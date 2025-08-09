Nga và Ukraine có thể đạt thỏa thuận hòa bình vào cuối năm nay

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/8 tuyên bố, tất cả các điều kiện tiên quyết đã sẵn sàng để ký một thỏa thuận hòa bình giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine trong những tháng tới. Ông nhấn mạnh, yếu tố then chốt của thỏa thuận sẽ là việc trao đổi lãnh thổ giữa Nga và Ukraine.

Chủ nhân Nhà Trắng cũng cho biết các cuộc hội đàm dự kiến vào ngày 15/8 tới tại Alaska giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska sẽ đặt nền tảng cho việc đạt được các thỏa thuận.

“Moscow và Kiev sẽ trao đổi lãnh thổ trong khuôn khổ thỏa thuận. Chúng ta đang gần tới việc chấm dứt cuộc chiến này”, ông Trump nói.

Ông không nêu rõ các khu vực lãnh thổ nào có thể nằm trong diện trao đổi, nhưng trước đó Bloomberg đưa tin, Nga đang yêu cầu Ukraine rút quân khỏi khu vực Donbass (miền Đông Ukraine), đồng thời buộc Ukraine từ bỏ các tuyên bố chủ quyền với bán đảo Crimea.

Ông Trump kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “chuẩn bị ký kết điều gì đó”.

Ông cho biết, Mỹ đang đề xuất một kịch bản bao gồm cả việc Ukraine nhượng bộ lãnh thổ và Nga trả lại một phần lãnh thổ Ukraine. “Chúng ta muốn thực hiện một cuộc trao đổi”, ông Trump nhấn mạnh, chỉ ra rằng đây có thể là một thỏa thuận làm nền tảng để kết thúc xung đột.

Theo giới chuyên gia, một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine có thể được ký kết vào tháng 9 nếu cuộc gặp sắp tới giữa lãnh đạo Mỹ và Nga thành công.

Đặc phái viên Mỹ James Witkoff, người mới trở về từ Moscow, cho biết phía Nga đã bày tỏ sẵn sàng thảo luận về một lệnh ngừng bắn tạm thời. Tuy nhiên, thành công của các cuộc đàm phán sẽ phụ thuộc vào khả năng các bên đạt được thỏa thuận về các điều khoản cụ thể, bao gồm các vùng phi quân sự và cơ chế kiểm soát.

Những tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao tích cực đang diễn ra.

Điện Kremlin cuối ngày hôm qua xác nhận Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hội đàm tại Alaska vào ngày 15/8.

Theo Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cuộc gặp sắp tới sẽ xoay quanh việc đạt được một nền hòa bình lâu dài cho xung đột ở Ukraine.

Trợ lý Điện Kremlin cho biết thêm, Moscow kỳ vọng cuộc gặp tiếp theo giữa 2 nhà lãnh đạo sau đó sẽ diễn ra tại Nga. Ông nói thêm rằng Nga đã gửi lời mời chính thức đến Tổng thống Trump.

Hiện chưa rõ cuộc gặp sắp tới ở Alaska có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hay không. Kiev chưa đưa ra bình luận. Trang Axios dẫn nguồn thạo tin cho hay, các đại diện của Mỹ, Ukraine và một số quốc gia châu Âu sẽ tổ chức một cuộc họp tại Anh vào cuối tuần này nhằm thống nhất lập trường trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Putin.

Trước đó, ông Zelensky nêu rõ, ông sẵn sàng cho các cuộc hòa đàm ở bất cứ hình thức nào, kể cả một cuộc gặp 3 bên.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm qua tuyên bố, Minsk sẵn sàng làm địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán 3 bên có sự tham gia của nhà lãnh đạo Mỹ, Nga, Ukraine.

Nhà lãnh đạo Belarus chia sẻ, nếu đạt được một thỏa thuận đúng đắn, Nga và Ukraine có thể có được hòa bình lâu dài.

Nói về các điều khoản giải quyết xung đột, ông hy vọng rằng sẽ không cần thiết lập vùng phi quân sự.

“Một thỏa thuận có thể sẽ bao gồm vùng phi quân sự, nhưng đúng hơn là một vùng quân sự hóa rộng 1-2 hoặc 5km ở cả 2 bên. Một kiểu vùng đất không người. Nhưng tôi hy vọng sẽ không đến mức đó. Sẽ là một biên giới bình thường”, ông nói.