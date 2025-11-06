Tổng thống Volodymyr Zelensky khích lệ tinh thần binh sĩ Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Lính Nga không thể xâm nhập Pokrovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 5/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định: "Các nỗ lực được tiến hành để ngăn đối phương xâm nhập và tập trung tại thành phố Pokrovsk. Các hoạt động phản công tích cực vẫn đang tiếp tục nhằm đánh bại các nhóm lính Nga tìm cách chiếm giữ thành trì".

Tại Pokrovsk, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang tiến hành hoạt động truy quét. Các đơn vị bảo vệ thành phố đã được tăng cường.

Trên hướng Pokrovsk, kể từ đầu ngày, lực lượng Moscow đã cố gắng tiến vào vị trí của các đơn vị Ukraine 93 lần. Tổng cộng, 119 binh sĩ Nga đã bị vô hiệu hóa, trong đó 94 người thiệt mạng.

Báo cáo có đoạn: "Kể từ đầu ngày, đã có 260 cuộc giao tranh, trong đó 93 trận tại Pokrovsk. Moscow phóng 5 tên lửa, tiến hành 43 cuộc không kích, thả 94 quả bom lượn. Họ cũng triển khai 2.351 UAV cảm tử và thực hiện 3.177 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận Lực lượng Phòng vệ đã đẩy lùi các nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper.

Ukraine bắt đầu buông vũ khí, đầu hàng quân đội Nga ở Pokrovsk?

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) đang dần bắt đầu huy động quân dự bị để tăng cường phòng thủ các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Trên mặt trận Pokrovsk, những video đầu tiên đã xuất hiện, cho thấy binh lính Ukraine bắt đầu buông vũ khí ra hàng. Đồng thời có bằng chứng trực quan xác nhận lực lượng Moscow giành được thêm lãnh thổ. Theo thông tin mới nhất, giao tranh đang diễn ra trên khu vực tây bắc thành phố, dọc theo các tòa nhà cao tầng.

Trong khi đó, quân đội Ukraine (AFU) tiếp tục phản công từ hướng Dobropolye. Lực lượng Kiev được cho là đã chiếm giữ một số vị trí tại phía tây Shakhove dọc theo các cánh đồng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 5/11. Moscow khép chặt vòng vây và đang truy quét tàn binh đối phương trong trung tâm thành phố. Lực lượng Kiev gần như đã thất thủ (Ảnh: Military Summary).

Theo kênh ZOV Military, bất chấp những thông tin bất lợi từ Pokrovsk, giới lãnh đạo Ukraine đã quyết định "tử thủ", ra lệnh cho các đơn vị giữ vững thành phố bằng mọi giá, sử dụng mọi nguồn lực dự trữ. Nguyên nhân là do vị trí chiến lược của nó. Từ khu vực này, UAV Nga có thể dễ dàng được triển khai về phía vùng Dnipropetrovsk.

Tuy nhiên, quyết định "tử thủ" được thúc đẩy bởi lý do chính trị nhiều hơn là tác chiến.

Hiện tại, chỉ còn khoảng 15% lãnh thổ Pokrovsk nằm dưới sự kiểm soát của Kiev, trong khi lực lượng Moscow đang tiến về Mirnograd. AFU gần như đã hết cơ hội tại Pokrovsk bởi họ để mất hoàn toàn trung tâm thành phố với nhiều nhà cao tầng vốn có thể dựa vào đó để phòng ngự.

Cuộc tấn công vào Mirnograd sẽ được RFAF khởi động sau khi quét sạch tàn binh Ukraine trong các quận phía bắc Pokrovsk.

Lực lượng Kiev không còn đường nào khác ngoài việc rút sang Mirnograd. Sau đó, vòng vây sẽ chính thức khép lại, và binh sĩ Ukraine, những người mà Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tuyệt đối cấm rút lui, sẽ phải đầu hàng hàng loạt để sống sót.

Cơ hội thoát khỏi vòng vây đã hoàn toàn mất đi. Trên bản đồ dưới đây, chúng ta có thể thấy phiên hiệu của 5 lữ đoàn AFU và chắc chắn còn nhiều đơn vị nhỏ khác nữa nên tổng số tay súng Ukraine bị mắc kẹt lên tới 10.000 người là hoàn toàn có thể. Các video ghi lại hình ảnh hàng loạt binh sĩ Ukraine đầu hàng tại Pokrovsk đang bắt đầu lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 5/11 cho thấy có ít nhất 5 lữ đoàn của Kiev bị bao vây (Ảnh: Telegram).

Bất chấp những thông tin bất lợi từ thực địa, Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 5/11 đã một lần nữa phủ nhận việc binh sĩ Ukraine bị bao vây tại Pokrovsk.

Báo cáo tối 5/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định: "Các biện pháp đang được thực hiện để ngăn chặn đối phương xâm nhập và tập trung lực lượng tại Pokrovsk. Lực lượng Kiev đang tiến hành các hoạt động tấn công và trinh sát. Công tác củng cố hai bên sườn phòng thủ của khu vực Pokrovsk - Mirnograd, đảm bảo và bảo vệ các tuyến đường hậu cần đang được tiến hành".

Ngược lại, báo cáo tác chiến ngày 5/11 của Bộ Quốc phòng Nga chỉ rõ, RFAF tiếp tục xóa sổ các đơn vị Kiev bị bao vây tại Pokrovsk và Kupyansk. Lực lượng Moscow đã ngăn chặn đối phương tháo chạy khỏi vòng vây tại Pokrovsk, và việc mở rộng vùng kiểm soát vẫn đang tiếp tục.

Việc loại bỏ lực lượng Kiev vẫn tiếp tục diễn ra tại tiểu khu Prigorodny, ở phía đông của quận Trung tâm, và trong các khu nhà tư nhân. Một cuộc đột phá đang được tiến hành theo hướng bắc. Các hoạt động rà phá bom mìn đang được tiến hành tại Gnatovka và Rog, báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tại Mirnograd, 19 tòa nhà tại các khu vực phía bắc, phía đông và đông nam đã được kiểm soát. Tại khu vực Kupyansk, quân đội Ukraine đã mất tới 50 binh sĩ, và việc xóa sổ nhóm đối phương bị bao vây vẫn đang tiếp diễn, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Kênh AMK Mapping cho hay, một số binh sĩ Ukraine vẫn cố thủ trong các tòa nhà cao tầng ở quận Dinas, đông bắc Pokrovsk. Họ gần như bị cô lập khỏi phần còn lại của khu vực Mirnograd và sẽ sớm bị xóa sổ. Số phận Pokrovsk đã kết thúc. Mirnograd cũng sẽ sớm thất thủ.

Kênh Readovka đưa tin, Ukraine đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát Pokrovsk, với nhóm binh sĩ còn sót lại trong thành phố đang rút lui về phía thành phố Mirnograd liền kề. Do đó, khu vực phòng thủ Pokrovsk - Mirnograd trước đây của AFU đã bị thu hẹp gần một nửa.

Giả định trước đó của Readovka rằng lực lượng Kiev sẽ cố gắng phản công Rodinske đã được xác nhận. Tuy nhiên, cuộc phản công này cũng thất bại, mặc dù các nhóm xung kích tiên phong của AFU đột phá được đến vùng ngoại ô phía tây thành phố, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt.

Lực lượng Kiev không thể tận dụng tình hình để tạo lợi thế cho mình. Họ không thể nới rộng khoảng cách giữa các đơn vị Nga thuộc Tập đoàn quân số 2 và Tập đoàn quân số 51 ở khu vực giữa Rodinske và Pokrovsk, nhằm tạo cơ hội cho lực lượng bị bao vây tại Mirnograd tháo chạy.

Kênh Thorkill cung cấp thêm chi tiết cho hay, thông tin từ Pokrovsk trong 2 ngày qua cho thấy trận chiến giành thành phố đang dần kết thúc. Quân đội Ukraine đã bị đẩy lùi. Các nhà phân tích cố tình không sử dụng thuật ngữ "rút lui", vì từ này thường ám chỉ một hành động có trật tự và có mục đích.

Trong trường hợp này, các đơn vị AFU bị đánh tan tác của Lữ đoàn 68 và Lữ đoàn 155 đã rút khỏi thành phố từ ngày 27/10 đến ngày 4/11, qua các cánh đồng giữa quận 8 và quận Dinas, nhưng bị UAV, pháo tự hành và bom lượn FAB của Nga bắn phá.

Như các video do Trung tâm Rubicon của Nga công bố cho thấy một số binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong cuộc rút lui này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 5/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev đã bị mắc kẹt trong "vạc dầu" (Ảnh: Thorkill).

Theo nhà báo Ukraine Yulia Kirienko-Merinova, các nhóm binh sĩ AFU khác từ cả 2 lữ đoàn kể trên vẫn bị mắc kẹt ở phía nam thành phố, có thể là tại khu vực trung tâm thành phố và quận Prospekt, cũng như trong các cứ điểm phía nam Pokrovsk. Lữ đoàn 68 và Lữ đoàn 155 - vốn đã bị sứt mẻ nghiêm trọng - đang lùi về giữ các tuyến phòng thủ khác tại khu vực Hryshine - Shevchenko.

Tuyến phòng thủ hiện tại của Kiev tại Pokrovsk chạy dọc theo một nhánh nhỏ của sông Byk ở rìa phía bắc thành phố, chảy từ Hryshine đến rìa phía đông của quận 8 và 3 hồ nước hình thành dọc theo đó cũng như trên một dải rừng trải dài giữa quận 8 và rìa phía tây của quận Dinas.

Quân đội Ukraine có các công sự kiểu chiến hào bên trong dải này. Hơn nữa, các cứ điểm phòng thủ ở phía bắc quận Dinas tạo thành bởi khu vực Bệnh viện Đường sắt và Trường số 6 cùng các khu nhà liền kề. Sau đó, tuyến đường này đi qua Rivne.

Vành đai phòng thủ trên được bảo vệ bởi các đơn vị tinh nhuệ mới đến từ Tổng cục Tình báo quốc phòng (GUR), Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SSO), Lữ đoàn xung kích dù 82.

Theo nữ nhà báo, một cuộc rút lui dần dần của AFU khỏi Mirngorad cũng đang diễn ra. Cho đến nay, việc này đã diễn ra có trật tự hơn nhiều. Các nhóm binh sĩ Ukraine đang phải đi bộ vào ban đêm từ khu vực Svitle - Rivne qua các cánh đồng gần phía tây khu phức hợp chăn nuôi lợn APK-Invest về phía rìa phía tây của Rodinske.

Vận tải đường bộ Ukraine đã đến khu vực này thông qua đường Bilytske. Mặc dù có sự hiện diện của Lữ đoàn dù 25 trong khu vực Novopavlivka - Sukhy Yar trên bản đồ, nhưng có khả năng họ không còn ở đó nữa.

Tất nhiên, với cuộc rút lui như vậy, tất cả các thiết bị hạng nặng (súng cối, súng phóng lựu, súng máy hạng nặng) vẫn còn trong tay các đơn vị Kiev bảo vệ Mirnograd sẽ phải bị bỏ lại sau khi bị phá hủy. Điều tương tự cũng áp dụng cho đạn dược.

Kênh Suriyakmaps đưa tin, các hoạt động càn quét của RFAF đang diễn ra tại các quận 8 và Dinas sau khi loại bỏ hầu hết các ổ kháng cự của Ukraine. Đồng thời, quân đội Nga đang tấn công các khu nhà nghỉ dưỡng Druzhba, vùng ngoại ô cuối cùng của Pokrovsk còn nằm dưới sự kiểm soát vững chắc của AFU.

Xa hơn về phía bắc, lực lượng Moscow cũng đã phát động một cuộc tấn công vào các vị trí yếu kém của đối phương trong khu vực Rodinske, trong khi quân đội Ukraine tiếp tục rút lui theo từng nhóm nhỏ khỏi Mirnograd, nơi gần như đã bị bao vây.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 5/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên màu cam. Lực lượng Kiev đang tháo chạy theo mũi tên xanh (Ảnh: Suriyakmaps).

Ukraine phản công gần Kupyansk

Theo kênh Readovka, Tập đoàn quân Cận vệ số 6 RFAF đã tiến về Sadovy, buộc Bộ tư lệnh Kiev phải nhanh chóng tái triển khai lực lượng để bảo vệ điểm giao cắt sông Oskol. AFU triển khai các nhóm xung kích từ Lữ đoàn 92 và 151, được hỗ trợ bởi các đơn vị chiến đấu, vào tham chiến nhằm cố gắng giữ vững tuyến đường sơ tán khỏi Kupyansk, nhưng không thành công.

Thất bại của chiến dịch này có thể dẫn tới nguy cơ toàn bộ các đơn vị Kiev trên bờ đông bị bao vây, đây có thể là thất bại lớn nhất của lực lượng Kiev tại khu vực Kupyansk kể từ mùa hè.

Mối đe dọa đối với quân đội Ukraine tháo chạy từ bờ đông sông Oskol gần Kupyansk-Uzlovy trở nên nghiêm trọng. Với các đơn vị thuộc Lữ đoàn Xung kích Độc lập 92, Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 151 và các đơn vị khác, được hỗ trợ bởi các phi hành đoàn UAV, AFU đã tập kích các vị trí của Tập đoàn quân số 6 RFAF tại khu vực Radkovka, Moskovka và rừng Kashtansky Les, giáp ranh với làng Sadovoe.

Kế hoạch của Bộ chỉ huy Kiev rất rõ ràng: họ muốn RFAF "tập trung" vào thành phố và xa hơn về phía bắc, qua đó giảm bớt áp lực lên tuyến đường mà AFU đang tháo chạy sang bờ tây sông Oskol. Mặc dù tổn thất lớn nhưng họ vẫn chưa đạt được bất kỳ thành công nào.

Quân đội Ukraine thậm chí còn không thể xâm nhập vào ranh giới đô thị Kupyansk. Tuy nhiên, họ dường như sẽ tiếp tục tấn công vào phía tây thành phố và các vùng phụ cận, buộc lực lượng Moscow phải rời khỏi làng Sadovoe và rừng Kashtansky. Nếu không, cuộc rút lui của AFU khỏi bờ đông sông Oskol sẽ bị gián đoạn và đứng trước nguy cơ diệt vong.

Cũng tại vùng Kharkov, giao tranh tiếp theo cũng có thể được xác nhận tại thành phố Volchansk, nằm về phía tây bắc Kupyansk. Quân đội Nga đang tiến xa hơn về phía nam con sông và có thể chiếm được thêm nhiều khu phức hợp công trình.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 5/11. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, trong đó, thọc sâu từ phía đông rất nguy hiểm (Ảnh: Readovka).

Kênh Suriyakmaps cho biết thêm, quân đội Nga tiếp tục tiến công về phía nam Vovchansk, chiếm giữ hoàn toàn khu vực Rubezhansky và đoạn đường T-21-04 dẫn đến "vòng xoay Aero L-29" và giành được phần lớn các tòa nhà công nghiệp.

Cuộc phản công của Ukraine ở Kupyansk lại thất bại, kênh RVvoenkory xác nhận.

Cụ thể, quân đội Ukraine, theo lệnh của Tổng tư lệnh Tối cao Zelensky, đã cố gắng trong 2 ngày để đột phá về phía Kupyansk và sông Oskol nhằm giải cứu các đơn vị bị bao vây.

Các nhóm xung kích được xe bọc thép yểm trợ tiếp tục tấn công từ phía nam và phía tây, nhưng mỗi đợt tấn công đều bị quân đội Nga thuộc Cụm tác chiến phương Tây - chủ yếu là Sư đoàn 68 và Lữ đoàn 27 - chặn đứng và tiêu diệt.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân số 6 đang loại bỏ một cách có hệ thống nhóm binh sĩ đối phương bị bao vây gần Kupyansk.

Cả 4 đợt phản công của Lữ đoàn Tấn công 92, Lữ đoàn Cơ giới 151 và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia 1 AFU đã bị đẩy lùi gần Monachynivka, Blahodativka và Petrovka thuộc vùng Kharkov.

Tổng cộng, trong ngày 5/11, quân đội Nga loại khỏi vòng chiến tới 50 binh sĩ Ukraine và phá hủy 26 thiết bị của đối phương, bao gồm xe bọc thép chở quân M113 của Mỹ, pháo tự hành Paladin 155mm, 7 xe bọc thép, 2 súng cối, 1 xe tải và 8 xe bán tải.

Như vậy, Kupyansk vẫn nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng Moscow, cuộc phản công của AFU một lần nữa lại trở thành một tổn thất vô nghĩa về người và vũ khí của phương Tây.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 5/11. Moscow giữ phần màu nâu, tiếp tục tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và khu vực khoanh bởi đường màu đỏ là nơi họ mới giành được. Lực lượng Kiev phản công quyết liệt theo các mũi tên xanh (Ảnh: RVvoenkor).

Những diễn biến mới tại Seversk

Kênh Military Analytics của Ukraine cho hay, trên hướng Seversk, quân đội Nga đã kiểm soát được vùng ngoại ô phía nam thành phố.

Sự phát triển của lực lượng Moscow được ghi nhận tại các khu vực Vasyukovka và Zvanovka. Ngoài ra, tuyến đường từ Liman đến Zakotnoye đã bị RFAF cắt đứt.