Nga tiến vào "trái tim công nghiệp", Ukraine cấp tập ngăn chặn

Binh sĩ Ukraine tác chiến ở khu vực Dnipropetrovsk (Ảnh: AFP).

Quân đội Ukraine cho biết ngày 27/8, lực lượng Nga đã tiến vào 2 ngôi làng mới thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, thăm dò hệ thống phòng thủ của Kiev bằng các nhóm tập kích quy mô nhỏ.

Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi các nhóm tìm cách xâm nhập vào làng Zaporizke và Novohryhorivka hôm 26/8, nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực lân cận, theo phát ngôn viên Viktor Trehubov.

Dnipropetrovsk, thành phố được xem là "trái tim công nghiệp" của Ukraine, nằm ngay phía tây Donetsk, một trong những chiến trường của cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua.

Nga đang cố gắng tiến công theo 2 hướng: quanh làng Dachne, nơi Moscow tuyên bố đã kiểm soát được từ tháng 6 và 2 ngôi làng đang tranh chấp cách đó khoảng 30km về phía tây nam.

Ông Trehubov, thuộc nhóm quân sự phụ trách khu vực, cho biết giao tranh ở Dnipropetrovsk diễn ra trong một “vùng rất hẹp”, nơi các ngôi làng nằm rải rác trên đồng bằng.

Các chuyên gia quân sự phương Tây từng nhận định, Nga có thể chưa có mục tiêu tấn công quy mô lớn vào Dnipropetrovsk mà Moscow có thể muốn đối thủ kéo căng lực lượng ở khu vực khác tới mặt trận này, khi Moscow vẫn ưu tiên muốn kiểm soát toàn bộ Donetsk.

Vị trí vùng Dnipropetrovsk (Ảnh: Sky News).

Nhà phân tích quân sự Ukraine Ivan Stupak cảnh báo Nga vẫn có thể đạt được lợi ích chiến thuật nếu tiến quân tới gần thành phố Pavlohrad, hiện nằm cách khu vực giao tranh hơn 80km về phía tây.

Ông cho rằng Pavlohrad sẽ bị đe dọa "rất lớn" nếu khoảng cách chỉ còn 30km, vì nơi đây có các cơ sở sản xuất quốc phòng trọng yếu của Ukraine.

Theo ông Trehubov, Nga đang dựa vào nhóm tấn công 5 người để cố kiểm soát những ngôi làng biên giới này.

“Hiện có những nỗ lực xâm nhập bằng các nhóm nhỏ với sự hỗ trợ tích cực từ các phương tiện bay không người lái (UAV)”, ông nói.

Theo ông, ưu thế của Nga đang là họ có số lượng bộ binh đông đảo hơn, dẫn tới thách thức của Kiev trong việc giữ phòng tuyến.

Trước đó 1 ngày, Ukraine lần đầu tiên thừa nhận Nga đã đưa quân vào Dnipropetrovsk.

Dnipropetrovsk là trung tâm công nghiệp và khai khoáng quan trọng của Ukraine, nên bất kỳ bước tiến sâu nào của Nga đều có thể gây ra tác động tới quân đội và nền kinh tế vốn đang gặp khó khăn của Kiev. Đây là nơi Ukraine đặt nhiều nhà máy công nghiệp và quân sự lớn, nên nó được xem là một khu vực có tầm chiến lược quan trọng của Kiev.

Động thái của Nga diễn ra trong bối cảnh các bên đang thương lượng về việc tiếp tục tổ chức đàm phán cấp lãnh đạo để khép lại cuộc chiến.

Cuộc giao tranh tại Dnipropetrovsk cũng diễn ra song song với nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu nhằm thúc đẩy thỏa thuận hòa bình, dù 2 bên tới nay vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Bản đồ của tổ chức tình báo nguồn mở DeepState của Ukraine cho rằng Nga đã kiểm soát được 2 ngôi làng ở khu vực giáp ranh giữa Dnipropetrovsk và Donetsk, là Zaporizke và Novohryhorivka, nhưng quân đội Ukraine bác bỏ, khẳng định “vẫn kiểm soát” Zaporizke và giao tranh đang tiếp diễn quanh Novohryhorivka.