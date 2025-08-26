Tổng thống Donald Trump gửi thông điệp cho Nga về chấm dứt xung đột Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Alaska vào tháng 8 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/8 đã gửi thông điệp mạnh mẽ tới Nga, cảnh báo "hệ quả lớn" nếu cuộc xung đột Ukraine không chấm dứt.

"Có thể sẽ có những hệ quả rất lớn, nhưng chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Có thể sẽ có những hệ quả rất lớn, bởi vì cuộc xung đột này phải chấm dứt", Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu Dục, đồng thời nhấn mạnh hạn chót cho việc giải quyết xung đột.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói rằng ông sẽ "can thiệp rất mạnh mẽ" nếu một thỏa thuận chấm dứt xung đột không được ký kết trong 2 tuần tới.

"Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong một hoặc 2 tuần tới. Khi đó, tôi sẽ can thiệp rất mạnh mẽ, và nếu tôi phải can thiệp, tôi sẽ can thiệp. Chúng ta có thể đạt được thỏa thuận hoặc không”, ông Trump nói thêm.

Trước đó, vào ngày 22/8, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ đặt hạn chót cho Tổng thống Nga Vladimir Putin "vài tuần" sau khi hối thúc nhà lãnh đạo Nga gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Trump từng nhiều lần đưa ra hạn chót 2 tuần cho việc giải quyết xung đột.

Ông Trump thừa nhận "sự bất hòa" giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky, nhưng vẫn nhắc lại rằng ông muốn hai nhà lãnh đạo gặp nhau.

"Vấn đề này rất phức tạp, rất riêng tư từ quan điểm của họ. Có sự bất hòa về mặt cá nhân giữa hai người, và chúng ta sẽ phải giải quyết vấn đề này. Tôi muốn họ gặp nhau trước. Họ muốn tôi có mặt. Tôi có thể có mặt, cũng có thể không. Tôi sẽ chờ xem", ông nói.

Ông Trump nhiều lần thúc đẩy một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Putin và Tổng Zelensky, sau khi lần lượt hội đàm với 2 nhà lãnh đạo ở Alaska và Washington trong tháng này.

Ngày 22/8, ông chủ Nhà Trắng tiết lộ sẽ công bố một quyết định quan trọng liên quan đến xung đột Ukraine trong vòng 2 tuần tới.

Khi được hỏi về mốc thời gian trên, ông Trump giải thích rằng mình kỳ vọng sẽ sớm rõ liệu Nga và Ukraine có tiến hành đối thoại trực tiếp hay không. Ông nói: “Chúng ta sẽ thấy liệu họ có một cuộc gặp không. Nhưng tôi sẽ biết trong 2 tuần tới tôi sẽ làm gì. Đây sẽ là một quyết định rất quan trọng”.

Ông Trump cho hay, sau đó ông sẽ quyết định có áp đặt “các biện pháp trừng phạt hoặc thuế quan khổng lồ”, hay “không làm gì cả và nói đó là cuộc chiến của các ông” không.

Trước đó, Tổng thống Mỹ từng gợi ý có thể sẽ diễn ra một hội nghị thượng đỉnh 3 bên sau khi sắp xếp được một cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Nga và Ukraine. Ông đồng thời nhấn mạnh nhà lãnh đạo Ukraine “phải thể hiện sự linh hoạt nhất định”.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết “Tổng thống Putin sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky" khi chương trình nghị sự được chuẩn bị, nhưng hiện tại chưa có cuộc gặp nào được lên kế hoạch.

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh, bất cứ thảo luận nào về đảm bảo an ninh cho Ukraine mà không có sự tham gia của Nga “sẽ không đi đến đâu”.

Ukraine đang thúc đẩy thảo luận về vấn đề đảm bảo an ninh với các đối tác phương Tây sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng hỗ trợ châu Âu đảm bảo an ninh cho Kiev.