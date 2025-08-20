Ông Trump để ngỏ hỗ trợ đường không cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp với các lãnh đạo châu Âu ngày 18/8 tại Nhà Trắng (Ảnh: AFP).

“Khi nói đến an ninh, châu Âu sẵn sàng đưa quân vào thực địa. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ họ, đặc biệt, có lẽ là trên không, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong chương trình “Fox & Friends” của Fox News hôm 19/8. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết.

Bản chất viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình hiện vẫn chưa rõ. Hỗ trợ đường không có thể bao gồm nhiều hình thức như hệ thống phòng thủ tên lửa hoặc chiến đấu cơ thực thi vùng cấm bay.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận, hỗ trợ đường không của Mỹ “là một lựa chọn và có khả năng”.

“Tổng thống đã khẳng định chắc chắn rằng binh sĩ Mỹ sẽ không đặt chân xuống Ukraine, nhưng chúng tôi hoàn toàn có thể giúp điều phối và có lẽ cung cấp những biện pháp bảo đảm an ninh khác cho các đồng minh châu Âu”, bà Leavitt nói trong một cuộc họp báo.

Bà Leavitt cho biết thêm, Mỹ sẽ tham vấn với Nga về những bảo đảm an ninh cho Ukraine mà Moscow sẵn sàng chấp nhận.

Khi được hỏi về khả năng cung cấp bảo đảm an ninh cho Kiev, bà Leavitt nói rằng Tổng thống Trump đang thảo luận vấn đề này với cả Nga và Ukraine.

“Tổng thống đã chỉ đạo nhóm của mình xây dựng một khuôn khổ cho các bảo đảm an ninh, có thể được các bên chấp nhận, nhằm giúp bảo đảm một nền hòa bình lâu dài và chấm dứt cuộc chiến này”, Thư ký báo chí Nhà Trắng nhấn mạnh.

Theo các nguồn tin, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ dẫn đầu nhóm chuyên trách làm việc với các bên để đưa ra các đảm bảo an ninh toàn diện cho Ukraine.

Trong hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump tại bang Alaska tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã bày tỏ sẵn sàng xem xét các khái niệm liên quan đến bảo đảm an ninh cho Ukraine trong một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Trong khi đó, tại cuộc họp ở Nhà Trắng đầu tuần này với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu khác, Tổng thống Trump nhấn mạnh, Mỹ sẽ hỗ trợ châu Âu trong việc cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Ông Trump nhiều lần tuyên bố châu Âu sẽ đóng vai trò dẫn dắt trong việc bảo đảm hòa bình, nhưng Mỹ cũng sẽ tham gia.

“Họ là tuyến phòng thủ đầu tiên, bởi vì họ, châu Âu, ở ngay đó. Nhưng chúng tôi sẽ hỗ trợ họ. Chúng tôi cũng sẽ tham gia”, ông nói.

Trong chương trình Fox & Friends hôm qua, ông Trump cũng nhắc lại quan điểm rằng việc bán đảo Crimea trở lại Ukraine hoặc Ukraine gia nhập NATO là “không thể”.

Ông cho biết Kiev đã tiếp cận khối quân sự do Mỹ dẫn đầu để tìm kiếm sự giúp đỡ nhằm giành lại bán đảo này.

“Họ đã đến và nói muốn lấy lại Crimea. Điều khác mà họ nói là muốn trở thành thành viên NATO. Nhưng cả hai điều đó đều là bất khả thi”, chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh.

Dù nhiều lần nêu ý tưởng “hoán đổi lãnh thổ” trong nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, ông Trump vẫn cho rằng việc Ukraine lấy lại Crimea là không thể.

Moscow từ lâu đã khẳng định chỉ chấp nhận một thỏa thuận hòa bình nếu loại bỏ được các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Cụ thể, Ukraine phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, phi quân sự hóa, và công nhận thực tế lãnh thổ hiện tại, bao gồm quy chế của bán đảo Crimea cũng như các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, 4 khu vực đã bỏ phiếu sáp nhập Nga vào năm 2022.