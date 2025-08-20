Nhà Trắng xúc tiến cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 19/8 cho biết: “Tổng thống Donald Trump đã điện đàm với Tổng thống Putin, và ông ấy đã đồng ý bắt đầu giai đoạn tiếp theo của tiến trình hòa bình, một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky. Tiếp đó, nếu cần, sẽ là một cuộc gặp 3 bên giữa Tổng thống Putin, Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump”.

Bà Leavitt nói, Phó tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff sẽ “tiếp tục phối hợp với Nga và Ukraine để hiện thực hóa việc này sớm nhất có thể”.

Bà đồng thời nhấn mạnh: “Tôi có thể đảm bảo rằng chính phủ Mỹ đang làm việc với cả Nga và Ukraine để thúc đẩy cuộc gặp song phương diễn ra ngay khi chúng ta đang nói chuyện ở đây”.

Phát ngôn viên Nhà Trắng nói thêm: “Trước khi Tổng thống Trump giành chiến thắng vang dội hồi tháng 11 năm ngoái, dường như không có hồi kết cho cuộc chiến này. Giờ đây, có thể cuối cùng đã xuất hiện ánh sáng ở cuối đường hầm và một cơ hội cho nền hòa bình bền vững”.

Về phần mình, Tổng thống Trump cho biết ông nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu ông Zelensky và ông Putin gặp song phương không có sự tham gia của ông.

“Tôi đã có một cuộc gặp rất thành công với Tổng thống Zelensky và giờ tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu họ gặp nhau mà không có tôi, tôi chỉ muốn xem điều gì sẽ diễn ra. Họ từng có một mối quan hệ khó khăn, rất tồi tệ, rất tồi tệ. Và giờ chúng ta sẽ xem họ làm thế nào. Nhưng nếu cần thiết, tôi sẽ tham gia và tôi có lẽ sẽ có thể chốt lại vấn đề. Tôi chỉ muốn xem chuyện gì xảy ra”, ông Trump nói trong chương trình phỏng vấn của Fox News.

Điện Kremlin hiện chưa bình luận về khả năng diễn ra cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky.

Thông tin được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky và một số nhà lãnh đạo châu Âu tập trung tại Nhà Trắng để thảo luận về giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine, trong đó có vấn đề đảm bảo an ninh cho Kiev.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, một trong các nhà lãnh đạo tham dự cuộc họp ở Nhà Trắng, bình luận: “Tôi nghĩ rằng chỉ trong 2 tuần vừa qua, chúng ta đã có được nhiều tiến triển trong việc chấm dứt cuộc chiến này hơn là suốt 3 năm rưỡi qua”.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng đồng tình, và thừa nhận rằng trong 3 năm rưỡi qua “không ai có thể đưa mọi việc đến được mức độ này”.

Ngoài ra, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã gửi lời cảm ơn Tổng thống Trump, ghi nhận công lao của ông trong việc phá vỡ “thế bế tắc” nhằm đưa Nga và Ukraine đến bàn đàm phán.