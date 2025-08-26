Binh sĩ Ukraine (Ảnh minh họa: Reuters).

Hội nghị Ramstein lần thứ 30 sẽ diễn ra ngày 9/9 tại London

European Pravda dẫn thông tin từ một đại diện Bộ Quốc phòng Đức cho biết cuộc họp lần thứ 30 của Nhóm Tiếp xúc về Quốc phòng Ukraine (định dạng Ramstein) dự kiến ​​diễn ra vào ngày 9/9 tại London, Anh.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức, cuộc họp Ramstein tại thủ đô của Anh sẽ được tổ chức theo "định dạng hỗn hợp", nhưng chương trình nghị sự vẫn chưa được tiết lộ.

"Do đang trong quá trình tham vấn về chương trình nghị sự, tôi không thể bình luận về chủ đề vào lúc này", ông nói thêm.

Định dạng Ramstein được Mỹ thiết lập vào tháng 3/2022 như một nền tảng để điều phối hỗ trợ quân sự cho Ukraine với sự tham gia của hơn 50 quốc gia.

Cuộc họp lần thứ 29 trước đó của Nhóm Tiếp xúc về Các vấn đề Quốc phòng Ukraine đã được tổ chức trực tuyến.

Ukraine tuyên bố chặn đứng 136 cuộc tấn công của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 25/8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Tổng cộng, kể từ đầu ngày, đã xảy ra 136 cuộc giao tranh. Moscow tiến hành 43 cuộc không kích, thả 57 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ sử dụng 1.459 UAV cảm tử và thực hiện 2.799 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng Kiev cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper.

Phòng tuyến Ukraine tiếp tục suy yếu trên toàn mặt trận

Kênh Military Summary đưa tin, tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine (AFU) tiếp tục sụp đổ trên toàn bộ mặt trận giao tranh, từ hướng Zaporizhia đến phía tây bắc Kupyansk.

Tại khu vực Zaporizhia và Dnepropetrovsk, lực lượng Moscow kiểm soát làng Zaporizke, và hơi chếch về phía đông bắc, các chiến binh Nga cắm cờ tại làng Filiia. Trong 2 tuần qua, RFAF đã chiếm lại được một số vị trí ở phía đông bắc Kamyanske, kênh Suriyakmaps cho hay.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 25/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Suriyakmaps).

Tại Kupyansk, tình hình đang diễn biến theo hướng thành phố dần bị bao vây hoàn toàn. Quân đội Ukraine (AFU) đang cố gắng phản công, nhưng điều này dường như chỉ giúp họ câu giờ trước khi điều không thể tránh khỏi xảy đến.

Đồng thời, đoạn video từ Kupyansk được định vị địa lý chứng minh RFAF đã tiến vào trung tâm. Các nhà quan sát quân sự Ukraine cũng đưa tin về những thắng lợi lớn về lãnh thổ của lực lượng Moscow ở phía tây thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 25/8. Trong đó, Moscow phát động tấn công trên vành đai phía tây thành phố, giành được một số vị trí và siết chặt vòng vây. Lực lượng Kiev cố gắng ngăn chặn bước tiến của đối phương bằng các mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Bước đột phá lớn của RFAF đang diễn ra ở phía nam Donetsk, trên biên giới với tỉnh Dnepropetrovsk. Trong khi Bộ Quốc phòng Nga báo cáo những thắng lợi thì theo thông tin hiện có, cả hai bên đều đang giành được lãnh thổ theo hướng Novopavlovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnepropetrovsk ngày 25/8. Trong đó, Moscow phát động tấn công đa hướng, giành được một số vị trí. Lực lượng Kiev cố gắng ngăn chặn bước tiến của đối phương bằng các mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Nga chuẩn bị tổng tấn công Konstantinovka

Theo kênh Readovka, trận chiến tại Konstantinovka chính thức bước sang một giai đoạn mới, quân đội Nga giờ đây sẽ tập trung hoàn toàn vào việc bao vây thành phố.

Cụ thể, lực lượng Moscow ở Konstantinovka đã giải quyết được hai vấn đề liên quan đến việc bao vây lực lượng Kiev ở phía nam thành phố, tại hồ Kleban-Byk, và về phía đông, tại khu vực giữa sông Naumikha và Gruzskaya.

Tại cả hai khu vực bao vây, các đơn vị Nga đang dọn sạch các ổ đề kháng của đối phương. Ở khu vực phía nam, AFU đã cố gắng tiếp cận bờ bắc hồ chứa Kleban-Byk bằng các tàu nổi tự chế, nhưng không phải tất cả đều bơi được. Do đó, sự kháng cự có tổ chức ở phía nam hồ chứa lớn đã biến mất.

Tuy nhiên, không có thông tin chính xác về vị trí của lực lượng Kiev trong vòng vây ở khu vực phía đông hướng Konstantinovka. Có lẽ việc AFU từ bỏ tiếp tục phòng thủ Predtechino và sau đó là đầu hàng các vị trí ở phía bắc làng Aleksandro-Shultino cho thấy việc giữ "nút thắt cổ chai" là vô nghĩa đối với họ. Bộ chỉ huy Kiev cho rằng việc tiêu tốn lực lượng để đột phá qua kênh đào Seversky Donets-Donbass là lãng phí.

Giờ đây, khi tiền tuyến ở phía nam và phía đông Konstantinovka đang được san phẳng, lực lượng Moscow phải chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công vào thành phố. Kết quả của cuộc tổng tấn công này có thể dự đoán được.

Quân đội Nga, sau khi đột nhập vào vùng ngoại ô phía đông thành phố, đang mở rộng vùng kiểm soát của họ sang khu vực tư nhân. Các hoạt động của Sư đoàn Dù cận vệ 98, tấn công về phía tây từ Chasov Yar, và một phần của Tập đoàn quân cận vệ 8, tấn công về phía tây bắc Rusin Yar, cho thấy nhiệm vụ chung của họ là phối hợp với nhau trong khu vực Alekseevo-Druzhkovka.

Trên thực tế, chiến dịch bao vây Konstantinovka đã bắt đầu.

Theo đó, cuộc tấn công mới nhất của RFAF vào khu định cư này chỉ là một nỗ lực nhằm buộc đối phương phải rút mọi đơn vị có thể vào thành phố. Sau khi tiêu hao quân số và vũ khí trang bị nhằm tiến hành phản công tại Dobropolye, lực lượng Kiev đã bị tước mất cơ hội tập hợp binh lực cho các hoạt động chống khủng hoảng trên tất cả các hướng chính. Do đó, quyền chủ động tác chiến tại các khu vực trung tâm của đường tiếp xúc vào cuối chiến dịch mùa hè vẫn nằm trong tay quân đội Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine Konstantinovka ngày 25/8. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được, áp sát ngoại vi thành phố. Kiev phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Ukraine cố ngăn lực lượng Nga thọc sâu sang tỉnh Dnepropetrovsk

Phóng viên chiến trường kỳ cựu Marat Khairullin cho biết, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo: "Trong các cuộc tấn công quyết định của lực lượng cận vệ thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 57, Tập đoàn quân số 5 thuộc Cụm tác chiến Phương Đông, khu định cư Zaporizke ở vùng Dnepropetrovsk đã được kiểm soát".

Khu định cư Zaporizke là một ngôi làng nhỏ thuộc vùng Dnepropetrovsk. Nó là một phần trên tuyến khu vực phòng thủ Berezovoe - Kalynovskoe - Novonikolaevka của lực lượng Kiev, bảo vệ tuyến đường xuyên tâm Novonikolaevka - Vishnevoe kết nối với huyết mạch tiếp tế Yegorovka - Uspenovka. Tổ hợp mạng lưới đường bộ này hỗ trợ sườn trái của trung tâm phòng thủ Gulyaipole (Hulyayipole trên bản đồ) của AFU.

Các đơn vị thuộc Cụm tác chiến Phương Đông đã bắt đầu chiến dịch xóa sổ khu vực phòng thủ Berezovoe - Kalynovskoe - Novonikolaevka của đối phương. Những hành động này sẽ cho phép họ bao vây sâu hơn về phía nam khu vực nhô ra Kamyshevakha, đồng thời, bằng cách tiến về phía nam, RFAF sẽ đảm bảo các vị trí thuận lợi trên lưu vực sông Voronaya và Yanchur. Nhờ đó, họ sẽ bao vây phía bắc khu vực phòng thủ Obratnoe - Novoivanovka - Levadnoe và đe dọa sườn trung tâm phòng thủ Gulyaipole của AFU.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnepropetrovsk ngày 25/8. Trong đó, lực lượng Moscow liên tiếp đánh bại đối phương, giành quyền kiểm soát thêm nhiều ngôi làng mới và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Marat Khairullin).

Thế trận giằng co ở Sumy

Trên mặt trận Sumy, quân đội Nga tiếp tục các cuộc tấn công vào Yunakivka và chiếm được hầu hết phần còn lại của ngôi làng, kênh AMK Mapping cho biết.

Sau khi buộc phải rút lui khỏi các đường phố phía nam khu định cư do bị Ukraine phản công ác liệt, các chiến binh Nga bắt đầu tiến về phía tây sông Loknya, kiểm soát các vị trí mới trong khu dân cư và tái chiếm vùng ngoại ô phía tây Yunakivka trên khu vực đường cao tốc.

RFAF cũng có thể tiến về phía nam từ đường cao tốc, dọc theo bờ đông sông Loknya, và chiếm lại các vị trí đã mất trước đó trong khu dân cư. Quân đội Nga đã tiếp cận phần đông nam ngôi làng, nhưng không thể củng cố lại. Hiện tại, phần còn lại của ngôi làng nằm trong vùng xám. Trong ngày qua, lực lượng Moscow giành thêm được khoảng 3,49km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy ngày 25/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Nga xuyên thủng phòng tuyến Ukraine ở Dobropolye

Kênh AMK Mapping đưa tin, trên hướng Dobropolye, quân Nga tiếp tục tiến về làng thành trì Shakhove, đạt được những bước tiến đáng kể từ mũi tấn công ban đầu xuyên qua phòng tuyến Ukraine.

RFAF tiến công ở 3 khu vực. Mũi đột phá chính diễn ra ở phía tây, nơi trong 10 ngày qua, họ đã tiến dần về bờ tây sông Kazenyi Torets. Quân đội Nga có thể tiếp nối những bước phát triển trước đó ở các khu vực Kucheriv Yar và Pankivka, tiến về phía đông trên một mặt trận rộng, chiếm được các vị trí mới trong các hàng cây, đồn điền rừng, mỏ đá và rừng trên các cao điểm chiến thuật, tiếp cận các làng Shakhove và Toretske.

Về phía đông nam, lực lượng Moscow tiếp tục các hoạt động tấn công ở phía đông Volodymyrivka, củng cố vị trí trong các đồn điền rừng ở vùng đất thấp và tiến vào phía sau làng.

Về phía bắc, RFAF tiếp tục tiến xuống dốc hướng về Sofiivka, nơi họ giành được quyền kiểm soát các vị trí mới trong khe núi chính có rừng cây, cũng như trong các hàng cây liền kề. Trong 24 giờ qua, 16,97km² đã nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 25/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Ukraine đánh chặn thành công 77% trong gần 2.000 UAV Nga ở Kherson

Ukrinform đưa tin, đại diện Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 30 AFU cho biết, trong tuần, quân đội Nga đã tấn công khu vực Kherson bằng 1.964 UAV, 77% trong số đó đã bị phá hủy.

Sĩ quan Pavlo Drogal nói: "Lực lượng Moscow tiếp tục tấn công cả ở thành phố Kherson và các khu vực đông dân cư trong khu vực. Cụ thể, họ đã thực hiện 448 cuộc pháo kích vào các vị trí của quân phòng thủ Ukraine và cơ sở hạ tầng dân sự. Nga cũng đã thực hiện 8 cuộc không kích".

Theo đại diện của Lữ đoàn 30, dân thường và cơ sở hạ tầng quan trọng của khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ ​​các cuộc tấn công. Chỉ tính riêng trong khu vực Kherson, đã ghi nhận 612 cuộc tấn công bằng UAV FPV, trong đó 439 cuộc bị đánh chặn hoặc chế áp bởi hệ thống tác chiến điện tử.

Tổng cộng, từ ngày 18 đến ngày 24/8, trong số 1.964 UAV do quân đội Nga triển khai, lực lượng phòng thủ Ukraine đã vô hiệu hóa được 1.522 chiếc.