Nga nêu điều kiện đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine

Đàm phán Nga - Ukraine tại Istanbul ngày 16/5 (Ảnh: EPA).

Phát biểu với truyền thông ngày 31/10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết, Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraine nhằm chấm dứt xung đột, nhưng đưa ra điều kiện các cuộc thương lượng phải được tiến hành theo “định dạng Istanbul”. Nhà ngoại giao Nga ngầm đề cập đến cuộc hòa đàm giữa Kiev và Moscow ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2022, ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột khi 2 bên gần đạt được thỏa thuận.

Ông Galuzin khẳng định “mọi điều kiện đều đã tồn tại” để phát triển kênh đàm phán Istanbul và Moscow sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Ukraine.

“Các đại diện Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần xác nhận sẵn sàng cung cấp địa điểm tổ chức đàm phán tại Istanbul. Tất cả điều kiện để phát triển kênh Istanbul đều đã có”, ông nói.

Thứ trưởng Nga tuyên bố vấn đề chính xuất phát từ việc “Kiev thiếu ý chí chính trị”, cho rằng phía Ukraine né tránh đối thoại vì tin có thể “đạt hòa bình bằng sức mạnh”.

Trong năm nay, Ukraine và Nga đã tổ chức ba vòng đàm phán tại Istanbul vào các tháng 5, 6 và 7.

Tại các vòng này, Kiev thể hiện sẵn sàng ngừng bắn ngay lập tức và nêu rõ các ưu tiên: chấm dứt xung đột, ngừng bắn trên toàn tuyến và ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự. Tuy nhiên, Moscow đã không chấp thuận ngừng bắn.

Sau vòng đàm phán thứ hai, Nga trao cho Ukraine một bản ghi nhớ. Trong đó, Moscow yêu cầu rút quân Ukraine khỏi 4 vùng lãnh thổ, đình chỉ viện trợ từ phương Tây, chấm dứt huy động và thiết quân luật, tổ chức bầu cử, và chấm dứt “các hoạt động phá hoại” nhằm vào Nga. Moscow đến nay vẫn tiếp tục chỉnh sửa bản ghi nhớ này. Kết quả chính của đàm phán là 2 bên đạt được thỏa thuận trao đổi tù binh.

Việc hòa đàm Nga - Ukraine không có nhiều tiến triển khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đóng vai trò trung gian, không hài lòng. Chính quyền của ông Trump đã tuyên bố lệnh trừng phạt với 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga, trong khi từ chối cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine.

Về phía Ukraine, Chánh văn phòng Tổng thống, ông Andriy Yermak, cho biết Kiev và các đồng minh đang cùng nhau xây dựng một bản kế hoạch hòa bình duy nhất, và không có bất kỳ kế hoạch thay thế nào do các quốc gia riêng lẻ đề xuất.

“Hiện nay có nhiều thông tin trên truyền thông nói về các kế hoạch thay thế, như thể Mỹ có một kế hoạch, Liên minh châu Âu có một kế hoạch khác, và một số nước lại có kế hoạch riêng. Tôi muốn khẳng định rõ rằng điều đó không đúng. Không có những kế hoạch khác nhau để chúng tôi lựa chọn. Và chắc chắn không ai khác lựa chọn thay cho chúng tôi. Có các cuộc thảo luận về câu chữ, nhưng tất cả các đối tác đều duy trì trao đổi thường xuyên”, ông Yermak nói.

Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống nhấn mạnh, cuối cùng sẽ có một văn kiện duy nhất, được Ukraine và các đối tác cùng xây dựng, phản ánh lợi ích của Ukraine.