Tổng thống Trump tiết lộ điều Tổng thống Putin nói về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Alaska vào tháng 8 (Ảnh: Reuters).

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Mỹ ở Miami vào ngày 5/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ một phần nội dung cuộc điện đàm của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng trước, trong đó có vấn đề xung đột Ukraine.

Ông Putin đã nói với ông Trump rằng Nga đã nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine trong hơn một thập niên.

"Tổng thống Putin, tôi đã trao đổi với ông ấy hai tuần trước, và ông ấy nói rằng: “Chúng tôi đã cố gắng giải quyết cuộc chiến đó trong 10 năm. Nhưng chúng tôi không thể làm được. Các ông phải tự giải quyết””, ông Trump nói.

"Tôi đã giải quyết được một số vấn đề như vậy chỉ trong một giờ", Tổng thống Mỹ nói thêm, ngụ ý đến nhiều cuộc xung đột quốc tế mà ông tuyên bố đã giải quyết được kể từ khi nhậm chức vào tháng 1.

Trong cuộc điện đàm kéo dài 2 giờ 30 phút vào tháng trước, ông Putin và ông Trump đã thảo luận về tình hình Ukraine và khả năng hai bên tổ chức một cuộc gặp trực tiếp khác trong tương lai gần.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin thông báo với Tổng thống Trump rằng Lực lượng Vũ trang Nga “hoàn toàn nắm quyền chủ động chiến lược trên toàn tuyến giao tranh”. Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh cam kết của Moscow đối với việc “đạt được một giải pháp chính trị - ngoại giao hòa bình” cho cuộc xung đột.

Về phần mình, Tổng thống Trump nhấn mạnh tính cấp bách của việc thiết lập hòa bình tại Ukraine, gọi đây là “sứ mệnh kiến tạo hòa bình khó khăn nhất” trong sự nghiệp của ông.

Trong cuộc điện đàm, 2 nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các thông tin cho rằng Washington có thể cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev.

Theo ông Putin, việc chuyển giao như vậy sẽ không thay đổi tình hình trên chiến trường, nhưng sẽ “gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ song phương, chưa kể đến triển vọng đạt được một giải pháp hòa bình”.

Ông Trump nói thêm rằng việc chấm dứt xung đột ở Ukraine sẽ mở ra “những triển vọng to lớn” cho hợp tác kinh tế giữa Mỹ và Nga.

Ngay sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm Nhà Trắng để thuyết phục Mỹ cấp tên lửa Tomahawk do Washington sản xuất nhằm mở rộng khả năng tấn công tầm xa của Kiev vào lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump khi đó tuyên bố ông "không thực sự" cân nhắc việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, đồng thời cho rằng Kiev và Moscow nên được tự giải quyết xung đột.

Nhằm giải quyết xung đột Ukraine, nhiều vòng tham vấn đã được tiến hành kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền, bao gồm các chuyến thăm của các nhà ngoại giao cấp cao và cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump tại Alaska vào tháng 8.

Thông tin về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của lãnh đạo Nga - Mỹ tại thủ đô của Hungary đã được cả Điện Kremlin và Nhà Trắng công bố, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin. Tuy nhiên, hôm 22/10, ông Trump bất ngờ tuyên bố hủy cuộc họp vì "cảm thấy sẽ không đạt được điều cần đạt".

Cùng thời điểm đó, Mỹ cũng áp lệnh trừng phạt với 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga trong một nỗ lực nhằm gây sức ép.

Phản ứng về động thái của Washington, Tổng thống Putin gọi đây là “một hành động không thân thiện”, đồng thời khẳng định “chắc chắn không giúp cải thiện quan hệ Nga - Mỹ”.

Moscow liên tục tuyên bố Nga muốn tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột thay vì một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Nga cho rằng lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ chỉ cho phép Ukraine và các nước phương Tây có thêm thời gian tập hợp lực lượng và tái vũ trang.

Nga vẫn khẳng định bất kỳ giải pháp lâu dài nào cũng phải bao gồm sự trung lập của Ukraine, phi quân sự hóa, phi phát xít hóa và công nhận tình hình lãnh thổ hiện tại.

Kiev và các đồng minh châu Âu tiếp tục kêu gọi tăng cường hỗ trợ quân sự của phương Tây trong khi phản đối các hoạt động ngoại giao trực tiếp giữa Moscow và Washington.