần bị cắt đứt. Các đoàn xe chở nhiên liệu và đạn dược đã bị UAV Nga phá hủy ngay cả trước khi đến thành phố, và tuyến đường cao tốc Rodinske - Pokrovsk được gọi là "con đường tử thần thứ hai".

Trong các trận chiến giành Pokrovsk, theo nhiều ước tính khác nhau, hơn 6.500 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và hơn 5.000 tay súng AFU vẫn bị bao vây.

Trên thực địa, quân đội Nga đã tiến vào khu định cư Rovnoye, nằm giữa Pokrovsk và Mirnograd, điều này có nghĩa là "vạc dầu" bao quanh nhóm đối phương ở 2 thành phố song sinh này chính thức khép lại, kênh Anna News nhận định.

Vài ngày trước, sau khi đẩy lùi các cuộc phản công của đối phương, quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật tấn công, di chuyển quanh các vị trí kiên cố của AFU trên cánh đồng giữa Rodinske và Pokrovsk. Nhờ đó, họ khép chặt vòng vây dọc theo đường cao tốc phía tây Rovnoye và Svetloye.

Các đơn vị AFU còn lại bên ngoài "vạc dầu" ở Pokrovsk và Mirnograd đang cố gắng hết sức để đột phá và giải cứu đồng đội bị bao vây. Họ liên tục mở các cuộc phản công giữa Pokrovsk và Rodinske, cũng như nhắm vào các vị trí của RFAF bên trong thành phố.

Vài ngày trước, một nhóm nhỏ khoảng 30 chiến binh Ukraine đã đột nhập vào khu vực tư nhân của Rodinske, nhưng họ chỉ cầm cự được chưa đầy 2 ngày.

Bên trong vòng vây, tình hình của lực lượng Kiev đang xấu đi nhanh chóng. Do thiếu tiếp tế, các nỗ lực đột phá không thành công, và Nga gia tăng áp lực, lực lượng đồn trú của họ đang bị đẩy lùi về phía Mirnograd.

Hiện tại, Ukraine đã gần như rút lui hoàn toàn khỏi Pokrovsk, Nga dự kiến ​​sẽ chính thức kiểm soát thành phố này trong vòng 2-3 ngày tới.

Số binh sĩ Ukraine còn lại đang cố gắng củng cố lực lượng tại các khu vực cao tầng ở Mirnograd lân cận. Nếu họ không "mở đường máu rút lui" hay đầu hàng mà kiên quyết tử thủ, giao tranh có thể sẽ kéo dài. Tuy nhiên, tàn quân AFU chỉ có thể trì hoãn sự sụp đổ hoàn toàn của cụm cứ điểm Pokrovsk thêm vài ngày nữa.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 6/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ, khép chặt vòng vây, buộc đối phương trong trung tâm thành phố tháo chạy theo các mũi tên xanh (Ảnh: Anna News).

Nhà phân tích quân sự Glenn Diesen trung lập cho rằng, tính đến tối 6/11, Pokrovsk coi như thất thủ, và Mirnograd đã bị phong tỏa hoàn toàn, với hàng nghìn binh sĩ Ukraine còn kẹt trong vòng vây. Các cảnh quay dường như cho thấy nhiều người đã đầu hàng, đánh dấu một trong những thất bại tồi tệ nhất của AFU kể từ khi xung đột bùng nổ vào tháng 2/2022.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 6/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được. Đường rút lui cuối cùng của lực lượng Kiev đã bị cắt đứt (Ảnh: Glenn Diesen).

Trong khi đó, kênh Kalibrated Maps và ZOV Military đồng loạt khẳng định, lực lượng Moscow đã chính thức khép chặt vòng vây quanh Mirnograd. Đây là cuộc bao vây toàn diện đầu tiên đối với một thành phố kể từ Mariupol. Khoảng 95% Pokrovsk hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga, trong khi quân đội Ukraine có khả năng vẫn duy trì các vị trí ở khu vực cực bắc thành phố.

Kênh Ayden ước tính lực lượng Kiev bị phong tỏa ở Pokrovsk - Mirnograd trên diện tích chừng 42km2 với khoảng từ 300 đến 1.000 binh sĩ Ukraine mắc kẹt trong vòng vây, nhưng tình trạng của những tay súng này có thể rất tệ do không thể tiếp tế hoặc sơ tán y tế.

Tất nhiên, đó chỉ là ước tính thấp bởi trong một khu vực với kích thước khoảng 7km x 6km (42km2) rất khó để 1.000 người chứ đừng nói là 300 tay súng có thể giữ một phòng tuyến dài và rộng như vậy, nhưng chúng ta cần phải nhớ rằng phần lớn tiền tuyến đang được AFU duy trì bằng UAV.

Thế nên, điều ngăn cản quân đội Nga tiến công không nhất thiết là lực lượng đồn trú của đối phương, mà là các đội UAV Ukraine, những đơn vị bù đắp cho sự thiếu hụt nhân lực.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 6/11. Moscow chính thức đóng sập "cửa tử" với lực lượng Kiev (Ảnh: Glenn Diesen).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga cố gắng đột phá Pokrovsk 55 lần

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 6/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 164 trận chiến, trong đó có 55 trận chiến diễn ra ở hướng Pokrovsk. Moscow phóng 6 tên lửa, tiến hành 37 cuộc không kích, thả 95 quả bom có điều khiển. Ngoài ra, họ còn triển khai 2.693 UAV cảm tử và thực hiện 3.839 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản chặn đứng các nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsk, Huliaipole và Dnieper. Đối phương không tiến hành các hoạt động tấn công trên hướng Orekhov.